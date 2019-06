Sergio Trujillo, el coreógrafo colombiano que triunfa en Broadway

Cuando llegó a Broadway, el caleño Sergio Trujillo tuvo el privilegio y la responsabilidad de ejecutar las secuencias de baile de una de las leyendas más importantes del teatro musical. El artista, que a sus doce años salió junto a su familia de su natal Cali para asentarse en Canadá, debutó en el exclusivo circuito teatral de Nueva York en 1989, en el musical 'Jerome Robbins’ Broadway', que recogía secuencias creadas por este coreógrafo, bailarín y director, responsable de títulos inolvidables como 'West Side Story', 'El violinista en el tejado' y 'Gipsy'.

La carrera del colombiano como bailarín en Broadway culminó diez años más tarde, moviéndose al ritmo de las creaciones de otro nombre legendario, Bob Fosse, cuyas coreografías conquistaron audiencias en teatro y en cine. El espectáculo Fosse también hacía un recorrido por las rutinas más populares de sus piezas, como Cabaret, All that Jazz y Chicago.



“Comencé con Jerome Robbins y terminé con Bob Fosse; entonces tuve una carrera muy linda como bailarín. Y, para mí, esos dos musicales significan mucho en mi carrera como bailarín y también en mi aprendizaje como coreógrafo y director”, le cuenta Trujillo a EL TIEMPO.

El colombiano empezó a cementar un estilo que lo ha llevado a estar nominado en dos ocasiones en la categoría de mejor coreografía de los premios Tony, que reconocen lo mejor del teatro estadounidense. La primera fue por 'On Your Feet!', que retrataba la vida de Gloria y Emilio Estefan, y la segunda la logró por 'Ain’t Too Proud - The Life and Times of The Temptations', que alcanzó doce nominaciones en los Tony de este año, que se entregan mañana en Nueva York.



“Para mí, ser reconocido por segunda vez es un gran honor, además de ser muy importante entrar al grupo de otras grandes leyendas latinas que han sido nominadas, como Raúl Juliá, Chita Rivera, Lin Manuel Miranda... Es otra parte del honor, no solamente por mi trabajo como coreógrafo en Broadway sino también al unirme a esa lista”, afirma.



Como bien dice el caleño, esta nominación es un peldaño más en la escala de reconocimiento que han venido construyendo los artistas latinos en Broadway en los últimos años. La cuna del teatro neoyorquino no solo se interesó en contar la historia del éxito de una artistas cubana (Gloria Estefan), sino que le abrió las puertas al puertorriqueño Miranda para crear 'Hamilton', un musical en clave de hip hop sobre la historia de los Padres Fundadores de Estados Unidos, protagonizado por un elenco afroamericano y latino –la pieza terminó devorando récords de taquillas, acumulando premios y recogiendo las críticas más elogiosas de los tiempos recientes–. Incluso, el año pasado, los Tony le otorgaron un premio especial a John Leguizamo por su carrera teatral en Nueva York (el actor, además, estuvo nominado a mejor obra por su monólogo 'Latin History for Morons').



“Ya es hora de que nos den la oportunidad de contar nuestras historias”, dice Trujillo sobre esta tendencia.



‘Ain't Too Proud’ cuenta la vida del grupo The Temptations. Foto: Carole Litwin. Berkeley Repertory Theatre

El grupo musical afroamericano The Temptations logró dibujar una parábola del éxito y de la superación en un Estados Unidos que aún se desgarraba por los problemas sociales. Por un lado estaba su talento artístico: sus cinco integrantes se destacaban por sus armoniosas voces y sus eléctricos movimientos de baile, lo que llevó a que el grupo se convirtiera en una de las formaciones más exitosas del sello Motown.



No obstante su popularidad, el grupo, nacido en 1959 en Detroit, Michigan (EE. UU.), tuvo que soportar varios episodios de racismo; por ejemplo, había restaurantes que les negaba la entrada a sus integrantes por su color de piel y, en algunos escenarios, sus espectadores eran divididos entre “blancos” y “negros”.



Otis Williams, el único miembro fundador de la banda que aún vive, recogió sus experiencias en el libro 'The Temptations', el cual fue la base para el musical que llegó a Broadway el pasado febrero.



La combinación de su historia y de su música en escena terminó siendo un coctel explosivo, como lo comprueban las doce nominaciones a los Tony, en categorías como mejor musical, mejor actor principal en un musical, mejor libreto, dirección y coreografía.



“The Temptations es uno de los grupos más famosos que existe en Norteamérica y en el mundo, su música es icónica. Y también representan un momento en la historia afroamericana con muchas crisis sociales, de racismo y de discriminación. Ellos lucharon mucho para sobrepasar todas las barreras y los obstáculos que se les presentaron”, recapitula Trujillo.

El coreógrafo cuenta que los integrantes del grupo se caracterizaron por sus bailes en escena, un estilo que según él fue reproducido por otros grupos como The Jackson Five, New Kids on the Block, NSYNC, entre otros.



Según dice Trujillo, por eso fue tan fácil convertir sus temas en coreografía, pues es la “música más bailable que existe”. “Es muy ‘funky’ y ha influenciado a artistas como Bruno Mars, Justin Timberlake, Michael Jackson... Y para mí entrar a un estudio y poner esa música es lo más lindo que me ha ocurrido; mi coreografía expresa el amor que le tengo a la música, a The Temptations”, explica.



Antes de llegar a Broadway, el musical tuvo temporadas en el Berkeley Repertory Theatre, de California, y el Kennedy Center, en Washington. En Nueva York fue el Imperial Theatre el escenario que recibió esta historia en la que se recorren tres décadas de la vida del grupo y se escuchan alrededor de 30 de sus canciones.



La puesta en escena, dirigida por Des McAnuff y con libreto de Dominique Morisseau, ha generado comentarios positivos en la prensa especializada. 'The New York Times', por ejemplo, aseguró que el musical reúne un equipo de superestrellas y además destacó la “sensacional coreografía” de Trujillo.



“Todos suelen hacer los mismos movimientos, pero con un toque sutil y elegante que distingue a cada miembro. (O no tan sutil, aunque aún con mucho estilo, en el caso de los espectaculares saltos de tijeras de Ephraim Sykes). Uno siempre está al tanto de los componentes de esta máquina de música bien engrasada”, escribió el crítico Ben Brantley.

“Nos está yendo muy bien; cada semana estamos recaudando casi 1,5 millones de dólares por entradas. Fue un trabajo lindísimo de todo el equipo, del director, del iluminador... Y creo que está música es muy popular, y la historia, muy conmovedora, tiene mucha emoción, pero también es alegre. La combinación de todos esos aspectos y la alegría que le damos al público están generando mucho éxito”, argumenta el colombiano.



La primera experiencia como coreógrafo de Trujillo en Broadway fue 'Jersey Boys', otra producción que también hablaba sobre el éxito de un grupo musical de mediados del siglo XX: The Four Seasons, liderados por Frankie Valli, la inolvidable voz de canciones como 'Can’t Take My Eyes Off You'.



En Nueva York, la pieza estuvo doce años en temporada, del 2005 al 2017, y llamó la atención del director Clint Eastwood, que la llevó al cine en el 2014. “Cuando lo estrenamos se convirtió en uno de los más grandes éxitos que ha habido en Broadway y me abrió el camino para poder tener toda la carrera que tengo ahora”, dice Trujillo.



Pero no solo en Broadway han brillado los bailes de Trujillo, pues el artista también creó el musical 'Arrabal', que se estrenó en Toronto (Canadá). El espectáculo contaba con la música de Gustavo Santaolalla y relataba la historia de una joven de 18 años que durante la dictadura militar en Argentina busca esclarecer el paradero de su padre.



“Todavía es una de mis obras favoritas. Me dio la oportunidad de crear un musical que cuenta una historia de la cultura latina; esto es lo más importante que quiero hacer con mi papel como director y coreógrafo”, cuenta Trujillo sobre la producción, que se presentó en el Festival Iberoamericano de Bogotá en el 2016 y está a la espera de encontrar un teatro para llegar a Broadway.



Y esta no es la única cosa que Trujillo quiere llevar a ese circuito, pues aún tiene un plan para trabajar en su país de nacimiento: “Mi deseo es regresar a Colombia y poder inspirar a muchos artistas a que pueden llegar a estar en Broadway”.

Los premios Tony se entregan el domingo

La gala de la 73.ª edición de los Tony se realizará este domingo en el Radio City Music Hall de Nueva York, bajo la conducción del británico James Corden.



Entre los nominados sobresalen figuras como Bryan Cranston (de la serie 'Breaking Bad'), por su papel en la obra 'Network'; Jeff Daniels, por 'To Kill a Mockingbird', y Annette Bening ('Belleza americana'), quien opta al premio de mejor actriz por su trabajo en la obra 'All my Sons'.



En las categorías musicales, el más nominado es 'Hadestown', con 14 candidaturas, seguido por 'Ain’t Too Proud'. Los nominados a la mejor obra de teatro estuvieron liderados por 'The Ferryman', con nueve candidaturas.



En Colombia, la ceremonia de premiación se podrá ver en el canal de TV paga Film & Arts desde las 7 p. m.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

