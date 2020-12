‘Es fundamental seguir trabajando muy cerca de los territorios’

Desde su labor como viceministro de la Economía Naranja, Felipe Buitrago ha trabajado temas importantes de esta área, que es uno de las planes bandera del gobierno de Iván Duque.

Y uno de sus mayores logros ha sido la creación de las llamadas Áreas de Desarrollo Naranja, que ya suman 42 y están en 17 ciudades de nueve departamentos.



Estas áreas, que cuentan las historias y tradiciones de sus territorios, incluyen su gastronomía, su cultura, su música, sus costumbres y leyendas, factores fundamentales no solo para contar la región sino para que se conviertan en puntos de desarrollo no solo cultural sino económico.



Ahora como ministro de Cultura, en reemplazo de Carmen Inés Vásquez, quien será la embajadora de Colombia en Uruguay, Buitrago seguirá adelante con este apartado.



Buitrago es bumangués y economista de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Política Pública Internacional de Johns Hopkins-SAIS. También es coautor de los libros La Economía Naranja y The No Collar Economy.



Además, desde hace 17 años trabaja en temas relacionados con el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para el desarrollo del emprendimiento creativo y la apropiación de nuevas tecnologías. También implementó la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia, entre otros.



Tras su nombramiento, este 24 de diciembre, habló con EL TIEMPO.



¿Cuáles han sido los logros de las Áreas de Desarrollo Naranja?



Hemos implementado herramientas para fomentar la inversión en el sector cultura y ya estamos viendo los frutos de los incentivos tributarios creados en este gobierno. Hay 326 empresas beneficiarias del incentivo de exención de renta por 7 años

y, gracias a la implementación del Decreto 697 de 2020, se presentaron más de 400 proyectos culturales de todo el país a la convocatoria 'CoCrea, compromiso por Colombia', que podrán recibir el beneficio del 165 por ciento de deducción de renta, lo que permitirá incentivar el crecimiento de las industrias culturales y creativas.

Adicionalmente, estamos trabajando en los territorios, coordinados con los alcaldes y gobernadores que le creen a la economía creativa como motor de desarrollo social y económico para el país. Hemos firmado los 'Compromisos ReactivARTE' con diez ciudades, a través de los cuales se van a priorizar en los próximos años 89 proyectos con una inversión de 1,2 billones de pesos para el sector cultural y creativo, que también son apoyados por las universidades y el sector privado. Esto nos permitirá tener una reactivación económica acelerada y sostenible.



Gracias al compromiso de los alcaldes, hoy contamos con 42 Áreas de Desarrollo Naranja. Estos distritos creativos, además de incentivar la reactivación de las industrias culturales y creativas, van a promover el turismo cultural.



¿Cómo seguirá su trabajo en los territorios teniendo en cuenta que muchas veces la cultura y la economía y los números no se ponen tan de acuerdo?



Este ha sido un trabajo muy satisfactorio y aunque hemos tenido algunas dificultades para el desarrollo de las iniciativas, hablando y coordinando, acercándonos, ya hoy tenemos unos 500 planes de desarrollo con metas muy claras en economía creativa y cultural, que además permiten dinamizar las inversiones en temas como patrimonio, arte, teatro, emprendimiento y nuevas tecnologías.



Desde la creación del Ministerio de Cultura se han llevado a cabo procesos de consolidación del ecosistema de emprendimiento, de acuerdo a los lineamientos de la Unesco del 2005.



Esto es muy importante porque cuando uno no tiene datos es muy difícil administrar, pero si se hace de manera acertada, el trabajo de fortalecer, entender y conocer mejor los territorios, más ahora en reactivación, nos permite saber dónde están los artistas y los gestores culturales. De ahí que es obligatorio que estén inscritos en el Registro Único de Agentes de la Cultura, que permite que hagan parte de todos los procesos.



En la reactivación los aliados son importantes. ¿Cuáles son esos aliados del ministerio?



Gracias a la articulación de las entidades que pertenecen al Consejo Nacional de Economía Naranja (7 Ministerios y 5 entidades del orden nacional) se destinaron $2 billones para impulsar el desarrollo del sector cultural y creativo en 2020. En 2021, el Ministerio de Cultura tendrá el presupuesto más alto en su historia (444 mil millones de pesos) y los sectores que hacen parte de la Economía Naranja contarán con un cupo fiscal de $517.000 millones para impulsar proyectos a nivel nacional. Se espera que estos recursos generen inversiones por más de $1,4 billones para estos sectores.



El MinTic está acompañando la gran apuesta en lo audiovisual; el Ministerio de Trabajo, a través del Sena, está realizando programas de formación en emprendimiento y en oficios relacionados con los sectores de la Economía Naranja. De igual modo, con el Mincomercio tenemos apuestas importantes en exportaciones de los bienes y servicios culturales y creativos, encadenamientos productivos, fomento al turismo cultural y al emprendimiento, entre otros.



Recientemente se aprobó la ley de Vivienda de Interés Cultura. ¿Cómo se pondrá esta iniciativa a la reconstrucción de Providencia?

Esta ley es muy importante en el reconocimiento del patrimonio, de los materiales locales que usa cada territorio para construir sus viviendas, entre ellos la tapia pisada, y fue aprobada en un momento importante porque nos permitirá hacer una reconstrucción de las viviendas de Providencia con la identidad de ellos, pero con nuestro acompañamiento técnico.



Una de las preocupaciones de la Unesco en esta pandemia es el cuidado del patrimonio, no solo porque han muerto gestores sino porque la emergencia puede llevarse la sabiduría ancestral. ¿Cuál es su posición ante esto?

Es una responsabilidad muy grande y tenemos puestas las alertas para trabajar muy de la mano con las personas que guardan ese patrimonio intangible, especialmente, pues debemos cuidarlo de manera especial. Por eso estamos con los vigías y cultores, con quienes es un orgullo laborar, y con nuestros planes de salvaguarda.



Las políticas del ministerio están, así como los dineros para los proyectos y convocatorias, pero a veces pasan cosas en los territorios que van en contra del cuidado de la cultura. ¿Qué hay sobre esto?

Hay que estar atento a los detalles. El sector cultura es muy descentralizado y buena parte de sus recursos son de departamentos y municipios. Nosotros somos el rector de la política, tenemos la obligación de cuidar la cultura y de evitar esas situaciones complejas. Hay un trabajo importante desde lo local que nos ayuda a evitar ese tipo de situaciones.

Sobre el edificio Acuarela, de Cartagena, ¿qué nos puede decir?

Lo correspondiente al ministerio ya se hizo. Ahora es trabajo de los organismos de control impulsar la ejecución de las decisiones que se han tomado.



Aunque el galeón San José está en la Vicepresidencia, también es importante para el Ministerio de Cultura.

Claro. Nosotros ya hicimos el trabajo de declararlo patrimonio de la Nación, pero hay un tema en litigio y es importante que no menoscabemos el trabajo de los abogados.



Logros de Felipe Buitrago como viceministro Naranja

- La implementación de incentivos tributarios empezaron a dar sus frutos. A la fecha, 326 empresas del sector cultural y creativo han sido beneficiarias de exención de renta por 7 años.



- Como parte de la implementación del Decreto 697 de 2020 se presentaron más de 400 proyectos culturales de todo el país a la convocatoria 'CoCrea, compromiso por Colombia', que podrán recibir el beneficio del 165 por ciento de deducción de renta, lo que permitirá incentivar el crecimiento de las industrias culturales y creativas.



- Con la articulación de las entidades que pertenecen al Consejo Nacional de Economía Naranja (7 Ministerios y 5 entidades del orden nacional) se destinaron 2 billones de pesos para impulsar el desarrollo del sector cultural y creativo en 2020.

En 2021, el Ministerio de Cultura tendrá el presupuesto más alto en su historia (440 mil millones de pesos) y los sectores que hacen parte de la Economía Naranja contarán con un cupo fiscal de 517.000 millones de pesos para impulsar proyectos. Se espera que estos recursos generen inversiones por más de 1,4 billones de pesos para estos sectores.



Apuestas para 2021

- Se tienen identificados más de 30 proyectos audiovisuales extranjeros que vendrán a rodar a Colombia y que implican inversiones de 400.000 millones de pesos.



- La recién aprobada Ley ReactivARTE permitirá la creación del Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad (Foncultura), que incentivará el desarrollo de proyectos de economía creativa.



- Se destinarán mayores recursos a los departamentos y municipios a través de la Estampilla Procultura, que espera liberar alrededor de 90.000 millones de pesos anuales para financiar la ejecución de procesos, acciones y proyectos del sector cultural.



- Esta ley flexibilizó el uso de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), que ahora se podrán destinar para producción y circulación de producciones artísticas.



- También se dejó permanente la reducción al 4 por ciento de la tarifa de retención en la fuente para 27 actividades culturales y creativas, para inyectar liquidez a empresas y personas naturales por más de 311.000 millones de pesos anuales. Entre ellas, edición de libros y publicaciones periódicas, distribución y exhibición de películas cinematográficas y videos, programación y transmisión en el servicio de radiodifusión y televisión, creación cultural, literaria, musical y teatral, actividades de fotografía, espectáculos en vivo, y actividades de bibliotecas y archivos, entre otras.