La historia detrás del sombrero vueltiao y la mochila de ‘Encanto’

Encanto, la nueva película de Disney, guarda todo un compendio de Colombia. En el Eje Cafetero, el escenario donde se desarrolla la historia, se esconde buena parte del país.



Allí están los Madrigal, y cada uno tiene un poder especial, menos Mirabel.

Los rodean plantas de colores vistosos y la fauna nacional, con el chigüiro como uno de nuestros animales más simpáticos, así como tigres y las mariposas amarillas de García Márquez.



La casa familiar recoge los colores de la zona cafetera, y los personajes, con elementos físicos de todas las regiones del país, van con trajes y accesorios de nuestra cultura: hay sombreros aguadeños y vueltiaos; la mochila en la que Mirabel carga sus sueños es wayú. No faltan las alpargatas y hay un regalo especial que tiene los elementos de las macetas que les dan los padrinos a sus ahijados cada junio en el Valle del Cauca, adornado con maracas y juegos de coca.

EL TIEMPO encontró de dónde vienen algunas de las tradiciones que brillarán en Encanto.

Sombrero vueltiao de la etnia zenú

Sombrero vueltiao. Se hace conn caña flecha. Foto: Artesanías de Colombia

Original de la etnia zenú, en la costa norte de Colombia, la maestra Luisa Flórez cuenta que cuando los productores de Disney le mostraron el sombrero vueltiao de Encanto, ella les corrigió las alas, que estaban muy planas.

Nuestro producto habla a través de los artesanos de Tuchín, Sampués y San Antonio de Palmitos FACEBOOK

Este sombrero, símbolo del país y usado en las sabanas de la costa Caribe colombiana, así como en el mundo vallenato, nació, como cuenta la maestra, del “pensamiento de mis antepasadas para que sus maridos, cuando fueran a las labores del campo, no se asolearan tanto”, dice.



“Ellos salían a sembrar, regar y recoger maíz, ñame y yuca, y necesitaban cubrirse. No lo inventaron como está ahora. Seguramente, a través del experimento, fueron haciéndolo de distintos materiales, que se secaban muy rápido y no servían, hasta que encontraron que la caña flecha era el mejor material. También evolucionó su diseño”.

Sus pintas incluyen iconografías de animales y plantas. “Nuestro producto habla a través de los artesanos de Tuchín, Sampués y San Antonio de Palmitos”.

Sombrero aguadeño

El sombrero aguadeño, una tradición de 160 años. Foto: Artesanías de Colombia

Hay una tradición de 160 años que no se puede dejar perder: la del sombrero aguadeño. Y está en riesgo porque no se ha dado un relevo generacional importante. Por eso, Diego Marín –de la Corporación de Tejedoras Virgen de la Loma, de Aguadas, Caldas– le da mucho valor a su aparición en la película.



“Se visibilizarán las tejedoras, la mayoría adultas mayores. Son más de 600 artesanas del área urbana y rural que se dedican al tejido del sombrero, que tiene denominación de origen”, dice.

Son más de 600 artesanas del área urbana y rural que se dedican al tejido del sombrero, que tiene denominación de origen FACEBOOK

La familia de Marín creó la corporación hace 15 años y en el programa Tejiendo historias, por el canal de Aguadas y por YouTube, ha presentado a unas 150 tejedoras.



Cuenta que este sombrero nació cuando llegó alguien con uno de estos accesorios a Aguadas y un tejedor lo desbarató y lo volvió a tejer. Cuando quiso enseñar a hacerlo, llegaron solo mujeres, que se convirtieron en las guardianas de la tradición.



La palma de iraca, propia de la región, se volvió el insumo básico para su tejido.

Mochilas wayús hechas por mujeres

Mochilas de Conchita Iguarán. Foto: Artesanías de Colombia

En la comunidad wayú, de La Guajira, los tejidos son una base de su historia. La maestra artesana Conchita Iguarán, originaria de Uribia, cuenta que las mujeres –las que tejen las mochilas y las hamacas– son además el vínculo espiritual de la comunidad.



El diseño de la mochila de Encanto es el de su taller. “Dentro del pueblo wayú, la mochila ha evolucionado. Antes se tejían solo con fibra; luego, con fibras tinturadas y puntos más pulidos. Con la evangelización, se introdujo la técnica del croché y del punto de cruz. De ahí vienen las rosas”.

Antes se tejían solo con fibra; luego, con fibras tinturadas y puntos más pulidos. Con la evangelización, se introdujo la técnica del croché y del punto de cruz FACEBOOK

Su enseñanza empieza en la infancia, con la ropa de las muñecas de barro y “se va perfeccionando. Hace parte de la formación de la mujer wayúu y de su economía”, agrega Iguarán.



Las dinámicas también han cambiado. “Cuando no había billetes, se hacían trueques. Las familias tejedoras cambiaban sus productos por chivos, ovejos, vacas, caballos”.



Que Disney haya escogido la mochila de su comunidad para Encanto es un reconocimiento a su cultura. “Este tejido va mucho más allá de entregar una pieza: es la historia de un pueblo”.

El paisaje cultura cafetero

Dinámicas familiares, cafeteras y de arquitectura hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

En el 2011, la Unesco inscribió en la Lista de Patrimonio Mundial el Paisaje Cultural Cafetero. Esta designación está conformada por 51 municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.



Es un territorio al que hace más de un siglo llegaron los colonizadores antioqueños y donde hoy hay casi 80.000 caficultores,en 95.503 fincas y 172.000 hectáreas sembradas de café. Sus habitantes heredaron las tradiciones de sus antepasados para producir un café de montaña de gran calidad.



También tiene unos referentes culturales importantes y una herencia que se refleja en sus habitantes, que pese a que han aceptado la tecnología y hoy se conectan con el mundo para aprender y negociar, no pierden su esencia. Hay un esfuerzo familiar e institucional para conservar el espíritu, la arquitectura y la forma de vida y acción colectiva.



El territorio tiene varios hábitats para la diversidad de plantas y animales, y en el Valle de Cocora, en Salento, crece la palma de cera, el árbol nacional, esencial para la conservación del loro orejiamarillo.

