Hoy es el día mundial del arte. Y para celebrarlo hablamos con el curador Eduardo Serrano para escoger 21 obras imperdibles del arte colombiano. Y le dimos prioridad a varias que no están en los museos, sino en la calle.

1. Violencia, de Alejandro Obregón





2. Colombia, de Antonio Caro





3. Suicidas del Sisga, de Beatriz González

'Los suicidas del Sisga', obra de 1965. Foto: Cortesía de la artista

4. Grano de Miguel Ángel Rojas (hoy está expuesta en la exposición Ires y venires en la Luis Ángel Arango)





5. Atmósferas, de Ana Mercedes Hoyos





6. El pensador, de Nadin Ospina, en Medellín





7. Américas, de John Castles, en la sede de Compensar en Bogotá





8. La mariposa, de Negret, en la Plaza de San Victorino

La mariposa de Édgar Negret en San Victorino. Foto: Archivo. EL TIEMPO



9. Las esculturas de Botero en el Parque Botero de Medellín

Parque Botero, en Medellín. Foto: Archivo. EL TIEMPO

10. No hay cóndores, no hay libertad, no hay abundancia, no hay Canal, no hay Patria, de Bernardo Salcedo



11. Las pinturas de Andrés de Santa María





12. La obra de Alipio Jaramillo





13. El nido, de Ricardo Cárdenas, en la avenida el Poblado de Medellín





14. Los tableros de Santiago Cárdenas





15. El techo del Teatro Adolfo Mejía, de Grau.

El Teatro Adolfo Mejía, en Cartagena. Foto: Archivo. EL TIEMPO

16. La Bachué de Romulo Rozo





17. El mural de Luis Alberto Acuña en el Hotel Tequendama





18. La escultura de Ramírez Villamizar en la Avenida El Dorado





19. El Gato de Hernando Tejada en Cali





20. Los murales de Ignacio Gómez Jaramillo en el Congreso



21. La obra del Ómar Rayo en el Museo Rayo de Roldanillo

El Museo Rayo en Roldanillo, Valle Foto: Archivo. EL TIEMPO

