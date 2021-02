La apuesta de estos momentos: hacer y convocar las tablas

Las artes escénicas no se rinden. Aunque ha sido uno de los grupos de la cultura más afectados en esta pandemia, ha buscado la forma de promover sus obras, grabarlas y, sobre todo, crear.

“En estas coyunturas siempre aparecen lenguajes, espacios y nuevas voces que después permanecen”, dice Ernesto Benjumea, quien con su hermana Marcela; su esposa, la también actriz Katherine Vélez, y el Teatro Nacional se aliaron con el Festival de Corto Teatro de Bogotá (Fecte) para hacer una convocatoria que busca abrir espacios de creación para directores audiovisuales, dramaturgos, guionistas, directores de teatro y actuación.



El objetivo es hacer contenidos de entre 10 y 15 minutos en el formato de microteatro. Los escogidos serán rodados y presentados por la plataforma digital del Teatro Nacional en abril.



Para Benjumea, hijo del gran actor y creador Carlos Benjumea, “el microteatro apunta a una nueva experiencia con muchos de los elementos del teatro. Son obras de menos de 15 minutos que se presentan en espacios reducidos y donde hay un solo espacio para público y actores. Esta época impide el encuentro presencial, pero de alguna manera la cámara hace que los actores queden más cerca del espectador”, dice.



Tanto él como su familia y el resto del gremio teatral siguen “conociendo este nuevo universo. Estamos jugando con estas herramientas, y para los creadores los impedimentos son siempre franqueables. Esa es la invitación de esta propuesta”.



El jurado para elegir los mejores proyectos está conformado por la actriz Carmenza Gómez, la también actriz y escritora Carolina Cuervo y el director de teatro Manolo Orjuela, figuras de la escena y la producción audiovisual, que seleccionarán las cuatro propuestas ganadoras. Cada uno de los elegidos recibirá un estímulo de cinco millones de pesos para convertir sus textos en piezas audiovisuales.



“El microteatro –agrega Benjumea– invita a la búsqueda de un nuevo lenguaje; no es hacer teatro corto, debe buscar una relación con el teatro como la que tienen el cuento y la novela o el corto y el largometraje, es una relación que incluye, a su vez, una independencia. A esto se suma, además, una relación con lo audiovisual. Y con estas obras queremos generar inquietudes, reflexiones y espacios para la creación”.



Benjumea sabe que van a aparecer “escritores, actores, actrices y, en general, creadores con ánimo para buscar con la experiencia o la formación proyectos que harán parte de una temporada de lo mejor. De hecho, varios creadores reconocidos ya se han acercado, y estamos seguros de que va a haber un muy buen nivel”.



Según el grupo familiar, este proyecto de Idartes es, para su empresa Benvelé, “un ejercicio creativo y no solo de gestión; nunca habíamos organizado un festival, no sabíamos cómo era y ahora lo estamos haciendo”.



Además, el grupo familiar tiene la obra teatral La invitación, una comedia dirigida por Ernesto Benjumea y escrita por Katherine Vélez, quienes hacen parte también del elenco con Marcela Benjumea y Andrés Estrada, que se puede ver por la plataforma del Teatro Nacional.



Narra la historia de dos parejas que se reúnen y que además son familia.

Alicia, Nacho, Tere y Polo descubren en este encuentro que todas las relaciones de amor son relaciones de poder, en la que cada personaje, con los rasgos de su personalidad, influye en la vida del otro: la domina, la resalta, la opaca o está al mismo nivel de su pareja.



Por ahora, lo importante es seguir creando. Pero hace falta la presencia del público y estar en las salas con ese público, el sueño de Benjumea y de todos los que hacen parte de este gremio.



“Ante todo, queremos reaparecer, la experiencia poética que sucede en el encuentro físico es irremplazable. Este teatro grabado es un evento donde este arte no desaparece y se puede disfrutar mediante las visualizaciones online, pero no hay duda de que es para vivirlo en compañía y mientras sucede”, afirma.



“Sin embargo, ninguna disciplina, expresión artística ni humana puede permanecer sorda a su tiempo, y estos momentos que obligan a la no presencia tienen el lema de esta convocatoria: ‘La vida sigue, el teatro vive’. Es lo que hay, y aquí estamos... Vivos”.