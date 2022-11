En el 2012, cuando se montó por segunda vez 'Cartas de amor' en la Casa del Teatro Nacional, el actor Jairo Camargo, que repetía en este montaje con Consuelo Luzardo, con quien protagonizó la obra en 1991, comentó: “Fanny era muy necia al defender el amor. Lo defendía en lo cursi, en lo terrenal, en lo prosaico, en lo tonto, como el único riesgo que vale la pena correr en la vida”.

Fanny Mikey dirigió el montaje del 91. Adquirió los derechos para presentarlo en el país solo dos años después de que se montara en OffBroadway y le tuvo una gran fe, además de un cariño especial.



Escrita por A. R. Gurney, la obra 'Cartas de amor' cuenta la historia de un hombre y una mujer, Andrés y Melissa, que desde que tienen 7 años se escriben cartas. Llevan medio siglo contándose sus vidas y las de sus familias, odiándose y queriéndose. Pero unidos a través de las palabras.



En esta ocasión, hubo tres parejas: Jimmy Vásquez e Indhira Serrano; Ernesto Benjumea y Katherine Vélez, y ahora, para cerrar el año, Coraima Torres y Ramses Ramos.



A través de laberintos, Benjumea los dirige. Y a través de las cartas que leen, Andrés y Melissa hacen volar la imaginación mientras narran sus vidas. El público es un lector más que sigue dos vidas, y el montaje, un llamado a la nostalgia de los tiempos en los que escribir a mano parte de la realidad.



Benjumea habló de esa nostalgia y de este montaje con EL TIEMPO.

De las cosas que nos ha quitado la modernidad es escribir a mano. ¿Qué recuerdos tiene de esa escritura y los puso al servicio de la obra?



Yo soy de la época en la que la escritura a mano era la norma. La tinta y el papel manchan, suenan, se arrugan, las equivocaciones quedan y dejan constancias no tan fáciles de desaparecer. Escribir así es un acto físico y entrañable. ‘Déjelo por escrito’ se decía y se dice. Hay una organicidad en la palabra escrita a mano. Algunos han estudiado la enorme diferencia entre dibujar letras y pulsar teclados. Con papel y tinta también se producen obras bellas y perdurables, constancia de las historias de la humanidad.



Aunque también esa modernidad ha dado inmediatez. ¿Se quedó alguna vez esperando una respuesta de amor porque alguien no dio una razón o no entregó una carta?



La primera vez que le escribí a una niña no tenía ni diez años; me reuní con un amigo, conseguimos papel y esfero, nos sentamos y entre los dos redactamos sendas cartas declarando nuestro amor a una pareja de hermosas hermanas… una tarde inolvidable. Otro amigo actuó de mensajero... Al menos yo aún no recibo respuesta, pero recuerdo bien esas tardes escribiendo y esperando. No me dejó en visto, seguro me leyó y quiero pensar en que le gustó la carta e intentó responder, pero le dio vergüenza decir que sí o que no. El acto de declarar amores por carta no quedaba en la nube, las historias de amor quedaban celosamente guardadas. Quiero creer que al menos por un tiempo aquella admirada hermana guardó esa carta. Seguro no se acuerda de mí, pero tal vez se acuerde de esa absurda carta.

¿Qué cartas de amor tiene en la memoria haber escrito? ¿Tiene guardadas cartas?

Escribí también una especie de manifiesto de amor, de admiración y de agradecimiento para mi abuela, una mujer dulce y poderosa que pasaba sus días ateniéndonos en casa y queriéndonos de la manera más entregada y pura. El hecho de escribir esa carta fue un acto entrañable y memorable. Fue liberador y sentí que respondía de alguna manera a todos sus cuidados. Tengo también guardadas cartas y notas de amor de mi esposa y de mis hijos, que de vez en cuando releo. Veo lo que dicen, las letras, los colores...

Este es un montaje de memoria. Se escribe para que perdure y queden los momentos. ¿Por qué es pertinente en tiempos en los que todo está en la nube y puede desaparecer?



A esto recurre la obra; en concreto, Andrés manifiesta –por escrito– que ama escribir, que es un acto que lo transforma y una absoluta necesidad. Escribiendo se hace otro, otro que se parece más a él o a lo que él quiere ser. Las cartas se escriben seleccionando palabra a palabra, borrando, reescribiendo en búsqueda de belleza y precisión. Son una excelente manera de comunicarse amorosamente y también de silenciar diferencias. La historia de Melissa y Andrés contiene gran romanticismo, pero es también la historia de dos personas que asumen la vida de forma muy diferente. Esas diferencias son, a su vez, posibilidades de ver la vida de otras maneras.



¿Cómo se escogieron las parejas para la obra y por qué?



El grupo de actores se escogió en equipo, supongo que se pretendió un grupo de actrices y actores donde se sumara que fueran admirados por el público y por nosotros desde dirección y producción. Son actores y actrices que yo he admirado por su trabajo sobre las tablas.



Como director, ¿qué tanto le movió su lado más sentimental estar al frente de este montaje?



Melissa es apasionada, libre, arriesgada. Andrés ama las letras, el estudio, se debe a quienes tienen menos privilegios y es equilibrado. Son adorables y los dos representan algo que a cada uno lo complementaría muy bien; pero tomar esa opción de vida significa una reconfiguración profunda para cada uno. Me parece una muy romántica y poderosa historia de amor y de vida acerca de escribir, de quiénes somos y de cómo nos mostramos a los demás.

¿Dónde y cuándo?

‘Cartas de amor’. De jueves a sábado, 8 p. m., en la Casa del Teatro Nacional. Carrera 20 n.° 37-54, Bogotá. Boletas: 58.000 pesos en teatronacional.co.

