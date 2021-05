‘Estela’, un homenaje a la vida de Tino Fernández

De las cosas que más le impactaron a Tino Fernández de Colombia, en su primera visita, en 1995, fue ver cómo bailaba la gente y la gran cantidad de danzas que había.

Un año después se radicó en el país y estuvo hasta su muerte, en enero de 2020 en Bogotá, cuando era tratado de un cáncer linfático.



Entre sus montajes figuran Sé que volverás, La mirada del avestruz, El tiempo de un silencio, Frenesí, ¿Por quién lloran mis amores?, Diario de una crucifixión, La razón de las Ofelias, La miel es más dulce que la sangre y El carnaval del diablo.



Ahora, de la mano de Juliana Reyes, quien fuera su compañera artística en la compañía de danza L’Explose, llega Estela, que se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 4 y 5 de junio, a las 8 p. m., para honrar la memoria de Fernández.

La idea de este montaje nació en 2019, cuando Fernández viajó a España a despedir a su padre. “Ver el deterioro del cuerpo y la enfermedad motivaron en él la necesidad de hablar del tránsito de la vida y la muerte como aquello inevitable que justifica toda nuestra existencia”, dice Reyes.



Pero la vida no le alcanzó al bailarín y coreógrafo para hacer el montaje y Reyes decidió llevarlo a su fin, para honrar el trabajo que hicieron en común, las palabras y sentimientos compartidos y esa amistad fuerte y duradera que los unió.



Estela hace un llamado no solo a un nombre de mujer, sino a su sentido como palabra. El Diccionario de la Real Academia la define como “rastro que deja en el aire un cuerpo en movimiento” y “astro o huella que deja algo que pasa”, como el legado de Fernández.



En la obra aparece una adolescente de 13 años, Sara Violeta Bello, y una mujer de 71, Guentcy Armenta, en los extremos de las edades de los participantes, para mostrar la existencia en sus distintos tiempos.



El fin de esta obra también es recordar a Fernández, que siempre generaba esperanza y alegría. Y su inteligencia. Ver sus espectáculos era prepararse no solo para la belleza de un montaje sino para lo que quería decir a través de él.



¿Dónde y cuándo?

4 y 5 de junio, 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 30.000 y 40.000 pesos. Informes: teatromayor.org.