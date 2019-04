La magia de Disney on Ice llega a Colombia

Mickey Mouse es el maestro de ceremonias que rueda por el hielo e invita a disfrutar del espectáculo '100 años de magia' de Disney on Ice, que ahora llega a Colombia para presentarse en Bogotá, Medellín y Cali.



Este montaje tiene en su elenco más de 50 personajes Disney, en el que están, además, Minnie Mouse, el Pato Donald, Goofy y las princesas de esta casa creadora, como Jasmine, Cenicienta, Rapunzel, Ariel, Blancanieves y Tiana, entre otras.

También aparecen 'El Rey León', 'Toy Story', 'Aladino', 'Mulán', 'Pinocho', 'Buscando a Nemo', 'La Sirenita' y 'La Bella y la Bestia'.



Además, tiene escenas de 'Frozen', con Anna, Elsa, así como el muñeco Olaf. El espectáculo incluye las canciones más emotivoas de las películas de Disney, entre ellas 'Let It Go' ('Libre soy'), 'You’ve Got a Friend in Me' ('Tienes en mi un amigo' y 'Hakuna Matata'.



Disney on Ice empezó a girar por el mundo en 1981, bajo el nombre Walt Disney’s World on Ice.



El montaje '100 años de magia' lleva doce años recorriendo el planeta y es uno de los más exitosos de la casa productora que nació gracias a la imaginación de Walt Disney.

En Bogotá, el espectáculo estará del 18 al 28 de julio, en la Gran Carpa de las Américas.

La preventa de boletería para clientes del grupo Aval será desde las 10 a. m. de este martes hasta las 11:59 p. m. del 7 de abril.



Con otros medios de pago será a partir del 8 de abril a las 10 a. m. en www.eticket.co (solo tarjetas de crédito) y en el teléfono 794 0900, así como en las tiendas Jumbo de la ciudad. Boletas: de 65.000 hasta 260.000 pesos.



En Cali, el espectáculo se presentará en el Coliseo del Pueblo, del 3 al 7 de julio. Boletas de 60.000 a 260.000 pesos.



Y en Medellín se podrá ver este espectáculo en el coliseo Iván de Bedout entre el 10 y el 14 de julio, con boletas de 60.000 a 250.000 pesos.



En Cali y Medellín la boletería se podrá adquirir a través de tuboleta.com.



Mayores informes en la página de la organización ocesa.com.co



CULTURA