Ai Weiwei es el último dios del arte contemporáneo; su lugar en el mundo, por lo menos en el siglo XXI, es el de Picasso o el de Andy Warhol. Y tiene la fama de los dos. Su figura rechoncha y bonachona y sus bigotes deshilachados son tan pop y tan reconocibles como el pelo blanco y la figura langaruta de Warhol. Y sus obras, las obras que han iluminado los lugares más prestigiosos del arte, como la Documenta de Kassel o la Tate Modern de Londres, han logrado terremotos políticos tan desafiantes como el Guernica de Picasso.

Él parece sentirse cómodo en ambos mundos. Y las fotos en las que levanta el dedo corazón contra la Plaza de Tiananmen o contra la Casa Blanca, resumen su eterna rebeldía.



El nombre de la obra no deja dudas: Fuck off. Sus gustos tampoco. Su héroe definitivo en el siglo XX es Marcel Duchamp: el hombre que puso patas arriba el arte y convirtió un orinal en una obra maestra.

Ai Weiwei pasó parte de su niñez en un campo de reeducación china, un lugar tan infame y tan atroz que era conocido como “la Pequeña Siberia”. Su patio de recreo era un tierrero sin fin y las ratas eran sus animales de compañía. Su papá, Ai Qing, era constantemente humillado y apaleado por ser un ‘poeta derechista’.



(En contexto: La obra del polémico y poderoso artista Ai Weiwei llega a Colombia)



Ai Qing fue uno de los pilares de la literatura china del siglo XX. Fue amigo de Pablo Neruda y el propio Mao Zedong se reunía con él y tomaba nota de sus apreciaciones; hasta que sus palabras y el contenido de sus poemas no fueron del total agrado del ‘gran líder’. Su destino no fue el paredón de fusilamiento, pero tuvo que pasar por todas las ignominias de un régimen totalitario y su hijo era su apéndice. En sus memorias, '1.000 años de alegrías y penas', Ai Weiwei narra esos años de exilio y maltrato, su regreso a la ‘normalidad’, su ingreso a la escuela de cine en China y su partida a Nueva York en los años ochenta con unos cuantos dólares en el bolsillo y un hastío infinito. Antes de largarse le prometió a su mamá que se convertiría en el nuevo Picasso. En Nueva York se hizo amigo de Allen Gingsberg, el poeta de Aullido, otro ferviente admirador de su papá. Se matriculó en varias escuelas de arte y no se graduó de ninguna; dejaba sus obras en la basura cuando no se vendían. Hizo todos los oficios posibles para sobrevivir, fue feliz, pero en algún momento decidió volver a la China. Se reunió con los artista jóvenes y, poco a poco, empezó su revolución personal.



Ai Weiwei ‘despertó’ en su país. No solo sacudió el arte contemporáneo con obras como Fairytale, en la que llevó a 1.001 conciudadanos suyos a la ciudad de Kassel, y para algunos fue el primer viaje de sus vidas; en la Tate Modern cubrió los 1000 metros cuadrados de la sala de turbinas con semillas de girasol de porcelana hechas a mano por –valga la redundancia– miles de chinos. La obra hablaba del poder de los chinos para hacer lo que fuera y, de paso, era algo que identificaba a todo su país: las semillas de girasol son el snack nacional. También sacó a relucir otros talentos: fue parte del equipo que creó el Nido de pájaro, el espectacular estadio que inauguró China en sus Juegos Olímpicos.

Las obras que se expondrán en Colombia llegarán desde el estudio del artista. Foto: Galería La Cometa

Su obra empezó a combinar video, documentales y, sobre todo, internet. Y llegaron los problemas: Ai Weiwei comenzó a incomodar al gobierno con sus reclamos –su blog y su Twitter se hicieron virales– y su obra pronto involucró problemáticas como los centenares de niños muertos en un terremoto por los materiales miserables con los que estaban construidos los colegios. Y, por supuesto, terminó preso como su papá. Su detención –en la que resultó acusado de fraude fiscal– se volvió un escándalo mundial. Fueron meses de incertidumbre en los que ni siquiera se sabía dónde estaba. Fue interrogado hasta el cansancio y quedó en un limbo juridico kafkiano. Salió, tal vez por el tamaño de su fama, y se exilió de inmediato y hace más de cinco años que no vive en su país.

La exposición en Bogotá

Las obras crean relaciones intensas que hablan de la globalización y la influencia china en el mundo. Foto: Cortesía Galería La Cometa

La presencia de la obra Ai Weiwei en Colombia es todo un acontecimiento. Y en buena parte, gracias a la terquedad y la obsesión del galerista Esteban Jaramillo, de La Cometa. Hace una década mal contada –cuando Ai Weiwei todavía no era un elemento incómodo del todo para el gobierno chino–, su hijo Nicolás lo visitó en su taller. La Cometa estaba explorando el mercado asiático para Fernando Botero y, en ese camino, empezaron a conocer artistas de ese lado del mundo. Hicieron en Bogotá una exposición de Liu Bolin y Esteban, por medio de su hijo, trató de convencer a Weiwei de que hiciera una de sus grandes obras en Bogotá. Buscó fondos en la alcaldía de Enrique Peñalosa para tratar de desarrollar una obra pública, pero no lo oyeron y todo quedó en el tintero.



Hace un par de meses estaba de vacaciones en Marrakech, y en una terraza –cuando lo oyeron hablar en español con su novia– se les acercó una pareja. Era una colombiana y un estadounidense. Y el estadounidense, el académico Larry Warsh, resultó ser parte del círculo cercano de Ai Weiwei. Un par de semanas después se reunieron en Nueva York y concretaron la exposición que se inauguró ayer en La Cometa. En total son 17 obras, entre ellas cinco piezas únicas, que ofrecen el horóscopo chino en piezas de lego y crean relaciones intensas que hablan de la globalización y la influencia china en el mundo, como una rata con un foto del Big Ben o un simpático cerdo con la Torre Eiffel detrás de su lomo.

Weiwei –que hoy vive entre Inglaterra y Portugal, luego de un primer exilio en Alemania– aceptó responder esta entrevista para EL TIEMPO.

En los últimos años usted ha marcado varios hitos en el arte, como su exposición en la Tate Modern, o en la arquitectura, con el Nido de pájaro. Por su trabajo como activista estuvo en la cárcel y su mensaje por la libertad de expresión se convirtió en una causa global. ¿Cuáles son las grandes metas, o su gran meta, para la próxima década?



Respondo al entorno cultural y político que me rodea, y a las cuestiones filosóficas, estéticas y morales. La mayor parte de mi acción es reaccionaria porque mi entorno y experiencia son únicos. Crecí en la era de Mao y gradualmente me hice adulto en Nueva York. Después de regresar a China, experimenté su rápido desarrollo y luego vi el surgimiento del internet. Antes de la era del internet, hice muchos otros trabajos, como en arquitectura, publicidad y coleccionismo. Fue un poco tarde, por el 2005, cuando tuve por primera vez la oportunidad de tener exposiciones. En ese momento, experimenté muchos problemas sociales y políticos en China y quería encontrar una dirección y un lenguaje para mi arte que estuviera relacionado con mi situación y los problemas que encontré en ese momento. De hecho, no tengo una dirección o meta determinada, al punto que no sé qué hacer cada mañana. Pero por más extraño que parezca, mi destino siempre me da algunos acertijos para resolver, como un tipo de juego que me guía a territorios muy desconocidos e inimaginables.

Exposición de Ai Weiwei en Bogotá Foto: Cortesía Galería La Cometa

Sus grandes obras necesitan equipos muy poderosos para ensamblarlas y montarlas, ¿hay alguna obra en proceso que todavía no ha logrado desarrollar?



Mi vida y el arte están conectados. Probablemente uso todo mi tiempo para terminar una sola obra de arte llamada “Libre expresión”. Nunca terminaré esta obra, pero mi vida llegará a su fin algún día. Cuando ese día llegue, mi deseo de expresarme ya no existirá más.

Por cuenta de las redes, probablemente es el artista más popular del planeta. ¿Para usted las redes, y la comunicación global, pueden cambiar el mundo o fue solo un espejismo de la década pasada?



Debemos entender que la aparición del internet ha cambiado drásticamente cómo la gente se comporta y piensa, incluyendo la forma en que la política y la sociedad se organizan, así como las posibilidades que tiene la expresión cultural. Como una falla de empuje después de un terremoto, muchas cosas se dislocan y luego se vuelven a conectar. Mientras el ser humano tiene ahora más oportunidades y una mayor eficiencia, ha perdido mucho, como una firme creencia en los hechos y una comprensión del equilibrio y la estabilidad. Todas las cosas se vuelven transitorias, y estamos forzados a cambiar nuestra posición continuamente. Hoy el internet es utilizado de manera más eficiente por los estados naciones y las corporaciones, que controlan la información de manera efectiva y cuya forma de gobernar y controlar se beneficia de esto. Las grandes compañías y corporaciones han adquirido indirectamente más beneficios y más información, mejorando la eficiencia y aumentando su productividad. Bajo esta lucha por la supervivencia, las condiciones se han vuelto más extremas.

Su hijo, Ai Lao, ha vivido más tiempo en Europa que en China, ¿cree que alguna vez vivirá en la China que usted sueña? ¿En qué idioma habla con él?, ¿para él qué ha sido el exilio?



Ai Lao tenía solo cinco años cuando salió de China. Le gusta mucho ese país porque le dio una sensación de familiaridad, a pesar de la constante vigilancia y opresión. Siempre ha pensado que China es la parte más cálida de él. En unos días cumplirá 13 años. Pronto se convertirá en alguien que está completamente inmerso en la cultura occidental. Eso es lo que me preocupa. Siento que perder una cultura que tiene una historia tan larga es como trasplantar una planta. La pérdida es incalculable, pero hay muchas otras personas que también tienen que migrar o están forzados a dejar su tierra familiar. Es el statu quo global. Mucha gente se ve obligada a abandonar su cultura en contra de su voluntad. Yo siempre hablo en chino con Ai Lao. Su chino es muy fluido.

En sus memorias, una de las figuras principales del relato es su padre, pero al final habla un poco de su madre y de la angustia que vivió mientras usted estaba preso. ¿Cuál es el consejo más útil que la ha dado ella para su vida y su carrera artística?



En mis memorias quería centrarme en la persecución que experimentó mi padre y los antecedentes políticos en China, así que hablé poco sobre mi madre. En realidad, sin mi madre, mi padre no habría podido sostener su vida porque era un intelectual y no podía realizar las tareas diarias. Fue mi madre quien protegió a la familia y nos unió a todos. Mi madre tiene mucho carácter. Tiene un fuerte sentido de la moralidad, un juicio claro del bien y del mal, y apoyó a mi padre en este sentido. Hoy ella está apoyando toda mi lucha. Eso no es fácil. Aunque se preocupa por mi seguridad, nunca ha dudado de que lo que hago es lo que hay que hacer. Ella no quiere perderme, pero también me hizo saber que no hice nada malo. Estoy muy agradecido con mi madre por eso.

Hay un capítulo muy divertido con los gatos en sus memorias, los salvó de quedar convertidos en un plato de comida y los adoptó. ¿Todavía los conserva?, ¿viajan con usted? La obra que trae a Colombia son legos con las figuras de los animales del horóscopo chino, ¿qué significan los animales para usted?



En la actualidad los animales están cada vez más distanciados del ser humano. Hace tiempo que la humanidad está detrás de dominar el planeta. Este ya no es un entorno que podríamos compartir con otros seres vivos. Consciente o inconscientemente, la humanidad ha dañado gravemente el equilibrio de la naturaleza para cumplir sus deseos y beneficios comerciales. Estamos cambiando continuamente nuestro entorno de vida. Eso podemos verlo en nuestra relación con otros animales. No soy familiar con los animales, pero me gustaría convivir con ellos. Me ayudan a comprender la complejidad de la vida. Tengo muchos gatos y perros. Son los animales que más toleran al ser humano. Los gatos rescatados que menciona estuvieron conmigo mientras estuve en China. Les proporcionamos un entorno seguro. Ahora que ya no estoy allí, la gente de mi estudio los cuida. Ahora tengo nuevos gatos y perros en Inglaterra y Portugal.

La exposicion de Ai Weiwei en Bogotá irá hasta el 31 de marzo. Foto: Cortesía Galería La Cometa

Su padre, su hermano, Allen Ginsberg, Pablo Neruda: la literatura y la poesía lo han acompañado toda su vida, ¿cuáles son los libros fundamentales de su biblioteca?



No recibí una buena educación cuando era niño, por lo que tengo una comprensión muy fragmentada de los libros. Considero que la lectura es la forma más importante de enriquecer nuestros pensamientos, pero yo mismo tengo muy poca experiencia. La mayor parte de mi experiencia proviene de ponerlo en práctica. Los libros siempre han sido como un faro en el mar. Podrían ayudarme a encontrar mi ubicación, pero son los marineros quienes necesitan hacer el esfuerzo de atravesar la tormenta.

¿Qué conoce del arte y la cultura de Colombia?



Tengo poco conocimiento de Colombia, lamentablemente. Sólo sé que de allí sale una parte importante de la literatura latinoamericana. Es un lugar con colores y magia. Espero poder ir de visita algún día y encontrar más inspiración.





FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

@LaFeriaDelArte

