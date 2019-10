‘La fotografía es una arqueología instantánea’: Gregg Segal

Cuando se mira por un momento a los ojos de un migrante, se puede ver el reflejo de un alma estoica. Es una percepción que se repite cada vez que se habla con alguien que decidió dejar atrás su hogar. Justo ese adjetivo puede resumir cómo estas personas han podido romper el desasosiego y la incertidumbre del día a día. Su mirada resume la carrera de supervivencia.

Eso tienen en común Michell, Yosiahanny, Arianny, Yudith y Érika, cinco madres venezolanas que llegaron a Colombia. Viajaron con sus hijos –que no superan los 12 años– en travesías de más de diez días a pie, con aventones y en buses. Hacen parte de los más de 1,4 millones de venezolanos que están en el país.



Hace unos días, fueron fotografiadas en Bogotá por Gregg Segal, conocido por retratar el comportamiento humano a través de composiciones que exploran las culturas en el mundo y exponen problemas actuales. Dentro de sus trabajos destacados están ‘Daily bread’, que muestra la dieta de los niños en el mundo, y ‘7 days of garbage’, que muestra a varias personas en medio de la basura que producen durante una semana.



Las fotografías hacen parte de una campaña de crowdfunding liderada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y Somos Panas Colombia, que busca recaudar fondos para una Unidad Móvil de atención en salud para madres gestantes –venezolanas y colombianas– en Atlántico. EL TIEMPO habló con el fotógrafo estadounidense.

¿Cómo llegó al proyecto?



Me contactaron por el trabajo que hice sobre los niños y la comida que consumían durante una semana en todo el mundo. En ese proyecto –‘Daily bread’– encontré la inspiración para el nuevo reto con Publicis y Naciones Unidas. Me propusieron crear una pieza fotográfica para despertar la empatía y la compasión por la crisis de refugiados en Colombia. Entonces, decidimos fotografiar a madres embarazadas, mujeres e hijos que han hecho el largo camino desde Venezuela hasta el país, junto a los elementos que llevaban en su maleta durante su travesía. Es una especie de continuación del otro trabajo.



Esa continuación tiene un claro contraste temático…



Eso es parte de lo interesante de colaborar con Acnur y Publicis. Lo que hice sobre los niños y la comida en el primer trabajo se centra principalmente en el impacto de la globalización en la dieta. En otras palabras, los niños de todo el mundo están comiendo de manera muy similar, debido a la dieta occidental, que se está infiltrando en todos los rincones. El problema está en el impacto negativo en la nutrición de los menores, pues reciben demasiada comida, pero no necesariamente la más saludable.



Sin embargo, la parte de la historia en la que aún no me había enfocado era la de aquellas personas que, en contraste de los otros niños que fotografié, no están comiendo lo suficiente, en particular los refugiados que tienen que huir de su país por muchas razones. Es una notable diferencia con un foco en la alimentación.



¿Por qué eligió fotografiar a madres embarazadas, niños y mujeres?



Porque son las personas más vulnerables de la sociedad. Todos tenemos hijos, y es muy probable que nos identifiquemos con las necesidades de ellos. Mostrar un problema como el de los migrantes a través de ellos es importante.



Compartió con estas personas y conoció sus historias, ¿qué fue lo que más lo impactó?



Las historias se vuelven más impactantes y poderosas cuando se conoce a las personas y puedes escuchar de primera mano lo difícil que es su problema. Sobre todo, cuando la ves con tus propios ojos, te golpea más profundamente. Los niños que fotografié en Bogotá comen solo un pan, galletas, algunas arepas o tal vez un paquete de papas fritas. Una de las niñas, Nathalia Rodríguez, de nueve años, solo tenía bananos para comer durante siete días en su viaje desde Venezuela.



Cuando hablé con ella descubrí la razón: las otras frutas son caras en su país, y ella no había tenido la oportunidad de comer una manzana, por ejemplo, en tres años. Puede que suene común una manzana, pues es algo que la mayoría de nosotros damos por hecho que tenemos, pero el concepto cambia cuando entiendes que en Venezuela solo una puede costar 12 dólares.



Sin duda la migración es un tema que ha impactado a Colombia y al mundo, pero ¿cree que se ha convertido en una especie de ‘paisaje’?



Creo que ese ‘paisaje’ se ha convertido en parte del problema: las personas se vuelven insensibles porque, a pesar de que escuchan historias sobre migrantes y ven las estadísticas, realmente no se conectan con el problema a nivel personal. Ahí entra a jugar mi rol como fotógrafo. La fotografía tiene la capacidad de despertar la preocupación y la compasión en las personas frente a problemas reales. Además, hace que esos sentimientos impulsen a la gente a proponer soluciones efectivas.

¿Qué debemos hacer como sociedad para mitigar este problema?



Creo que las soluciones se gestan en las redes sociales y en la cantidad de medios para llegar a las audiencias, porque nos permite a todos ser partícipes del problema. Cuando todos somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, es posible formar comunidades con individuos que se preocupan. Hay que quitarnos la idea de que la respuesta va a venir desde los gobiernos, es decir, de arriba hacia abajo.

Hablemos de las fotografías, ¿por qué en un ángulo cenital?



Fotografié desde arriba. La cámara estaba a unos 3 metros y medio de alto, mirando hacia abajo al sujeto. La cámara está a esa altura, como una perspectiva de ojo de pájaro, porque nos da una imagen muy clara de exactamente lo que las personas llevaban consigo y lo que comieron. Es algo que le da, además, una identidad al proyecto.



Parte de esa identidad son los elementos alrededor de las personas, ¿por qué no solo incluyen alimentos como en ‘Daily bread’?



Decidimos incluir todas las posesiones que las familias llevan consigo en su viaje porque ese conjunto de elementos puede contar una historia sobre su personalidad y carácter. Cosas como su ropa, pañales, ollas, una biblia, algunas fotos de familiares e incluso colores dicen mucho de la esencia de estas personas y de todos los ámbitos que afecta el tema de ser migrante y refugiado. Varios de nosotros tenemos muchos objetos, a veces sin razón, y no nos damos cuenta de lo que en verdad es indispensable. Todo es diferente cuando, como les pasó a estas personas, tienes que salir de tu hogar y caminar durante siete días, pues solo puedes llevar lo necesario, e incluso lo que menos haga peso en tu maleta.



El resultado es una serie de fotos con una composición que se contrapone a lo agreste que puede ser el problema, ¿por qué?



La idea es crear una bella imagen. Busco crear fotos estéticamente agradables y que capten el interés del espectador. Y todo es con una razón: cuando quedan atrapados en la imagen, pueden profundizar y detallar qué hay en la fotografía. La idea es que las personas hablen sobre alimentos, nutrición y dietas para los menores, así como de migración y refugiados. Con suerte, en últimas, las imágenes ayudan a mover la aguja y las fibras para que actúen.



¿En qué se enfoca para hacer fotografías?



Siempre tomo fotos, incluso cuando no estoy tomándolas, porque veo el mundo a través de una lente. Siempre enmarco algo que estoy pensando. Cuando estoy en algún proyecto específico, mi clave es tener un punto de vista que cautive a una audiencia y me ayude a contar una historia convincente. Creo que hoy en día, en particular, cualquier persona puede tomar una foto bastante buena, debido a la tecnología, pero no todos pueden contar historias. Lo que importa realmente es tener un concepto o punto de vista original que ayude a narrarle algo al espectador. Para mí la fotografía es una especie de arqueología instantánea que registra no solo las cosas que consumimos, sino nuestro sistema de valores.



Dentro de sus proyectos, como ‘7 days of garbage’ y ‘Daily bread’, el consumismo es un común denominador, ¿nos estamos ahogando en él?



En el mundo no pensamos lo suficientemente profundo sobre nuestros hábitos y nuestro consumo. Simplemente usamos cosas y luego las tiramos a la basura, pero no pensamos nada al respecto. De ahí salieron esos dos proyectos que mencionas. Y sucede algo parecido con los últimos proyectos que trabajé sobre los niños y nutrición: no nos damos cuenta de qué es lo que comemos. El vínculo entre la basura y la comida es que hay una clara relación entre cómo nos sentimos y cómo tratamos el planeta.

Entonces, ¿cómo podríamos recuperar nuestros valores?



Creo que la clave es pensar en nuestras actividades diarias y cambiar varios de nuestros hábitos, como reducir el consumo de plásticos de un solo uso o preparar la comida en las casas para reducir el excesivo uso de empaques. Michael Pollan da un consejo que me gusta: “Comer alimentos, no demasiados, principalmente plantas”. Es una buena guía para todos, y a la vez, sarcástica.



Cuando dice “comer alimentos”, le hace una burla a lo que la gente come, porque realmente no es comida, sino paquetes procesados de basura que no tienen valor nutricional.

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

