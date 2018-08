La exposición ‘de a pie’ como una forma de construir memoria

“Allá en la ciudad de Montería mi papá no tenía tiempo para mí. Acá (en Cedro Cocido, Córdoba) mi papá nos da más tiempo, a mí, a mi hermana, nos lleva al colegio, nos va a buscar, estamos juntos, sembramos y cosechamos juntos porque nos gusta hacer todo en familia”, dice Abraham, uno de los hijos de don Rafael Álvarez, campesino. Con estas palabras y el sonido de algunos animales se reproduce el paisaje sonoro, parte fundamental de la exposición ‘No tenemos miedo’.

La historia de los habitantes de Cedro Cocido, zona rural de Montería, es distinta para cada familia, pero todas sus narraciones tienen algo en común: reflejan la necesidad de regresar a sus tierras. Muchos de ellos pudieron retornar después de 20 años, otros nunca se fueron del todo. Sin embargo, ninguno de ellos podía estar seguro en su territorio.



Con frases amenazantes como ‘vende usted o le compro a la viuda’, la maquinaria de los hermanos Castaño (paramilitares) que operaban en tierras cordobesas generó el desplazamiento masivo y la fragmentación de la comunidad.



Sin embargo, hace alrededor de tres años surgió una nueva esperanza. La devolución de las parcelas y la seguridad en el territorio que otorgó la Unidad de Restitución de Tierras, logró que muchos campesinos como don Isael Borja o don José Alarcón cobraran fuerza para regresar y emprender otros caminos.

Don Inocencio fue otro de los campesinos que regresó y lo hizo con su esposa. Hoy tiene una de las fincas más bonitas. Foto: Gabriela Guerrero Alonso

El proceso de creación de la muestra comienza justamente en este contexto. El trabajo en campo de los jóvenes del colectivo No Tenemos Miedo y la Unidad de Tierras, junto con el conocimiento histórico narrado de forma oral por sus protagonistas, y los nuevos proyectos que rodean a los campesinos, fue lo que impulsó la realización de la exposición, que se puede ver en la estación Las Aguas de TransMilenio, en Bogotá.



“Estar allá, convivir con ellos, probarles el quesito, ayudarles a cocinar o sencillamente sentarnos a escuchar y tratar de ser parte de esa catarsis necesaria con personas que vivieron tan de frente el conflicto fueron algunas de las ‘cotidianidades’ que pudimos realizar y que fueron necesarias para el proceso de la exposición”, comenta Óscar Ramírez, integrante de No Tenemos Miedo y de UTK Crew, otro de los colectivos participantes en el proyecto.



A partir de un primer acercamiento a través de la elaboración de un mural lleno de colores en el Centro de Acopio de Leche de Cedro Cocido, concertado con los habitantes, comenzó la conceptualización de la muestra.



La decisión de elegir este espacio fue por la importancia simbólica que representa para los campesinos. Para construir este centro, los habitantes tuvieron que reunirse multiples veces para crear su asociación, llamada Asopaccol, y decidir los puntos en los que debían enfocarse para lograr metas en conjunto. La finalidad es elaborar productos que surjan de la leche como yogur, quesos, suero, entre otros, y emprender como empresa.



Paralelo al proceso del mural se realizó el proyecto de la exposición. El fin fue “plantear una nueva narrativa en la que son las víctimas las que tejen los relatos”, dice Javier Forero, miembro del colectivo y periodista.



En este sentido coincide Diana Ojeda, otra de las integrantes del equipo: “Es el arte el que nos permite comunicar la diversidad y las diferentes identidades que hay en el territorio”.

Foto de una de las parcelas que hoy está habitada de nuevo. Foto: Gabriela Guerrero Alonso

Por ello, tanto la exposición, que se compone de cómic, obras de arte, fotos y paisaje sonoro, así como el mural, fueron “actos simbólicos que queremos realizar con la comunidad para visibilizar lo que han tenido que vivir algunas familias en Colombia”, dice Gabriela Guerrero, de No Tenemos Miedo y periodista de EL TIEMPO.



Las herramientas utilizadas fueron apareciendo, comenta Guerrero, “por la necesidad de comunicar diferentes perspectivas que llegaran a un amplio sector de la población y a lugares en donde no se conocen estas historias de resistencia”. Es por esto que la exposición tiene lenguajes propios, pero cada uno complementa una parte de las perspectivas tanto del colectivo, como de los campesinos.



Otra de las novedades fue el lugar en el que está la muestra, ya que como lo menciona Forero, “la idea era realizarla en una estación transitada como Las Aguas, para que el ciudadano de a pie se entere de lo que sucedó al otro lado del país, realidades que se esconden en las periferias”.



El colectivo que combina el arte con el enfoque social es conformado por Forero, Ojeda, Ramírez y Guerrero. Y su nombre surge precisamente del proceso que se realizó con la comunidad, sobre todo cuando los campesinos confesaban que “ya no tenían más miedo”.



El equipo busca reproducir esta exposición en otros espacios, pero especialmente quiere que su recorrido finalice en Montería, para que sean sus protagonistas, los hacedores de esta historia, los que puedan ver estas piezas y conservarlas.



Dónde: Estación de las Aguas en Bogotá, Cl. 19 #3-05.

Cuándo: Hasta el 7 de Agosto.



