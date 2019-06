Enrique Carriazo lleva a las tablas su personaje de Lucho

“Muchos podrán decir que un personaje como Lucho (de ‘La Gloria de Lucho’, serie basada en el exconcejal bogotano Luis Eduardo Díaz) sería el menos capacitado para dar una conferencia, pero a partir del desconocimiento de unos temas, negándose a aceptar que poco sabe de ellos, termina diciendo cosas que son muy ciertas”, dice Enrique Carriazo.



Y por eso decidió ponerlo en otro escenario, en el teatro, donde estará desde el 7 de junio en el Ástor Plaza, de Bogotá, con la obra ‘Cátedra de cómo convertirse en un hombre de éxito’.

Las promociones de la obra en televisión hablan, incluso, de los temas que ‘tratará’ Lucho: la infidelidad como oportunidad, la solución de conflictos a partir de la búsqueda de los mismos, ¿cómo superar el alcoholismo sin dejar de beber? y ¿cómo dejar sus orígenes sin olvidar a su madre?, entre otros.



Y, al respecto, Carriazo dice que de esto, y mucho más, “Lucho hablará con su particular lógica, que es muy sabia”.



Tras participar en la telenovela de Caracol que tiene 12 puntos de ‘rating’ promedio y en el último tiempo ha liderado la franja estelar de los canales colombianos, el actor escribió un guion y se lo entregó al director teatral Johan Velandia.

“Nos conocimos porque fuimos a Santa Marta con la obra ‘Bonobos’, y Enrique, que vivía allá, fue a vernos. Luego pidió mi teléfono y me llamó para pedirme que le leyera un monólogo”, cuenta Velandia.



“Las cosas se dieron y desde el primer ensayo hasta conseguimos una conexión fuerte, porque es el tipo de teatro que me gusta”, agrega el director.



Para Carriazo, “esta es una oportunidad de ahondar en esos rasgos de la manera de pensar de un personaje, donde la anécdota no es lo importante sino su forma de ver el mundo”, dice.



Por su parte, Velandia cuenta que el día que recibió el guion que le mandó Carriazo, casualmente vio la novela.



“Conocía la historia del concejal, claro; entonces me puse a buscar datos sobre el trabajo de Enrique y encontré que había mucha sintonía con el público, una gran conexión con el humor y alrededor del argot, pero también una relación entre la pobreza y la dignidad muy importante”, comenta.



El trabajo, entonces, fue convertir una conferencia sobre el éxito en un “hecho teatral, a través de convenciones, creando una relación con el público”, agrega Velandia.



El pasado viernes ya hubo una muestra del montaje con público y el objetivo fue que “se pudiera convertir ese personaje de televisión en uno teatral, pero con un piso trágico, siempre en oposición”, dice Velandia.

Carriazo, de hecho, es un hombre de tablas, e inició su carrera en el Teatro La Candelaria, de Bogotá, pero esa relación no ha sido tan constante. Sin embargo, esta es una gran oportunidad. “Es bueno volver así, es una experiencia creativa. Estoy contento porque además yo escribí la obra”, agrega el intérprete, reconocido por sus personajes de televisión Doctor Mata y Beto Reyes, entre muchos otros.



El montaje es de Carriazo con Casanova Producciones, Dago García Producciones y Caracol Televisión.



Velandia, por su parte, pone en el escenario un espectáculo que muestra, a través de una conferencia, qué perspectiva de éxito puede tener un embolador que llegó a concejal.



“Ahí están el humor y la manera en que este personaje codifica la vida, su cosmovisión, su manera de interpretar y resignificar las situaciones trágicas que le pasan. Está también el proceso alrededor de ser pobre y dignificar esa pobreza, todo entre la tragedia y la comedia”, comenta Velandia.

Dónde y cuándo

Desde el 7 de junio, viernes a las 8:30 p. m. y sábados a las 6 y 8:30 p. m. Teatro Ástor Plaza, Calle 67 n.° 11-58, Bogotá. Informes: soyteatro.com. Boletas: 50.000 pesos.



CULTURA