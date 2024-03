Expertos internacionales avalan proyecto para recuperar el galeón San José

Después del simposio Perspectivas y Desafíos del Proyecto de Investigación en el Galeón San José, que se realizó en Cartagena el 21 y 22 de febrero, de nuevo el navío hundido frente a las costas colombianas del Mar Caribe ha vuelto a levantar ampolla.

Tras dos días de debates y charlas, durante los cuales el Gobierno expuso la ruta científica para recuperar este pecio arqueológico, un grupo de expertos y científicos que asistieron al evento como invitados internacionales expresaron su respaldo a la iniciativa gubernamental.



(Encuentre todos los artículos sobre el galeón San José aquí)

“Este proyecto se erige como una de las iniciativas intersectoriales, interinstitucionales e interdisciplinarias más novedosas emprendidas a la fecha en el mundo de cara a la preservación, investigación, puesta en valor y divulgación del patrimonio cultural sumergido”, expone en un apartado la carta que firman los investigadores Filipe Castro, de la Universidad de Coimbra (Portugal); Nicolás C. Ciarlo, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET (Argentina); Stéphanie Cretté, de la Universidad de Clemson (EE.UU.); Roberto Junco, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH (México); Martijn Manders , de la Universidad de Leiden (Países Bajos), y Arturo Rey, de la Universidad de Edimburgo (Escocia).



“Por medio de la presente misiva, queremos reconocer al equipo del proyecto San José, por promover la investigación, desarrollo e innovación. El compromiso, persistencia, profesionalismo y calidad de los estudios realizados hasta ahora han quedado bien reflejados en cada una de las presentaciones realizadas durante el referido evento”, agrega la misiva.

En el encuentro, se reveló la tecnología que se usará para sacar a flote el San José y lo que se encuentre de su cargamento –una operación que está planeada entre abril y mayo de este año, aunque dependen del clima y las mareas-. Se trata de un robot de fabricación británica, que es operado remotamente y que descenderá al lecho marino donde se encuentran los restos para recuperar las piezas que se encuentren en su superficie.



El robot que descenderá hasta el galeón será operado desde el ARC Caribe, un buque avaluado 13 millones de dólares. “Nuestro buque tiene la capacidad de enfrentar las olas, el viento y todos los movimientos en seis direcciones que existen en el océano para poder sostenerse en un punto preciso, porque la exploración requiere que el robot a 600 metros de profundidad pueda ser conectado con la mano y el ojo del operario que está en el barco”, explicó a agencia EFE el almirante Hermann León.

“Una vez se saquen del agua, son materiales que son muy vulnerables, porque han estado sometidos a unas presiones muy importantes durante 300 años y entonces perfectamente pueden desbaratarse”, le explicó Alhena Caicedo, la directora del Icanh (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) a la BBC. Posteriomente, las piezas serán estudiadas en un laboratorio en Cartagena y, es posible que, a largo plazo, formen parte de un museo.



Todo el proyecto está liderado por la mesa técnica que está integrada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Icanh, la Dirección de Patrimonio, la Armada de Colombia (ARC) y la Dirección General Marítima (Dimar).

Las críticas

Sin embargo, miembros de la red de universitaria del patrimonio cultural sumergido de Colombia, que estuvieron presentes en el simposio, le hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro para frenar el proyecto que adelanta rescatar los tesoros del San José.



“Este plan no cumple con ninguna normativa. Estamos hablando de carencias que van desde lo jurídico, donde se desconoce la propia jurisprudencia colombiana en materia cultural; además de que se desconocen aspectos técnicos y metodológicos relacionados con naufragios del siglo XVI y XVII”, señaló en entrevista con EL TIEMPO el profesor Juan Guillermo Marín, docente de la Universidad del Norte y directivo la red.



Según el académico, uno de los problemas radica en que Colombia no cuenta con el panorama e investigación previa necesaria para llevar a cabo una exploración de esta gran complejidad.



“La unidad de arqueología subacuática de México lleva desde 1992 recibiendo entre 50 y 70 mil dólares al año y han desarrollado más de 50 proyectos de investigación científica y han conseguido premios en prácticas sobre patrimonio cultural sumergido. Eso les ha tomado 30 años de experiencia. Nosotros no tenemos ni un año de experiencia y ya vamos a invertir 4.5 millones de dólares en una investigación, supuestamente científica, con unos objetivos que no están claros”, señaló.



En contraste, en la carta enviada por los investigadores internacionales expresan su aceptación y apoyo incondicional al proyecto. "Humildemente, solicitamos tengan en cuenta nuestras apreciaciones y quedamos a disposición con ánimos de contribuir al fortalecimiento y éxito del proyecto".



"Mediante esta carta, reiteramos nuestro férreo compromiso en asesorar este proyecto que permitirá—según nuestra mirada—el avance de la ciencia en beneficio del conocimiento, la sociedad y el mundo", puntualizan.

Por años, el galeón San José fue uno de los tesoros perdidos más buscados en el mundo. La embarcación fue hundida por piratas ingleses en 1708 frente a las Costas de Barú, en Cartagena de Indias. El barco esconde en sus entrañas joyas, piedras preciosas, oro, plata, cañones y otros materiales de guerra, cerámicas, documentos, encomiendas y más. El cálculo de sus riquezas es de diez mil millones de dólares.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@CulturaET

Más noticias