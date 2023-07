Al viceministro de Creatividad, Esteban Zabala Ramírez, adscrito al Ministerio de Cultura, le fue solicitada su renuncia al cargo al descubrirse que presentó un diploma falso de una maestría en Gerencia de Desarrollo.



Precisamente, el ministro encargado de Cultura, José Ignacio Zorro pidió que saliera del cargo mientras comienza una investigación en la cartera ministerial. Además, Zabála Ramírez no se graduó de la Universidad Externado de Colombia, como lo había registrado en su hoja de vida, lo que lo tiene en el ojo del huracán.

La información fue revelado por el medio de comunicación Casa Macondo, quien confirmó la salida del viceministro de Creatividad.

Comunicado oficial sobre la salida del viceministro (e) de Creatividad, Esteban Zabala .

En un comunicado el Ministerio de Cultura dijo que “comparte su consternación ante esa información, pues entendemos que rompe la confianza en la función pública y el principio de buena fe que predomina en la vinculación de funcionarios públicos”.



Igualmente, notificó a la opinión pública que “Este ministerio adelanta las indagaciones correspondientes. Una vez se cuente con esta información, los hallazgos serán trasladados a las entidades pertinentes y se tomarán las medidas disciplinarias a las que haya lugar (...) Nuestra entidad cuenta con procesos para la validación y verificación de la idoneidad de los funcionarios de planta y libre nombramiento, previo a su contratación, así como durante el ejercicio de su cargo”.





Según información de Casa Macondo, Zabala les aseguró que obtuvo su Maestría en Gerencia para el Desarrollo en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, pero el director jurídico de esa institución, Iván Carvajal Sánchez, dijo al portal el pasado 14 de julio que Zabala no se ha graduado.



"Atendiendo su solicitud (que fue un derecho de petición del medio digital), se indica que el ciudadano al que alude no es egresado de esta Casa de Estudios, toda vez que no ha optado al grado".



