En el puente de Halloween, salsa, fiestas y conciertos

Fiesta electro tropical

Una mezcla entre la tradición y los sonidos modernos del trópico traen Systema Solar, Ghetto Kumbé, Cero 39 y los Vinileros del Trópico.



Estos últimos, un colectivo de DJ y coleccionistas de vinilos, son los encargados de prender esta rumba en el lobby del teatro bogotano Jorge Eliécer Gaitán, hoy, a las 7 p. m.



Luego, dentro del escenario, cada uno de los grupos invitados pondrán su creatividad para esta fiesta.



Carrera 7.ª n.° 22-47, Bogotá. Boletas de 30.000 a 50.000 pesos en tuboleta.com. Edad mínima de ingreso, 7 años.​

En el Hilton Garden Inn Bogotá Airport

El hotel Hilton Garden Inn Bogotá Airport celebra Halloween con un concurso de disfraces.



El primer lugar ganará un millón de pesos, el segundo, un plan romántico en el hotel, y el tercero, una cena romántica.



La fiesta es hoy, de 8 p. m. a 2 a. m. en la carrera 82 n.° 25G-84. Teléfono 6396000. Boletas: 35.000 pesos. Se pueden comprar en el hotel.



Criaturas fantásticas y música

Hasta el próximo 16 de noviembre están un gorila y un dragón gigantes. Este rey de los primates y la figura mítica de los cuentos infantiles, respectivamente, tienen más de tres metros de altura y están elaborados en fibra de vidrio.

Además, hoy estará el grupo Putumayo en el Festival de música internacional, con sus sonidos de la madre Tierra, que llevan a recordar tradiciones y ceremonias ancestrales, así como la necesidad de cuidar los pueblos indígenas y todo el legado que todavía tienen. Será a las 6 p. m. Centro comercial Hayuelos, calle 20 n.° 82-52, Bogotá. Entrada libre.



En Theatron

La fiesta más esperada por la comunidad LGBTI de Bogotá será este domingo 3 de noviembre y tiene por título ‘Gayvenger’, temática que deben plasmar en sus atuendos quienes vayan disfrazados y aspiren a ganarse los premios en las categorías individual, comparsa y dummie. La boleta de entrada vale 70.000 pesos.



Este año se entregarán 18 millones de pesos en premios, después de que el jurado escoja a los mejores en cada una de las categorías.



En tres ambientes del lugar habrá espectáculos, así: en Plaza Rosa, un DJ; en La Cantina, serenata con artistas en vivo, y el Lotus, un show especial.



Hoy la fiesta se llama Halloween Eva y tiene concurso de disfraces solo para mujeres, y mañana será la rumba electrónica We Pink.



Las fiestas empiezan a las 9 p. m. Calle 58 n.° 10-32, Bogotá. Informes: https://www.portaltheatron.co.



Salsa al parque en el Simón Bolívar

Con dos invitados especiales para los cierres de mañana y el domingo, la Orquesta Aragón, de Cuba, y Henry Fiol y su Orquesta, desde Nueva York, respectivamente (estarán en tarima a las 9:10 p. m.), vuelve Salsa al Parque.



La edición 22.ª de esta actividad empieza mañana a la 1 p. m. en el parque Simón Bolívar, y en esta ocasión participan exponentes no solo de la salsa, sino de guaguancó, son, boogaloo, pachanga y el chachachá.



Otros invitados son Akokán, con integrantes de Cuba y Estados Unidos; Boogaloo Assassins, también de Estados Unidos; Anacaona, de Cuba, y por Colombia, Calle Maestra, dirigida por José Aguirre; La Ciencia de Juancho Valencia (que hay que oír), Papa Bocó, Son 21, La Sonora Indestructible, Son Republic, El Flaco de la Salsa, La Temblequera y La D. C. Charanga.



Calle 63 entre carreras 60 y 68, Bogotá. Entrada libre.



Halloween popular

Paola Jara es la artista invitada a la fiesta de disfraces de La Chismosa de la Sabana, que tendrá premios para las mejores propuestas.



La cantante popular interpretará sus éxitos, entre ellos Como si nada, Murió el amor, Que sufra, que chupe y ..., Sí, como no, Te cogí la mala, Pobre perro y Mala mujer, entre otros.



1.º de noviembre, a partir de las 9 p. m. en Cajicá, kilómetro 1, sector Milla de Oro, junto a Fontanar.



Boletas: general, 80.000 pesos, y palcos, desde 900.000 pesos. Informes y reservas, teléfono 3013669273.



Galería Café Libro

Hoy, en la celebración del Día de Muertos, se les rendirá homenaje a los salseros fallecidos. Será en la sede de la carrera 11A n.° 93-42, Bogotá. Allí mismo estará Mauro Castillo el 2 de noviembre, y el 3, remate de Salsa al Parque. Informes: teléfono 2183435.



Personajes del país

Hasta el 3 de noviembre se pueden mandar las fotos disfrazados de personajes nacionales de los que nos sintamos orgullosos, entre ellos Caterine Ibargüen en días de competencia, Gabriel García Márquez recibiendo el Nobel, Carlos Vives o Jorge Velosa en concierto, así como Don Chinche, Totó la Momposina y Rafael Pombo, por poner algunos ejemplos.



Las fotos se deben subir a las redes del Ministerio de Cultura (Twitter: @Mincultura; Facebook: Ministerio de Cultura; Instagram: Mincultura) y los ganadores recibirán premios como libros, cenas en los restaurantes de las escuelas-taller o boletas para asistir gratis al Teatro Colón y a los museos de Mincultura.



Agua’e lulo

Una muestra de lo que eran las fiestas caleñas del siglo XX, llamadas agua’e lulo, se hará hoy en el centro comercial Unicentro en Cali. Será una tarde de rumba y salsa para todos los públicos y estará a cargo de la escuela de salsa Swing Latino de la capital del Valle.

Más de 100 artistas en escena desde las 5 p. m., en la plazoleta El Samán. Carrera 100 calle 5.ª. Gratis.



'El día que me quieras'

Este espectáculo de Salsa Viva y Tango Vivo se presenta hoy y mañana en el Teatro Cafam. Estarán los 14 mejores bailarines de la compañía, que han sido campeones mundiales de tango, acompañados de un sexteto y de los cantantes argentinos Ludovico Lavalle, Jorge Antonio y Malena. Av. 68 calle 90. Boletas, en primerafila.com.co. Precios: 89.000, 99.000 y 110.000 pesos.



Altar de muertos

Como cada año, el Centro Cultural Gabriel García Márquez tiene su altar de muertos, esta vez con un homenaje a Miguel León Portilla (filósofo e historiador) y a Francisco Toledo (artista plástico y gráfico), ambos mexicanos y recientemente fallecidos.

Hoy se inaugura la fiesta del Día de Muertos, a las 5:40 p. m., con el concierto Fiesta de Muertos, a cargo del tenor mexicano Umberto Veloz y el mariachi femenino Las Alazanas de Colombia.



Además, está la exposición ‘La muerte se viste de colores’, con obras de Arturo Valdez, Oligar Esquivel, José Jorge Sánchez, Irma Laura Casarín, Vicker Llamas, Luis Zoltero, Haandro Xololho, Claudia Valencia, Louis Cotto, Antonio Mora y Angélica Nuño.



Mañana, los niños podrán disfrutar de talleres de máscaras y sombras, a las 11:30 a. m. y 3 p. m. Calle 10.ª n.° 5-14, Bogotá. Gratis.



Temporada de zarzuela

Empieza la Temporada de zarzuela de la Fundación Jaime Manzur. El 2 y 3 de noviembre se presenta ‘La leyenda del beso’, a las 8 y 5 p. m., respectivamente. Teatro Colsubsidio, Bogotá. Boletas: primerafila.com.co



Plaza Central

Plaza Central cumple tres años y los celebra con un concierto en el que partiparán Herencia de Timbiquí, Siam, Los Gaiteros de San Jacinto IV Generación y Juan Pablo Navarrete.



Herencia de Timbiquí es un grupo originario de Timbiquí, Cauca, e intérprete de sonidos del Pacífico mezclado con otros géneros; Siam es un dueto que canta pop, mientras Los Gaiteros de San Jacinto le hacen honores a las músicas tradicionales de la costa norte, y Juan Pablo Navarrete es uno de los más reconocidos cantantes de música popular.



2 de noviembre, 3 p. m., calle 13 con carrera 62, Bogotá. Se entregan dos boletas por la compra de 50.000 pesos en el centro comercial. Informes: ccplazacentral.com.



Jalogüín en Andrés

La fiesta de los niños, con disfraces, dulces, actividades y alebrijes será el 3 de noviembre, de 12 m. a 6 p. m. en Andrés DC (calle 82 n.° 12-21, teléfono 8612233).



Los grandes tendrán su fiesta Entre Vivos y Muertos hoy, con una invitación que dice: “¡Que sea bienvenida la vida, que sea bienvenida la muerte, que se viva la fiesta y que el baile sea omnipresente!”.



Será en Andrés Chía, desde las 7 p. m. Informes: 3202577198. Boletas: 40.000 pesos.