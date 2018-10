¿Por qué la semana del arte es vital para la escena colombiana?

Que en el exterior se reconozca la importancia y la calidad de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo), que se realiza en octubre, desde hace 14 años, ya no es una novedad, pues se ha posicionado como una de las más importantes de América Latina.



“Colombia, como escenario artístico, está viviendo un momento muy importante. Las ferias de arte que se realizan en octubre son un termómetro de ello; si comparamos a ArtBo con otras de la región, como Zona Maco en México y ArteBa en Argentina, es una feria relevante con galerías y artistas reconocidos”, dice Diego Garzón, director de la Feria del Millón, que se realiza en simultánea con ArtBo.

Para Tatiana Rais, directora de Espacio Odeón, que presentará la primera edición del proyecto ‘Espacio Odeón Intensivo’, luego de realizar la Feria Odeón durante siete años, la semana del arte no sería tan potente si no fuera porque existe una escena pujante y activa durante todo el año.



“Desde hace un tiempo se viene hablando de un 'boom' del arte colombiano, de un interés internacional por lo que está pasando con los artistas, galerías, curadores y espacios en el país. Este dialogo continúa y creo que habla muy bien de la escena local, de la producción artística que sigue creciendo, y que no se enfoca únicamente en la semana del arte”, dice Rais.



El arte colombiano está en un buen momento. Una muestra es que, según Rais, solo en Bogotá, a lo largo de este año se han abierto más de 60 espacios dedicados a la exhibición y circulación del arte contemporáneo, con programas fijos.

Por ejemplo, el programa ArtBo promueve en la ciudad la circulación y profesionalización de los nuevos talentos, a través de tres salas de exposición que cuentan con un enfoque particular, y busca dinamizar la escena artística mediante la realización de ArtBo Fin de semana en abril, que propone tres recorridos artísticos en Bogotá.



"ArtBo hace un esfuerzo grande para impulsar la escena colombiana y tiene muy buenos resultados. Desde hace varios años traen a profesionales de museos de varios lugares del mundo y eso redunda en oportunidades, no solo para los artistas locales, sino para los de otras latitudes que tienen en la feria un lugar de encuentro y difusión de sus trabajos”, opina Emiliano Valdés, curador en jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín.



Aunque ArtBo es el jugador más poderoso, la labor de eventos como la Feria del Millón, Barcú, Odeón Intensivo y ArtChicó, que se realizan en la misma semana, son vitales para promover la escena artística local, pues gracias a su trabajo y al de las galerías participantes se dan a conocer los artistas y los procesos que se desarrollan en el país, no solo desde el punto de vista comercial.



“Es vital que exista el compromiso de distintas instituciones, de hacer un esfuerzo por presentar buenos contenidos y tener recorridos unificados. La única forma en la que el medio puede ser mejor es que haya otras instituciones igual de poderosas a ArtBo, para que toda la responsabilidad no recaiga en ella”, sigue Valdés.



Para Rais, “la semana del arte debe ser un reflejo de toda la producción artística que tenemos, incluyendo obras, proyectos, trabajos e investigaciones que se alejan de los lineamientos comerciales. En ese sentido, con Espacio Odeón Intensivo queremos ampliar los proyectos que se exhiben dentro de la semana de mayor circulación de público y agentes del campo artístico en el país”.



Por su parte, Pilar Tompkins, curadora de la sección Referentes de ArtBo, se muestra impresionada con esta escena. “He ido a la feria en años previos y creo que es una de las más importantes del continente. No se puede negar la calidad de los artistas colombianos, por eso el país es uno de los más fuertes en Latinoamérica. Es una excelente oportunidad para atraer público y compradores internacionales”.

