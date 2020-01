La estatua de Carlos Vives y otras esculturas horribles

EL TIEMPO / PALM SPRINGS

Marilyn Monroe. La estatua de la Marilyn Monroe, llamada 'Forever Marilyn', ha viajado por muchos lugares. La estatua, que mide ocho metros de altura y pesa más de 15 mil kilos, ha recibido millones de comentarios, algunos no muy positivos, pues dicen que es no es tan linda como en la vida real y que no se parece en el rostro. Esta obra representa la escena de la escena película ‘La tentación vive arriba’ (1955), donde la actriz muestra sus piernas.