Las imágenes que cuentan una historia

Desde el 2008, la artista bogotana Mónica Savdié ha hecho visible el conflicto armado del país a través de su obra 'Examen de visión 20/20', que ha tenido distintas etapas de transformación.

Este año, el proyecto llegó a la Universidad Javeriana, en Bogotá, bajo el nombre ‘Cero miopía’, que presenta la situación nacional actual como un escenario en donde los acuerdos de paz merecen toda la atención.



La artista intervino seis sectores de la universidad: se pueden ver más de 60 testimonios de la obra expuestos en pantallas digitales, corredores, astas de la universidad, tres auditorios y en una especie de laberinto.



La exposición busca que el público haga un paneo de la guerra en Colombia y se cuestione cómo se están viendo los avances de la paz.



Por ejemplo, hay un laberinto titulado ‘Estos son los diez pasos que hicieron posible el fin de la guerra en Colombia’, con testimonios tomados del informe ‘En busca de la paz’, de Sergio Jaramillo, que constituyen una inmersión en la filigrana previa a los diálogos de paz.

También se exhiben 20 mensajes del papa Francisco al conmemorarse un año de su visita a Colombia; testimonios del conflicto armado y de la paz, de académicos, poetas, columnistas y gestores de paz, así como 13 testimonios en torno a los líderes sociales, creados por Savdié entre el 2017 y el 2018.



“Desde el 2016 vi la necesidad de abordar con la obra una temática más en sintonía con la esperanza, así fue como incluí un poema de Pablo Neruda que habla del final del sufrimiento. Paralelo a esto incorporé testimonios extraídos de los diálogos de La Habana”, explica Savdié.



De igual forma, el año pasado fue invitada por la Universidad del Rosario a mostrar su trabajo y en seis sectores del claustro, ubicado en el centro, expuso la situación de los líderes sociales.



El título de la intervención en la Javeriana, ‘Cero miopía’ toma su nombre del artículo publicado por EL TIEMPO, Diez años tras la miopía nacional, de febrero de este año, que narró la historia de este proyecto artístico que es un documento de memoria histórica.



Paralelo a esta instalación artística se desarrollan actividades pedagógicas en tres auditorios de la Universidad Javeriana y en cinco facultades.



Este ejercicio se titula ‘Escribe aquí tu visión de la paz’ e invita al público a escribir con su puño y letra un examen de visión sobre el país. Estos testimonios irán reemplazando los que se exhiben en la pantalla institucional.

Para Savdié, “el tema de la paz no tiene reversa para este país por la inmensa movilización en torno al final de la guerra a todo nivel y en tantos lugares de Colombia. Hay más conciencia de la necesidad de vivir en armonía y construir en comunidad. Puede haber factores externos que obstruyan el proceso de paz y lo dilaten, pero esta fuerza social desde las escuelas y en la población civil ya no la frena nada”, señala.



La artista invita a los visitantes, hasta el 16 de septiembre, a sumergirse no solo en un examen de visión, sino también de reflexión sobre el país que, en estos momentos, demanda cero miopía de sus ciudadanos. La muestra empieza en el túnel, al frente de la Universidad Javeriana.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

Cultura y Entretenimiento​@The_uptowngirl