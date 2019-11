Emotivo homenaje para Misi, al cumplirse el primer año de su partida

Con música. No podía ser de otra forma la celebración del legado y memoria de la compositora bogotana María Isabel Murillo Samper, Misi, al cumplirse el primer año de su partida, el sábado pasado en el teatro Colsubsidio.

Ese escenario la vio partir con una sonrisa dibujada en su rostro, frente a centenares de personas que la aplaudían el 23 de noviembre de 2018.



En el estreno del musical ‘Simplemente Navidad’, en su honor, a cargo de Misi Producciones, la compañía que ella fundó hace más de tres décadas, no solo estaban presentes el público, amigos, familiares, sus alumnos y su espíritu.



Cuando el telón bajó, luego de un aplauso cerrado a los más de 60 artistas en escena y 20 músicos de la orquesta, por un viaje que durante dos horas llevó al público por muchas de las canciones memorables de Misi, había otra sorpresa.



El telón volvió a recogerse y, mientras todo el elenco sostenía en sus manos rosas blancas, salió su sobrino Felipe Samper, director de la compañía, quien recordó a Misi:



“Hoy queremos darle las gracias, así como lo hacía ella siempre en este momento a todos los que la ayudaban en sus montajes, de una manera especial”.

Entonces, Samper pidió que subiera al escenario el músico Santiago Deluchi, quien cantó la obra ‘El primer aplauso’, de su autoría, en honor a su maestra y amiga.



Al recordar la manera sorpresiva de la partida de Misi, en pleno escenario, en una de las estrofas de su canción, Deluchi dice: “Tu corazón se repartió entre tanta gente/ que jamás verá la muerte, aunque se olvide de latir”.



“Siempre fuiste faro en la tormenta que llegara/ siempre fuiste tú el camino a la imaginación. Y aunque solo soy humano, tú me diste alas/ Me enseñaste las escalas de la vida y el amor”, recordó en su composición el cantante bogotano.

Un colorido vestuario diseñado por Juliana Reyes lucirán los cerca de 60 artistas en escena. Foto: Mauricio León/EL TIEMPO

Luego de un emotivo aplauso, entre lágrimas y alegría, el director de la compañía retomó el micrófono para agradecer a todos los que estuvieron detrás de este nuevo musical navideño. Y recordó una de las lecciones de vida de su creadora: “Soñar con lo imposible, es hacer que sea posible”.



“Hoy hace uno año Misi nos dejó dejándonos en claro que su misión estaba cumplida aquí en la Tierra. Para nosotros ella lo fue todo. Seguir sin ella iba a ser la prueba más grande que iba a afrontar Misi Producciones en su historia. La transición hubiera podido ser más fácil con un retiro programado y un empalme hecho a la medida. Pero no. Fue de golpe, como casi todo lo que ha sucedido en nuestra historia, al igual que en mi vida personal”, leyó Samper en unas palabras que le salieron del corazón.



Su sobrino anotó que irse como ella, subida en un escenario, luego de dedicarle una vida entera al mundo de las tablas, es un regalo que le ocurre “a los más grandes”.



Samper resaltó los logros que alcanzó Misi Producciones a lo largo de sus 30 años, llegando incluso a presentarse en el corazón de Broadway, en Nueva York, a la par de las grandes producciones con ‘La más grande historia jamás cantada’.

Para nosotros ella lo fue todo. Seguir sin ella iba a ser la prueba más grande que iba a afrontar Misi Producciones en su historia FACEBOOK

TWITTER

Asi mismo, la cabeza de la escuela anotó los logros que han obtenido en el último año, con proyectos destinados a seguir apostándole a las industrias culturales. En particular, conseguir la profesionalización de la carrera de teatro musical en el país, gracias a una alianza con la Universidad del Rosario de Bogotá. Además de los diversos montajes que realizaron durante el año como ‘La Bella y la Bestia”, con el respaldo de Disney.



En ‘Simplemente Navidad’, que Misi Producciones presenta en asocio con EL TIEMPO y Colsubsidio, el público tiene la posibilidad de oír hasta mediados de diciembre una serie de canciones inéditas que Misi había dejado listas antes de su muerte.



Su legado quedará por siempre, como concluyó Felipe Samper. “Ella logró tocar el corazón de quien la conocimos y nos enseñó que la mejor manera de encontrar las soluciones a los problemas de un país tan afligido como el nuestro, no es señalar hacia afuera, no es encontrar un culpable. Es señalar hacia adentro y buscar cómo nosotros mismo podemos aportar para el cambio”, dijo.



Por eso, como lo complementó Deluchi, al aludir a la maestra que siempre creyó en su talento: “Y el primer aplauso siempre ha sido el tuyo, ya era hora de que fuera para ti “, pues “nadie siempre tiene tanta vida y se muere tan feliz”.

Boletería y horarios

Función exclusiva para los socios del Club de Suscriptores de EL TIEMPO el martes 3 de diciembre, con el 40 por ciento de descuento. El espectáculo irá del 23 de noviembre hasta el 22 de diciembre, en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, calle 26 n.° 25-40. Horarios: jueves y viernes, 7:30 p. m. Sábados, 3:30 y 7:30 p. m. Domingos y festivos, 4 p. m. Entradas: desde $ 70.000 hasta $ 220.000, en TuBoleta.com



CARLOS RESTREPO

EL TIEMPO

En Twitter: @Restrebooks