En teatro: ¿Cómo conquistar a una costeña con música de Diomedes?

En Amarte más no pude, una comedia musicalizada con canciones de Diomedes Díaz, Rafael Santos Díaz se encargará de aconsejarle a un cachaco desorientado cómo enamorar a una mujer costeña.

En la obra, la joven costeña (interpretada por la exreina del Carnaval Marcela García) no cree en el cachaco (Sebastián Vega). “No tiene credibilidad porque es bebedor, parrandero y mujeriego –dice Rafael Santos–. Es cuando le digo: ‘Compadre, la mujer costeña, ninguna come de carreta, la mujer costeña necesita de pruebas contundentes y reales de amor, pruebas reales, compadre’”.

Una de esas pruebas, según los consejos de Díaz, es “ablandar corazones a punta de serenata”.



Así, el legado musical del cantante Diomedes Díaz (1957-2013) sigue abriéndose camino en otras expresiones culturales. Esta vez, como ingrediente de esta pieza de teatro, actualmente en cartelera los viernes y sábados de noviembre, en el Teatro Patria de Bogotá.

La obra, escrita, producida y dirigida por Dago García cuenta con Rafael Santos Díaz, el hijo del célebre intérprete vallenato al que le dedicó la canción Mi muchacho, que desde muy joven siguió los pasos de su padre en la música.



Se trata del debut en tablas de Rafael Santos, aunque ha hecho papeles en televisión, por los que dice, Dago García pensó en él para esta obra. “Me han llegado varios proyectos –dice Díaz–. Yo los llamo bendiciones para seguir adelante representando a la familia”.



Amarte más no pude –que retoma el título de la canción compuesta por Marciano Martínez– es, para Díaz, humor, gracia y música: “Le hacemos un homenaje a mi papá con algunos de sus éxitos. Son canciones como Si te vas te olvido o te necesito. La gente podrá escucharlas y divertirse. El orgullo es representar estas canciones, es una forma de mantener su legado”.

“En escena, mi personaje soy yo mismo –agrega–. La historia es que voy a ayudarle a un cachaco a enamorar a una costeña. Las personas del interior tienen un modo de vida y una cultura diferentes incluso a la hora de enamorar. Los costeños somos un poco más lanzados, menos penosos y realmente expresamos lo que sentimos”.



“Hacer teatro me emociona más que la televisión -confiesa Díaz-, porque interactúo con el público como si estuviera haciendo un concierto en tarima. Siento sus emociones. Entonces, no me es difícil transmitir desde el escenario porque ahí mismo están las personas. En cambio, en TV todo es más técnico. Repites la escena hasta que quede bien. En teatro, si te equivocas, improvisas y sigues, te relacionas con la emoción”.

Funciones y boletería

Amarte más no pude puede verse en funciones de los viernes, a las 8:30 p.m. y sábados, a las 5:30 p.m. y 8:30 p.m. Las boletas se pueden encontrar en las taquillas del teatro o en ww.primerafila.com.co.



Precios: platea: $ 95.000, general: $ 86.000 y balcón: $ 65.000

