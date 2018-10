'Las mujeres de Lorca' se estrena en el Teatro Mayor

Las cuatro mujeres se mueven por el suelo con sus pies desnudos. Es como si quisieran sentir aún más los dramas que dominan sus vidas. Ellas han tenido que sobreponerse a situaciones tan desgarradoras, como la que perdió a una de sus hijas, que se suicidó, o la imposibilidad de dar vida, y ahora se reúnen en un precioso jardín.

Las cuatro tienen una nueva vida, trascendieron la imaginación del poeta andaluz Federico García Lorca para protagonizar una nueva obra. Ellas son Bernarda Alba, la protagonista de 'La casa de Bernarda Alba'; la Novia, de 'Bodas de sangre'; Rosita, de 'Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores', y Yerma, de la obra homónima.



El dramaturgo y director Víctor Quesada fue quien reunió a estos cuatro personajes en una nueva obra, 'Las mujeres de Lorca', protagonizada por Consuelo Luzardo, Diana Ángel, Paula Castaño y Denise Hergett, que se estrena hoy en el Teatro Estudio del Teatro Mayor.



Quesada rememora que la primera obra de teatro que leyó fue 'Yerma', aquella tragedia rural sobre una mujer que no logra tener hijos. “Desde allí quedé muy seducido por el mundo lorquiano, sin ninguna explicación, porque no era amante del verso ni de la poesía tampoco, pero sentí que había algo muy fuerte”.

El artista empezó a estudiar la obra de Lorca y se interesó por el mundo femenino que dibujó el español en sus piezas, en la fuerza de sus mujeres y también en la intensidad de sus dolores. Así comenzó a nacer la idea de ver qué pasó con estas cuatro mujeres después del final de sus obras y, además, de reunirlas para que esperen la llegada del autor.



“Yo me metí en grupos de Lorca y hay una gran pregunta: ¿dónde está Federico? Porque Lorca es un desaparecido, claramente fue asesinado por los falangistas, pero no se sabe dónde está el cuerpo. Entonces me empiezo a hacer la pregunta de qué pasaría si reúno a estas cuatro mujeres en torno a la búsqueda de Federico”, asegura.



La interacción entre los cuatro personajes es una especie de sueño teatral, lleno de creativas interacciones y también de crueles diálogos, como el que suelta Bernarda Alba cuando sube al escenario: “La infértil, la desvergonzada y la soltera”, les dice a sus compañeras con mirada desafiante.



“Hay textos de Federico que son icónicos, pero que luego se funden con lo que Víctor escribió. Entonces es muy divertido porque uno no alcanza a diferenciar qué es de Víctor y qué es de Lorca, porque él logró magistralmente entrar en ese lenguaje lorquiano y mezclarlo”, asegura Hergett.

Diana Ángel y Denise Hergett, en una de las escenas. Foto: Rodrigo Sepúlveda. EL TIEMPO

Consuelo Luzardo cuenta que la primera obra en que actuó fue La casa de Bernarda Alba, en 1959, al terminar su primer año de estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que dirigía Víctor Mallarino Botero.



“Yo estoy cumpliendo 59 años de oficio, y es casi mágico que casi 60 años después esté haciendo de nuevo Bernarda Alba ya como Bernarda”, dice Luzardo, quien cuenta que en aquel montaje encarnó a una joven criada que tenía el primer parlamento.



Para Ángel, que le da vida a Rosita, la mujer que vive pendiente de embellecer el jardín y que carga con ese arcaico señalamiento social de no haber encontrado un hombre para casarse, el atractivo de esta pieza es el riesgo que corrió Quesada.



“Son unos textos muy exigentes, que a pesar de que uno no lo siente ahí está el verso lorquiano, está absolutamente todo el universo. ¿A quién se le hubiera ocurrido encontrar a esas cuatro mujeres ahí, esperando al escritor? Realmente es mágico para nosotras”, asegura la actriz.



Otro punto que destacan las protagonistas es la combinación del machismo que tuvieron que vivir estos personajes, que viene marcado por la época en la que vivió Lorca, con el empoderamiento femenino.



Para reforzar ese punto, a la interpretación de las actrices se les suma un coro integrado por 30 mujeres. “Creo que potencia totalmente los momentos dramáticos y los momentos visuales de la obra. Y tiene una metáfora que le apunta a pensar que son muchas las mujeres que esperan a Federico, muchas flores que esperan en el jardín de Federico”, finaliza Quesada.

DÓNDE Y CUÁNDO

Viernes y sábado, 8 p. m. Teatro Estudio del Teatro Mayor. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: 377-9840. Boletas: 15.000 y 25.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

​Twitter: @YhoLoaiza