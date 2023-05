Con la presencia de Sarah Ferguson, duquesa de York, se llevará a cabo el 15 de mayo en el Teatro Colón, la gala de ballet del bailarín colombiano Fernando Montaño, que abre la celebración de los 200 años del Museo Nacional de Colombia, organizada por la Asociación de Amigos del Museo Nacional.

Montaño conoció a la duquesa a través de un buen amigo en común, el empresario inglés Henry Anderson. “Nos presentó en Londres, en una cena, y ella me habló de su interés de venir a Colombia y a Latinoamérica en general. Le hablé de la diversidad del país y esta es una de las causas en las que ella se quiere enfocar”, le dijo Montaño a ELTIEMPO.



“Yo, como buen embajador de Colombia, le conté con detalles sobre nuestra flora y fauna, y como la única manera de coordinar nuestros tiempos era en esta visita mía a Bogotá y Medellín, ella decidió viajar para, además, asistir a la gala y verme bailar”, sigue.



La duquesa de York es la exesposa del príncipe Andrés de Inglaterra y madre de las princesas Beatriz y Eugenia, 9ª. y 11ª. en la línea de sucesión al trono británico.



Sarah Ferguson nació en 1959 y es reconocida por trabajar en distintas causas sociales y también como escritora. Es autora de la novela Su corazón por una brújula, sobre la época victoriana, y de la colección de libros para niños llamada ‘Budgie the Helicopter’.



Además, fue productora de la película ‘Young Victoria’ (2009) y trabajó en un documental sobre la princesa Louise de Sajonia-Gotha-Altemburgo, madre del príncipe Alberto (esposo de la reina Victoria).



Montaño afirma que aunque la relación con la duquesa no es tan estrecha, “hay una gran conexión, pues ella se toma la tarea de venir y también quiere conocer los proyectos que tengo en Colombia”.