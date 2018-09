'El papel del Estado en la cultura es apoyar sin intervenir'

“Nuestra cultura es el tesoro más preciado que tenemos, la cuidaremos y la destacaremos desde los territorios, escuchando, incluyendo, promoviendo y respetando. Colombia es multicultural y también debe ser intercultural. De eso hablaba Juan Luis Mejía cuando era ministro de Cultura. No solo se trata de que reconozcamos la multiculturalidad, sino de que nuestras culturas dialoguen”.



Esta es la definición de Carmen Inés Vásquez Camacho, la nueva ministra de Cultura, sobre lo que significa la cultura para el país.

Abogada de la Universidad Libre de Cali, Vásquez Camacho nació en Buenaventura en 1954. Tiene una maestría en Derecho Administrativo y especialización en Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional. Fue ministra plenipotenciaria de la Misión de Colombia ante la OEA y viceministra para la Participación e igualdad de derechos del Ministerio del Interior.



Y pese a que hace muchos años dejó de vivir en su puerto natal, afirma: “Nunca he sentido que algo me separe de mi tierra. Buenaventura siempre está conmigo y va conmigo a donde yo vaya”.



Su prioridad es “reconocerse afrodescendiente” y agrega que aunque no nació en casa de cantadoras ni de músicos, “mis recuerdos más profundos de Buenaventura tienen que ver con esa oportunidad de sentarnos alrededor de la abuela a que nos contara historias. Ella acostumbraba a cantar arrullos cuando sentía que algo nos estaba agobiando. La abuela nos traía tranquilidad con sus tradiciones”.



De sus proyectos y planes habló con EL TIEMPO.



Cuéntenos cómo ve usted la economía naranja aplicada a nuestra cultura.



La economía naranja es la oportunidad para la inclusión y la apertura de nuevas formas de competitividad basadas en la creatividad, en un marco de legalidad, emprendimiento y equidad.



Es una política de desarrollo económico impulsada por el presidente Iván Duque, que potencia la creatividad, preserva manifestaciones del patrimonio cultural y genera sostenibilidad a la gestión de creadores, organizaciones y empresas en todo el país.



Nos proponemos acompañar cada territorio para que sus habitantes encuentren formas de sostenibilidad apropiadas que les permitan vivir de sus talentos, oficios y manifestaciones tradicionales, así como de las artes o de las nuevas formas de producción cultural en el entorno digital.

¿Cómo se trabajará la economía naranja en lo inmaterial, por ejemplo la oralidad, los ritos de muertos, los cantos de vaquería de los Llanos Orientales, en fin, en todo lo que es tradición y patrimonio?



Tenemos un profundo respeto por las manifestaciones que constituyen el patrimonio cultural de los territorios que integran la nación. Nuestro mayor interés está en encontrar oportunidades para la valoración y el reconocimiento político, social y económico de las prácticas culturales de cada comunidad.



Concertaremos con las comunidades los mecanismos y procesos que facilitarán soluciones asociadas con la economía naranja, siempre y cuando sean aceptadas por ellas.



Las escuelas-taller han apoyado a comunidades vulnerables. ¿Cuál será su política al respecto?



Actualmente, el país cuenta con 11 escuelas-taller y vamos a potenciar las mejores políticas que estén relacionadas con la legalidad, el emprendimiento y la equidad.



Ampliaremos su presencia en todo el país. Estos espacios se alinean con nuestro propósito de contribuir al desarrollo productivo y sostenible de los oficios de mayor arraigo en cada territorio. Fortaleceremos la trasmisión de los saberes, desde los mayores hasta los más jóvenes. Queremos revitalizar tradiciones ancestrales y encontrar caminos para el desarrollo personal de los emprendedores.



Su fortalecimiento y la ampliación permitirá desarrollar laboratorios para identificar emprendimientos que generen sostenibilidad a oficios tradicionales y prácticas culturales en riesgo, como las cocinas tradicionales, la carpintería de ribera, las estéticas locales, los paisajes sonoros, el arte y las artesanías.

¿Cuál será su trabajo con las escuelas de música?



La música y la danza son probablemente las expresiones artísticas de mayor presencia en el país. Daremos impulso a los planes nacionales y a proyectos estratégicos con miras a consolidar resultados en términos de cobertura, calidad e impacto en las comunidades.



Son un mecanismo incluyente que ofrece alternativas de formación especializada, con un sentido creativo y transformador. Los jóvenes que entregan su corazón a conservar lo más bello de nuestra cultura pueden estar tranquilos, fomentaremos la creación de nuevas escuelas en las comunidades que aún no cuentan con ellas.



¿Qué va a pasar con los planes de lectura?



El país ha hecho un esfuerzo enorme en las últimas décadas para desarrollar las competencias en lectura y escritura. En el sector cultural, el esfuerzo más notorio en los últimos 15 años se ha dado en la construcción, dotación y fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas, gracias a aportes iniciales del Banco de la República y presupuestos del Ministerio de Cultura, departamentos, municipios, sector privado y cooperación internacional.



Actualmente contamos con una herramienta invaluable: el estudio sobre prácticas de lectura y escritura desarrollado por el Dane y, tomando como base sus resultados, vamos a dar continuidad al fortalecimiento de la red, a innovar en materia de itinerancia y alcance a poblaciones en zonas más vulnerables, y renovaremos colecciones de acuerdo con los lectores.



Vamos a identificar las nuevas formas de lectura, en especial en medios digitales, para atender a las comunidades desde las bibliotecas públicas, las casas de cultura, los centros culturales multimediales y diferentes iniciativas de promoción de literatura, cine, música y artes visuales.

¿Y sobre la Ley de cine?



El cine colombiano ha tenido una transformación enorme desde la creación del Ministerio de Cultura en 1997, el impulso esencial dado por la Ley de cine y las soluciones complementarias. Este conjunto de incentivos constituye la principal política de desarrollo de un sector de las artes.



Justamente, hemos incorporado a nuestro equipo, como viceministro de Cultura, a David Melo, quien participó en la puesta en marcha de la Ley de cine, desde 2004, y contribuyó a los primeros resultados en términos de aumento en el número de películas estrenadas, fortalecimiento de las capacidades de producción y reconocimiento de nuestras mejores películas en escenarios internacionales.

Concertaremos con el sector soluciones para incrementar las audiencias en las películas colombianas, llevaremos más salas de cine a los municipios y fortaleceremos los circuitos de exhibición con prioridad en el entorno digital.



En cuanto a la Ley de espectáculos públicos, ministra, ¿cuáles son sus planes?



Esta ley convierte a Colombia en un destino atractivo para los grandes y exigentes espectáculos internacionales, facilita y formaliza la realización de eventos de las artes escénicas: menos trámites y reducción de impuestos, y genera recursos para mejora de escenarios.



Con la compra de boletería para eventos de las artes escénicas ha sido posible recaudar más de 100.000 millones de pesos para el mejoramiento de 127 escenarios culturales.



Esta ley es muy joven y tiene grandes retos. Trabajaremos para seguir fortaleciendo sus beneficios y ampliar su cobertura.



¿Qué va a pasar con el galeón San José?



Comprendemos la importancia del galeón San José para el país. El pasado 10 de agosto suspendimos de manera provisional y, hasta por dos meses, el proceso de selección para la intervención del galeón. Esta decisión se tomó para dar una respuesta de fondo a las solicitudes recibidas hasta el 9 de agosto.

avanzaremos hacia otras candidaturas de Patrimonio Mundial. La Sierra Nevada de Santa Marta está en la lista tentativa y creo que ya debemos dar ese paso FACEBOOK

TWITTER

Cuando termine este gobierno, ¿qué legado quieren dejar?



El papel del Estado en relación con la cultura, como dijo André Malraux, exministro de Cultura de Francia, es apoyar sin intervenir. Promoveremos iniciativas y programas que faciliten la creación y la libertad de la creación. Queremos que en 2022 Colombia sea un país volcado a su creatividad y al emprendimiento, un laboratorio de innovación social y cultural.



¿Cómo se trabajará en su administración el legado de la gastronomía?



La salvaguarda de la diversidad y la riqueza cultural de los saberes, prácticas y productos alimenticios tradicionales de Colombia será fundamental. Entendemos nuestra gastronomía como un tema transversal en su relación con salud, nutrición, educación, turismo, medioambiente y producción de alimentos.



¿Qué planes hay para continuar los estudios del arte rupestre de Chiribiquete?



Continuaremos con los estudios. Somos conscientes de la importancia cultural de estas pinturas y debemos avanzar y aportar lo necesario para que este patrimonio sea conocido por la humanidad.



Y avanzaremos hacia otras candidaturas de Patrimonio Mundial. La Sierra Nevada de Santa Marta está en la lista tentativa y creo que ya debemos dar ese paso. Y el sistema hidráulico de la cultura zenú. Hay muchos Chiribiquetes.



¿Qué otros temas se trabajarán?



Vamos a ampliar y a diversificar los incentivos del programa de estímulos a la creación y la investigación con enfoque territorial, para impulsar las artes y las manifestaciones de las culturas tradicionales y formas de creación digital.



