Eugenio Derbez abraza su faceta dramática con la inspiradora 'Radical'

La cinta Radical se centra en un maestro mexicano que con métodos no convencionales revolucionó una escuela en una empobrecida ciudad fronteriza inspirando a sus estudiantes. La singular historia empujó además al comediante Eugenio Derbez a abandonar su zona de confort en la pantalla grande.

"Ya tenía intención de hacer algo dramático, pero no encontraba el momento adecuado -le dijo Derbez a la AFP-. Y cuando llegó a mis manos la historia de Radical, dije 'éste es'".



La película, que llega este viernes a los cines de Estados Unidos, conquistó el premio de la audiencia del Festival de Sundance. Escrita y dirigida por Chris Zalla, Radical está ambientada en la mexicana Matamoros, en donde estudiantes de una olvidada escuela primaria conviven rodeados por la violencia, la pobreza y la falta de recursos del sistema educativo.



Derbez encarna al maestro Sergio Juárez Correa, quien regresa voluntariamente a su ciudad y adopta técnicas fuera del manual para sacudir e inspirar a sus estudiantes.

Fue un desafío para el actor de 62 años, quien luego de una exitosa carrera en la comedia con títulos como la taquillera No se aceptan devoluciones, dio sus primeros pasos dramáticos en la premiada con el Óscar CODA, en la cual también interpretó a un profesor inspirador.



"(Al principio) era un pánico para Eugenio -dijo el director Zalla-. Fue algo muy íntimo, muy personal. Yo quería que Eugenio hiciera algo diferente y eso fue básicamente no tener un disfraz. Y creo que estamos viendo otro Eugenio".

Muy cruda

El elenco de actores de Radical, liderado por Eugenio Derbez. Foto: Valerie Macon. AFP

Radical confronta al espectador con los complejos contextos que sus pequeños protagonistas enfrentan a diario. "Es una película muy cruda, no maquilla la realidad -dijo Derbez-. Pero también es una película que inspira, porque este maestro, a pesar de vivir en esas condiciones, en un ambiente tan violento, a pesar de tener todo en contra y no tener recursos, con la pura imaginación, con el puro ingenio y las ganas de ir adelante, logra cambiarles la vida a todos estos niños".



La semilla para Radical surgió de un artículo "Una forma radical de dar rienda suelta a una generación de genios", de 2013 en la revista Wired. La portada de la publicación retrataba a Paloma Noyola (interpretada por Jennifer Trejo), quien vivía al lado de un basurero en el que su padre trabajaba, pero que mostró una habilidad especial para las matemáticas.



Zalla explicó que para la película priorizó niños con poca experiencia frente a las cámaras. "Algunos vivían en las condiciones en que estábamos filmando, entonces era algo muy familiar para ellos, no era tan actuación, no más vivir la que conocían", dijo.



Además de Paloma, la cinta trae a Lupe (Mia Fernanda Solís), quien se interesa por filosofía pero cuya mamá la quiere sacar de la escuela para que cuide a sus hermanos menores; y a Nico (Danilo Guardiola), quien es cooptado por una pandilla.

"He conocido amigos como [el personaje de] Mia", dijo Trejo. "Tengo una amiga que tuvo que dejar sus estudios porque su mamá tiene muchos hijos que los tiene que cuidar. Eso es lo que se ve a diario y lo hemos normalizado. Pues es algo que no está bien porque tenemos que estudiar", agregó.



"No es sólo en México"- dijo Guardiola-. Se puede ver en España, se puede ver aquí en Estados Unidos. Es un poquito triste. Pero también la película nos hace ver que todos esos niños tienen potencial y con un poco de ayuda o de guía pueden, pueden desbloquearlo y pueden alcanzar sus sueños".

