La escultura "Hombre a caballo" de Fernando Botero se vendió este viernes en una subasta de arte latinoamericano de Christie's en Nueva York por 4,3 millones de dólares, marcando un precio récord para el artista colombiano.



La pieza, por la que varios compradores batallaron durante alrededor de 10 minutos, estaba valorada entre 2 y 3 millones de dólares, pero acabó alcanzando un precio de martillo de 3,55 millones de dólares, monto que al sumarle los impuestos y las tasas quedó en 4,32 millones de dólares.

Se trata de una escultura de bronce de cerca de 3,5 metros de alto cuyo precio ha aumentado un 135 % desde que se vendiera al mejor postor en noviembre de 2016 en una subasta de Sotheby's, cuando llegó a 1,84 millones de dólares.



Otra de las piezas centrales de la subasta fue un cuadro del mexicano Diego Rivera descubierto recientemente, que multiplicó por cuatro su precio esperado al venderse por 4,1 millones de dólares.



El óleo "La bordadora" fue pintado en 1928 pero se desconocía su paradero hasta que fue hallado en una colección familiar estadounidense, donde permanecía prácticamente desde su realización.

Obra 'Hombre a caballo', del maestro Botero, que bate récord en ventas en su trayectoria.

"Conocido solo a través de fotografías en blanco y negro tomadas poco después de ser completado, 'La bordadora' nunca ha sido exhibido", explicó la casa de subastas sobre la pieza de Rivera, que es un homenaje a las costumbres y las artes manuales de México, así como a la labor de las mujeres indígenas en la preservación de estas tradiciones.



Botero no fue el único artista latinoamericano que marcó un récord en esta subasta de Christie's, puesto que un cuadro del cubano Tomás Sánchez también alcanzó un precio nunca visto para el pintor y grabador al venderse por 1,8 millones de dólares.



"Llegada del caminante a la laguna", un óleo de grandes dimensiones pintado en 1999 que representa un paisaje tropical, superó claramente las expectativas de los expertos de la casa de subastas, al alcanzar prácticamente el doble del precio máximo estimado de 950.000 dólares.



Además, un cuadro de la británico-mexicana Leonora Carrington, "Apollo in the Temple of Michael Rat", quintuplicó su precio máximo calculado, al venderse por 378.000 dólares.



