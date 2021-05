Esposición digital de artistas impresionistas genera un gran debate

Sombras de personas caminan alrededor de una una obra de Claude Monet en Miami. Todo en el marco de la exposición ‘Lasting Impressions’. Se trata de una muestra digital que permite al espectador meterse en las obras de los más conocidos pintores impresionistas y que debutó en la ciudad estadounidense, donde la oferta de arte, cultura y, si se puede decir, espectáculo, no para de crecer después de la travesía del desierto que fue 2020.

Exposición virtual de arte impresionista Foto: EFE7Lasting Impresiins

Con estas "Impresiones duraderas", el público de Miami tiene a su alcance actualmente tres de estas "experiencias únicas" que los más tradicionales ven como un producto seudo artístico que puede acabar con los museos y otras formas tradicionales de acercarse al arte.



Con ese contexto, Marcelo Llobel, director del Museo de Arte Contemporáneo de Doral (DORCAM), dice que irremediablemente los museos van a tener que adaptarse y aprovechar las posibilidades que dan las nuevas tecnologías sin olvidarse de mantener viva la llama de la tradición.



"Eso lo que viene y a eso nos tenemos que adaptar sobre todo si queremos atraer a los jóvenes y a las generaciones venideras", señala, aunque destaca que nunca será lo mismo acudir a una representación de ópera en un teatro que escucharla en la radio.

Impresionistas en exposición digital en Miami marca nuevas experiencias para el visitante. Foto: EFE7Lasting Impresiions

En lo que al arte plástico se refiere, "las grandes obras hay que verlas en persona", independientemente de que sumergirse en las obras de Monet o Van Gogh no puede ser mala. Los museos tienen que compatibilizar las dos cosas y dedicar espacios específicos a este tipo de experiencias.



"Es lo que va a ocurrir, no me cabe ninguna duda", subraya. Precisamente el Museo de Arte Contemporáneo de Boca Ratón, a unos 70 kilómetros de Miami, acaba de anunciar la exposición "Machu Picchu and the Golden Empires of Peru", que ocupará por completo sus espacio expositor y combinará la experiencia inmersiva con una exposición tradicional de casi dos centenares de piezas traídas desde el Museo Larco de Lima, un icono cultural de Perú. Tanto "Lasting Impressions" como las otras dos exposiciones digitales abiertas en Miami, "Beyond Van Gogh", dedicada íntegramente al genial artista holandés, y "Ase: Afro Frequencies", creada a partir de las obras del artista visual surrealista Vince Fraser, están pensadas para toda la familia, pero en los jóvenes despiertan más interés.



El hecho de que no haya limitación alguna para fotografiar o grabar las experiencias es un atractivo adicional para los seguidores de redes como Instagram, que siempre buscan fotos en lugares singulares. Nadie quiere perderse un selfie con el telón de fondo de uno de los jardines de Monet o bajo la noche estrellada de Van Gogh.



El abanico de temas que con la ayuda de la tecnología se pueden convertir en exposiciones digitales es infinito, pero por ahora es en el arte donde los creativos buscan la inspiración. Como reconoció Mathieu St-Arnaud, director creativo y diseñador visual de "Beyond Van Gogh", estrenada en marzo en el Ice Palace de Miami, sería imposible reunir tal cantidad de obras de un maestro de la pintura en un solo lugar e incluso si se lograra, el precio de los seguros haría inviable cualquier exposición.

Mientras que Andrew Scholotiuk, fundador y director ejecutivo de Northern Gateway Films Inc., que forma parte del proyecto, definió a ‘Lasting Impressions’ como "una experiencia íntima que conecta a la audiencia con el arte a un nivel emocional". Marcelo Llobel recuerda que cuando se crearon los museos también eran una "experiencia" y opinó que lo importante es seguir preservando el patrimonio cultural y cumpliendo un servicio social.



EFE