‘Hay poco tiempo y necesidades urgentes que solucionar en la cultura’

Ejercer la defensa de los territorios del litoral pacífico y sus comunidades, así como la búsqueda de oportunidades e inclusión, llevó a Angélica Mayolo Obregón a estudiar Derecho de la Universidad Javierana de Cali.

Nacida en Buenaventura en 1990, se siente muy orgullosa de ser la hija del profesor Antonio Mayolo, oriundo del Chocó, y de la bacterióloga Merlyn Obregón, natural de Buenaventura pero de antepasados guapierños.



Eso, dice, le da una visión completa de la región, “con los conocimientos del Pacífico norte y sur. Desde muy niña sé qué es una chirimía del Chocó y una marimba de chonta de la zona sur”.



De 31 años, solo tiene un poco más de un año de este gobierno para trabajar en una cartera con uno de los grupos más afectados por la pandemia del covid-19, debido a que las actividades culturales cesaron y su regreso ha sido lento y con muchas condiciones.



La nueva ministra no tiene un trabajo fácil. Además de ser la responsable de un sector muy golpeado, los actores culturales están muy inconformes con diversas políticas del último tiempo.



“Un actor cultural es algo muy complejo y no haber tenido personas del sector en este Gobierno ha hecho el camino mucho más difícil”, dijo Jorge Hugo Marín, de La Maldita Vanidad, hace unos días en este diario, al preguntarle sobre el trabajo del ministro saliente, Felipe Buitrago.



De esto y de sus planes de trabajo habló Angélica Mayolo.



Tras su nombramiento, personas preguntaban por su méritos para el cargo. ¿Qué les dice?

Soy una líder afro joven, comprometida con el servicio público, por la inclusión de los territorios y sus comunidades, y desde niña, por ser de dónde soy y saber de dónde vengo, me ha apasionado la cultura, porque entiendo que la diversidad cultural es la mayor riqueza de Colombia.



Apoyé la creación de la plataforma Cultura Pacífico desde el Plan Todos Somos Pazcífico, una estrategia para integrar procesos culturales en municipios de los 4 departamentos de la región.



Y desde la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali (en la administración de Maurice Armitage) lideré la formulación y aprobación de la Política Pública de Desarrollo Económico 2020-2030, que tiene como fundamento el conocimiento, la cultura y la creatividad.



Además, coordiné la postulación y designación de Cali como Ciudad creativa de las artes ante Unesco, promoví programas de fortalecimiento de emprendimientos culturales, apoyo a la circulación e internacionalización de artistas. A través de Cali Creativa impulsamos el talento desde distintos subsectores: audiovisual, artes escénicas, creación literaria, entre otros. He estado comprometida con la cultura.



Precisamente, dicen que su enfoque es mucho más económico.



Siempre he entendido la necesidad de generar oportunidades económicas para el desarrollo en las regiones a partir del potencial cultural y biodiverso. Hay que potenciar la generación de ingresos para mejorar las condiciones de las comunidades, produciendo crecimiento económico sostenible e incluyente desde la riqueza cultural y socio etnografíca.



Aquí tenemos que entender algo: Colombia en general y especialmente los territorios con mayor rezago están llenos de talentos. Y necesitamos crear más oportunidades para que estos talentos puedan crecer y florecer.



Deme un ejemplo de lo anterior

Cuando estuve en la Secretaría de Desarrollo Económico le dimos un gran apoyo al Petronio Álvarez. En el 2019 trajimos a varios medios internacionales, entre ellos The New York Times y El País de España, para que lo conocieran y vivieran. Aunque este festival ha tenido presencia internacional en aumento, de personas de Estados Unidos y Europa, era muy importante que se conociera como la gran ventana cultural en la que predominan los saberes ancestrales, donde ha sido posible visibilizar el talento de la región.



De hecho hay estudios de las dinámicas de este festival y de la Feria de Cali, desde lo cultural y lo económico.



Y uno más: con la estrategia Somos Pacifico, hicimos en Buenaventura un encuentro cultural con todos los alcaldes del litoral. Era la primera vez que se encontraban e integraban para hablar de la cultura como instrumento de desarrollo para la región.



En el último año dirigió la Cámara de Comercio de Buenaventura.

Sí, llegué en plena pandemia a presidirla y trabajamos en un programa de fortalecimiento y crecimiento del sector gastronómico, con las sabedoras. También con los jóvenes en emprendimientos culturales.



Además, hicimos un trabajo para establecer puentes entre los sectores público y privado, que históricamente no se han hablado en la ciudad, con el fin de fortalecer estrategias que les den a los jóvenes ingresos a través de procesos productivos y culturales. Con el Programa Tura Emprende, con apoyo de Usaid, apoyamos a 400 jóvenes emprendedores.



¿Cómo llega al Ministerio de Cultura?

Yo no represento ningún partido político. Pienso que el presidente Duque me escogió al conocer mi hoja de vida, buscando nuevos liderazgos y una voz para las comunidades que reclaman mayor espacio, alguien conectado con el sector cultural en los territorios de mayor complejidad y su realidad.



Su nombramiento se da en un momento muy difícil para el sector y con los actores culturales enfrentando muchos problemas. También, se sienten abandonados.

Enfrentamos el mayor reto de la historia reciente. El sector ha tenido pérdidas humanas por la pandemia, así como cierre de escenarios y cese de actividades.



A lo anterior se suman las pérdidas económicas del sector, que ascienden a más de 6 billones de pesos y se han perdido cerca de 212.000 empleos. Además, el recaudo por la Ley de Espectáculos Públicos pasó de 30.000 millones de pesos en el 2019, a 6.600 millones de pesos en el 2020. En lo que llevamos de este año solo se han recaudado 120 millones de pesos. El impacto es dramático y afecta de manera integral a todo el sector cultural y creativo. Todavía faltan los datos de la Cuenta Satélite, que nos dará mayor información.



Con este panorama, ¿cuáles son sus prioridades?

Soy la ministra del último año de gobierno y debemos focalizar esfuerzos, entendiendo la coyuntura del país y las necesidades más urgentes del sector. Me voy a enfocar en tres ejes: el aporte de la cultura en la construcción del diálogo nacional, el fortalecimiento de procesos culturales con jóvenes en los territorios y la reactivación del ecosistema cultural.



¿Cómo aportará la cultura en la construcción del diálogo nacional?

La cultura es el corazón de nuestra sociedad que nos permite unirnos desde la diversidad. A través de sus expresiones podemos generar consensos y construcción colectiva, partiendo del reconocimiento de los actores culturales, valorándolos, yendo al territorio a escucharlos para que sus voces se sientan representadas.

(Lea, además, Las obras que amenazan el sitio Patrimonio de la Humanidad en México)



En este paro nacional, los jóvenes son los que más piden ser escuchados.

Es el segundo punto y vamos a trabajar en fortalecer los procesos de cualificación, formación y proyectos culturales liderados por jóvenes, generándoles oportunidades, reconocimiento e ingresos desde la cultura. Potenciar oportunidades y acercamiento para ellos desde el sector cultural contribuirá, además, a la prevención de violencias y a la convivencia pacífica.



Hábleme de la reactivación.

Hay varias acciones. Una de ellas es la coordinación con el Ministerio de Salud para avanzar en la vacunación de los actores del sector cultural y creativo. Trabajar de la mano con las alcaldías, gobernaciones y Policía para facilitar el desarrollo de eventos, espectáculos y apertura de establecimientos, aumentando los aforos progresivamente y cumpliendo los protocolos de bioseguridad.



También se requiere implementar mecanismos de financiación para el sector, la Ley 2070 del 2020, conocida como Reactivarte, creó el FonCultura, un instrumento que nos permitirá invertir en procesos culturales a lo largo del país, e invirtiendo el 50 por ciento de sus recursos en proyectos culturales de los municipios de 4, 5 y 6 categoría. Todo enmarcado en que la cultura cumple un factor determinante en la construcción de país.



(También: A puro pedal por la encumbrada historia de nuestro ciclismo)



Aunque el galeón San José está a cargo de la Vicépresidencia, tiene mucha cercanía con el Ministerio de Cultura. ¿Qué sabe de este tema?

Sigue en la revisión jurídica en lo relacionado con el originador.



Muchos de los actores culturales afirman que hacen lo que dice la economía naranja desde hace tiempo, desde mucho antes de que existiera el nombre. Para usted, ¿qué significa esta política?

Este tipo de economía es una respuesta a las transformaciones productivas a nivel mundial y una gran apuesta del gobierno nacional, porque Colombia es un país líder en promoción de los sectores culturales y creativos. Creo que la cultura y la creatividad son los invitados a establecer los nuevos planteamientos de desarrollo económico y social, convirtiéndose en una gran oportunidad de generación ingresos, empleos y bienestar.



A nivel territorial, esperamos continuar con la apropiación de la oferta institucional por parte de los actores del sector, de los entes departamentales y municipales, así como la implementación de las áreas de desarrollo naranja y la formulación de nuevas propuestas que respondan a las identidades, al valor del patrimonio tangible e intangible, y al potencial creativo de cada territorio.



¿Ha sentido el racismo?

Sí lo he sentido, pero yo voy más allá, creo que hay que trabajar desde la pedagogía. La gente dice muchas frases racistas sin ser consciente de lo que genera en el otro. En términos generales, el lenguaje puede ser en muchas ocasiones una forma de discriminación que no facilita la construcción colectiva. De ahí la importancia de la cultura para reconocer el valor del otro y el respeto por la diferencia.

(También puede leer: Cuadros vivos de Galeras retrataron la cultura y la realidad del país)



¿Quién es Angélica Mayolo Obregón?

Una mujer joven de Buenaventura que con disciplina y esfuerzo trabaja por contribuir a un país más incluyente. Yo puedo estar en el cargo que esté, en Buenaventura soy la hija del profesor Mayolo, lo que me enorgullece. Crecí en el barrio Transformación, diagonal a la casa del músico Marquitos Micolta y cerca de Yuri Buenaventura. Crecí escuchando a Peregoyo y su Combo Bacana y al grupo Bahía, de Hugo Candelario González, y rodeada de personas y líderes que creen que la cultura es una herramienta de transformación social, de resiliencia frente a los retos de una región como la nuestra.



¿Le gusta leer? ¿Cuál es su libro favorito?

Me gusta mucho y mi libro favorito es Mi historia, de Michelle Obama. Pude conocer la esencia de su liderazgo y su vida familiar y laboral. Me inspiró el valor de las mujeres que rompen paradigmas. Leerla me lleva a exigirme mucho más.



¿Cuál es su película favorita?

El pianista, que nos hace reflexionar sobre los derechos humanos, el respeto por la diferencia y un terrible hecho histórico de la humanidad.



(Además: La genialidad pictórica de un joven llamado Diego Velázquez)



¿Y en artes plásticas?

Admiro el trabajo de Hernando y Lucy Tejada. El gato de Hernando Tejada es el símbolo de caleñidad.



¿Ve televisión?

No tanto, en tiempos libres prefiero bailar salsa y música del Pacífico.



¿Cuál es la enseñanza más importante que ha recibido en su casa?

La solidaridad en todo. Ponernos en los zapatos de los demás es necesario para aceptarnos y respetarnos.



¿Buenaventura es su lugar favorito en el mundo?

Sí, específicamente la reserva forestal de San Cipriano, un sitio para encontrarse con la naturaleza y la identidad del Pacífico.



¿Qué le dijeron sus papás cuando la nombraron?

Que estaban muy orgullosos y que contribuyera al país desde este escenario, aportando al dialogo constructivo y a la generación de oportunidades para quienes más lo necesitan.

También le recomendamos:

-¿Planeando un 'puente de series'? Algunas recomendadas de Netflix



-El Festival de Cannes exigirá certificado de vacunación



-Mundo de Harry Potter tiene una 'sede' en Nueva York