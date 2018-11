‘Fortaleza ante la adversidad’ en la primera función sin Misi

El ambiente tras bastidores, el sábado 24 de noviembre a las 3:20 de la tarde, en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, fue un momento de sentimientos encontrados para los integrantes de la compañía de Misi Producciones.



La vida les cambió la noche del viernes 23 de noviembre, cuando en la función de estreno vieron partir a quien fue su maestra durante 30 años: la compositora María Isabel Murillo Samper, recordada como Misi, quien murió de un infarto fulminante en el escenario, cuando agradecía por estar de nuevo en temporada.

Con los corazones arrugados, los cerca de 80 miembros del espectáculo ’30 años de Navidad’, entre actores, cantantes, músicos y equipo técnico, formaron un gran círculo.



Entonces, Felipe Salazar, sobrino de Misi, gerente de la compañía y nuevo director de la misma, además de actor y cantante de los montajes, les dijo: “Este es el espectáculo de sus vidas. Vamos a rendirle el tributo más feliz a Misi, como ella hubiera querido vernos sentada en una de las sillas del balcón central”.



Todos se tomaron de la mano y cerraron el círculo, subiendo sus brazos, como siempre lo hacían con su maestra, antes de comenzar una función.



Afuera, los asistentes que llenaron el teatro podían apreciar en las pantallas digitales del fondo del escenario una gran imagen sonriente de Misi, con la frase “Nació, vivió y se convirtió en luz. 1957-2018”.



Esa frase la creó Misi para una de las canciones de ‘La más grande historia jamás cantada’, uno de sus espectáculos en el que su sobrino Felipe Salazar interpreta a Jesús.



Catorce minutos más tarde, las luces del teatro se apagaron y la orquesta comenzó su obertura introductoria, antes de que hiciera su entrada el inolvidable Juan Navidad (Diego León Hoyos), en su zapato volar, acompañado de Adelfo, el elfo.



Y apareció el hada narradora de la Navidad (Juliana Reyes), quien dijo que “Misi es un pedacito de Dios que ha hecho tanto por cambiar las vidas de nosotros”. Juan Navidad la complementó recordando que en ese mismo escenario había comenzado el sueño de Misi con sus espectáculos que ya han visto tres generaciones. Y le envió un beso.

‘30 años de Navidad’ irá hasta el 22 de diciembre como estaba planeada desde el principio. Foto: Rodrigo Sepúlveda

Niños, jóvenes y adultos que hacen parte de la compañía sacaron desde sus almas su sonrisa más luminosa. Tenían claro que el espectáculo debía continuar.



Entonces, cobró vigencia otra de las frases que Juan Navidad no se cansó de repetirle a su compañero Adelfo, durante todo el espectáculo: “Fortaleza ante la adversidad”.



Fortaleza que tuvieron muchos de los miembros de su compañía, como María Alejandra Bernal ‘Piti’, que la acompañaba en la parte de sonido en un pequeño rincón de la platea derecha del teatro, desde donde Misi siempre comandaba el espectáculo.



Fue el primer día de Piti sola, sin la presencia física de su creadora. “He sido privilegiada de mezclar la música a su lado durante los últimos cerca de cinco años. Ella tenía la música en la cabeza, conocía perfectamente los arreglos de las partituras. Así hoy no esté acá conmigo, tengo todas sus enseñanzas. Siento en mi cabeza lo que ella me iba diciendo: que acá subiera los sopranos o que en tal punto aumentara la orquesta’”, recordó ‘Piti’.



En el escenario iban pasando apartes de varios de los más recordaros espectáculos Misi durante sus 30 años de carrera: ‘La noche de Navidad’ (1993), ‘Una ventana al amor’ (1995) y ‘Por siempre Navidad’ (2013).



Al rescatar ese mensaje de esta época del año, sobre la importancia de la tradición, Juan Navidad invitó a su compañero Adelfo a presenciar los trajes que han engalanado los diferentes espectáculos, de la mano costureros como Josefina Samper (la mamá de Misi), Esteban Cortázar, hoy en la alta costura mundial, y Juliana Reyes.



En el público, entre los que se encontraban personas del común, miembros de la compañía y familiares cercanos a la fallecida compositora y creadora, también estaba Arturo Tovar, su compañero durante 25 años y productor de varios de sus espectáculos, quien la definió como “una soñadora incorregible”.



El inicio del segundo acto empezó con una alta carga de emotividad, cuando su sobrino Felipe Salazar, en el papel de Jesús, se lució con la interpretación del 'Padre nuestro' roquero del montaje 'La más grande historia jamás cantada'. Con esta obra, Misi ganó varios premios cuando la llevó a Nueva York, uno de los momentos de mayor orgullo en su carrera.

Y cuando el reloj marcaba las 5:37 de la tarde, y el espectáculo llegaba a su fin, su compañía, de pie en el escenario, en todo sentido de la expresión, le rindió un sentido homenaje a su maestra y amiga, con rosas blancas en sus manos.



“Era una guerrera de sueños que decía que el secreto está en brillar con la luz que da la fuerza de la pasión”. Con estas palabras comenzó Felipe Salazar su mensaje final, con la voz entrecortada, ante todo el público de pie.



“En esta tarde ejemplar seré muy breve. Misi no era de pocos sino de todos. No ha muerto, vive en cada uno de nosotros y de ustedes. Nosotros nos dedicaremos a tener el telón arriba y ustedes nos ayudarán a tener las sillas llenas. La magia de Misi seguirá. De ahora en adelante celebraremos su vida en otro plano”, concluyó Salazar.



La posta la tomó luego Pablo Salazar, el otro sobrino de Misi, quien contó que él y su tía leían con frecuencia esta frase: “'La muerte probará en qué forma has vivido'. Es de maestros y ascendidos cómo se fue: frente a su público y su gente. Eso es ganarse la lotería. Misi fue una loca que se inventó todo en un garaje y que siempre decía que la base de una sociedad consciente es la cultura. También que cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta; pero cuando el hombre canta, Dios lo ama. Y les doy un consejo: nunca se despidan de la gente que quieren sin darle las gracias. Un aplauso sin ti”.

Felipe Salazar, sobrino de Misi, gerente de la compañía, será el nuevo director de la misma Foto: Rodrigo Sepúlveda

Aunque muchos de los integrantes de la compañía y del público intentaron ser fuertes y estar alegres, como homenaje a Misi, no fue fácil este momento, especialmente para Samuel Torres, uno de los más pequeños de la compañía, quien no pudo contener el llanto.



El nuevo director de la compañía dijo que el mejor homenaje que se le podía rendir a Misi era continuar. Por tanto, la temporada de ‘30 años de Navidad’ irá hasta el 22 de diciembre como estaba planeada desde el principio.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE Y CARLOS RESTREPO