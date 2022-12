Conocido y respetado en el elitista campo de la dirección de los museos nacionales, William Alfonso López Rosas lleva años estudiando y repensando la teoría museológica nacional a la luz de los nuevos retos que se le presentan.



Ha trabajado, durante varios lustros, en los departamentos de educación de los museos del Banco de la República y en el Museo Nacional. A esto se le suma su recorrido como docente y coordinador de grupos de estudios de la teoría del arte y de museología.

“Vengo del proletariado museológico porque desde los años ochenta hice parte de los primeros núcleos educativos que nacieron y crecieron en dos de los museos emblemáticos de la ciudad: ayudaba en la organización de exposiciones itinerantes, en el montaje de las colecciones permanentes y guiando a decenas de visitantes que, por primera vez, entraban a un museo. De ahí pasé a la academia, me especialicé en historia del arte y en museografía”, expone López.



Por este sobrado equipaje práctico y teórico, su llegada a la dirección del más importante museo del país fue aplaudida. Ovaciones a las que ha estado acostumbrado, porque en el desarrollo de sus actividades profesionales se ha caracterizado por ser faro, guía y aglutinador, eso sí, sin estridencias ni empalagos.



En los últimos años fue coordinador de dos grupos de investigación: el taller de historia crítica del arte y museología, y estudios del patrimonio cultural.



(Le puede interesar: ‘Este es un periodo de paz para los metaleros’: Rob Halford).

Ha liderado preguntas que son claves como por ejemplo: ¿Cuál es el papel de los Museos Nacionales en la construcción de la memoria? FACEBOOK

TWITTER

“La llegada de William a la dirección del Museo Nacional es muy significativa porque se trata de una persona con formación amplia y profunda en el tema. Ha liderado preguntas que son claves como por ejemplo: ¿Cuál es el papel de los Museos Nacionales en la construcción de la memoria? ¿Cuál es el papel de los museos frente a la necesidad de proteger los derechos culturales? Resalto que William ha establecido diálogos importantes con otros museos de América Latina y Europa. Además ha hecho parte de la Junta Directiva del Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos, así como de la Mesa de Museos de Bogotá”, expuso María Clara Cortés, historiadora y docente en la Universidad Nacional.



El artista y critico de arte, Jaime Cerón, dice entre otras cosas, que “su llegada al Museo Nacional implica la posibilidad de ajustar el rol de la entidad a nuevas agendas políticas y culturales”.

Su historia



Bogotano, del barrio La Candelaria, creció en simultáneo con la Biblioteca Luis Ángel Arango y sus museos, tanto que sus estudios de las artes plásticas y museológicas parecieran derivar de esa cercanía que ha marcado su curiosidad intelectual y profesional.



Su primaria transcurrió en el colegio de la señorita Ester, al lado de su casa y afianzó la relación con las mujeres que, desde esos años, le ha dado certezas. Tanto así que los cuadros que ha colgado en la oficina de la dirección del Museo Nacional son rubricados por mujeres. Lucy Tejada, Cecilia Porras, entre otras. “Las mujeres me dan seguridad y confianza”, afirma López.



De ese ambiente estudiantil doméstico y matriarcal pasó a hacer la secundaria, como se decía en su época, al colegio Champagnat, enclavado en el barrio Teusaquillo y de ahí a Periodismo y Comunicación Social en la céntrica Jorge Tadeo Lozano, siempre por indicación de su madre que no quería que su hijo incursionara por otros territorios de la ciudad que consideraba arriesgados.

Facebook Twitter Linkedin

Así luce el Museo Nacional de Colombia en la actualidad. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Independencia

Esa parte de la ciudad recorrida palmo a palmo se le fue agotando y recién matriculado en la Tadeo se fue a trabajar en el restaurante de moda: Andrés Carne de Res, y se estrenó como universitario-mesero, modalidad extraña en la conservadora Bogotá de los años ochenta.



Ahí se hizo mayor de edad y autosuficiente, ya no dependía económicamente de su madre ni de su familia. Comenzó también a frecuentar espacios artísticos y literarios recomendados por sus compañeros de trabajo o por clientes intelectuales, asiduos en esa época del restaurante de los dos visionarios sociólogos de la universidad Nacional.



De ser un joven tranquilo, de andar lento y sin afanes, pasó a caminar muy rápido y a tener días repletos de actividades académicas, laborales y de ocio nutritivo.

Fue uno de los pocos alumnos, que graduaron como literato, título que se otorgó a los estudiantes de las dos primeras promociones FACEBOOK

TWITTER

Recuerda esa época, con especial afecto, ya que las exposiciones a las que tuvo acceso y las conferencias que oyó lo alentaron a presentarse a una convocatoria para ser guía en la naciente red de museos del Banco de la República.



Examen que coincidió con su lectura de uno de los libros más leídos de Michel Foucault Las palabras y las cosas. Gracias a su primer capítulo pasó con éxito el riguroso examen y fue considerado especialista en el cuadro Las Meninas de Diego Velásquez.



Con dos exigentes trabajos y su diploma de periodista se presentó a la carrera de literatura que se abría en la Nacional. Fue uno de los pocos alumnos, que graduaron como literato, título que se otorgó a los estudiantes de las dos primeras promociones.



El campus de la Nacional fue para William, desde finales de los años ochenta hasta hace un mes, una de sus casas, tal vez, la más frecuentada y en la que no solo se destacó como alumno aventajado sino como líder y creador permanente.

Saltaba día de por medio del edificio de Literatura al de Artes Plásticas, el olor a trementina lo llamaba y reencontrar se o iniciar relaciones con viejos y nuevos artistas, le permitía mantener la conexión con el mundo artístico mientras conocía las costuras de los grandes relatos.



Después de especializaciones, maestrías y doctorado pasó a ser docente del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Nacional y fundador de su maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, la única que se ofrece en el país.



En este último proyecto estuvo acompañado del catalán Edmon Castell, geógrafo y museólogo afianzado en Bogotá desde hace tres décadas y que pasa ya por cachaco.

También contó con la compañía de la artista plástica, docente y especialista en Museografía, Marta Combariza, desaparecida hace algunos meses.



(Le puede interesar: La boxeadora Ingrit Valencia cierra el año de 'El cine y yo').

Inesperado

A pesar de su amplia experiencia en estos recintos y de haber escogido la museografía como su profesión, William López nunca pensó llegar a ocupar el cargo de director del primer museo del país.



Hace unos meses la recién posesionada ministra de Cultura, Patricia Ariza, pidió a su Instituto una lista con cinco candidatos para ocupar la dirección de este importante plantel.



Como es su costumbre, William reunió a su grupo de colaboradores y colegas de la maestría de Museología y escogieron, de manera democrática, esos nombres. El suyo era el que encabezaba, asunto que olvidó hasta hace unas semanas.



Ariza lo llamó y le comunicó que el presidente Gustavo Petro lo había elegido. Felicidad total pero también angustia porque los retos son fenomenales y si alguien los conoce al dedillo es él.

el Museo Nacional de Colombia debe convertirse en una institución que se afiance en los territorios FACEBOOK

TWITTER

En primer lugar, y en concordancia con la ministra y el presidente, William López advierte de manera contundente que “el Museo Nacional de Colombia debe convertirse en una institución que se afiance en los territorios y que de cuenta de forma compleja de las grandes preguntas que tiene la sociedad sobre la construcción simbólica de la nación”.



A este inconmensurable marco teórico, presente en todos los proyectos que se emprenderán en su administración, se suma la urgencia de adquirir el terreno en el que se levanta el edificio, que cumplirá el año próximo doscientos años de existencia. Lote anexo en el que se ha intentado, durante décadas, hacer la expansión del Museo de la Nación. Terrenos que pertenecen a la Lotería de Cundinamarca.



Así que este será un asunto que el nuevo director aspira a resolver, negociación entre gobernación y Estado, ojalá, como regalo para la celebración del bicentenario.

Viejo Conocido

Volver al Museo Nacional como su máximo rector lo ha conectado de nuevo con los funcionarios, los que nunca han sido extraños, sobre todo con la plantilla de celadores, una veintena, para quienes López es el respetuoso profesional que siempre los ha saludado con amabilidad y en primer lugar porque los considera como los representantes principales de este espacio, que acoge todos los días a visitantes asiduos o primerizos que llegan para seguir siendo continuos clientes o huir despavoridos y no volver. Y sí esas personas, no solo son amables sino excelsos funcionarios, se podrá derrotar una reciente encuesta nacional que arrojó el triste dato que de diez consultados siete afirma no haber entrado nunca a un museo.

Para el artista y quijote cultural de Córdoba, Cristo Hoyos, la importancia de este nombramiento se resume en “la manera coloquial como nos hemos acostumbrado muchas personas del medio museal para dirigirnos a quien hoy es el director del museo emblemático de la nación colombiana; William López Rosas, el profesor y maestro. El denominativo, además de cordialidad, respeto y aprecio, es muy significativo en la medida que alude a una de las falencias del sector: durante décadas la formación, la especialidad y el profesionalismo han estado ausentes”.



Hoyos explica que la pedagogía, la academia y sus especificidades a nivel superior pueden ser hoy las determinantes de las verdaderas transformaciones que se espera de esos espacios que hoy conocemos como museos.

“En mi caso personal, podría afirmar que William López es una de las figuras portadoras de esa fuente: conoce el rol de los espacios expositivos y de memoria, tiene consciencia clara de la misión y de los propósitos, ha reclamado la institucionalidad de una política pública de museos y puede contribuir a diseñarla con acierto; conocedor de los territorios y las comunidades a nivel nación, identifica, acompaña y reconoce la diversidad de los proyectos locales y regionales, siempre vinculante”, expresa el artista.

Más noticias A Fondo

Misi prende la Navidad con un mensaje de sueños posibles

Un musical con la discografía de Britney Spears se estrenará en Broadway

Así escaparon de las bombas invaluables obras ucranianas que llegaron a España

MYRIAM BAUTISTA

Para EL TIEMPO