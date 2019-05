El arte, clave para la construcción de memoria

Con la creación de ArtBo Fin de Semana en 2017, un nuevo capítulo de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, no solo se abrió un nuevo momento para dinamizar la escena artística local en el primer semestre del año, sino que hay nuevos espacios de diálogo en torno a temas que puedan ayudar a la producción y comercialización de las artes en Colombia.

En su primera y segunda edición, expertos en arte, gestores culturales y artistas generaron un diálogo sobre los espacios expositivos, la producción de arte actual, las prácticas curatoriales y estrategias de desarrollo.



Para este año, en el que están invitados artistas como Jesús Abad Colorado –cuya exposición ‘El testigo’, en el claustro de San Agustín, está incluida en los recorridos del evento–, Jorge González, Naufus Ramírez y Mapa Teatro, la sección Foro se centrará en el rol de las artes en la construcción, el diálogo y la revisión de la memoria histórica.



Para Ana Sokoloff, curadora de este apartado, “al ser el posconflicto un tema coyuntural y de gran relevancia en Colombia, en donde existe una fuerte producción artística que gira en torno al conflicto, este es un momento pertinente para generar una reflexión y un diálogo que permita crear conciencia, lograr una comunidad más pacífica y construir país”.

De esta forma, Foro revisa la memoria desde la gestión cultural, la comunicación, la práctica artística, la activación de públicos y escenarios y desde la institucionalidad.

“Queremos poner sobre la mesa estrategias y situaciones que nos puedan permitir pensar sobre la importancia de las artes y la producción artística para crear una mejor sociedad”, agrega.



No solo se analizará lo que ocurre en Colombia, sino también en Puerto Rico, de la mano de Jorge González, artista que investiga las tradiciones autóctonas de ese país, así como la arquitectura modernista y las expresiones culturales de la comunidad taíno, y en Guatemala, con Naufus Ramírez Figueroa, quien trabaja sobre la guerra y busca crear resistencia política a través de sus actuaciones, entre otros.



“Naufus Ramírez habla de la construcción de un país como Guatemala, que ha tenido una guerra civil complicada. Habla sobre la Iglesia, el modernismo, lo precolombino y cómo la fusión de culturas puede tener una incidencia para crear las sociedades de hoy en día”, explica Sokoloff.



Para que el arte que trabaja en torno a estas temáticas no pase desapercibido, Sokoloff considera que esto no solo depende de los artistas, sino también de la forma como es recibido por los espectadores y cómo se difunde.



“Es una labor de todos no dejar que se convierta en paisaje, que el foro sea consciente de la temática y de lo que se está tratando de conversar y de transmitir. Mucho depende de la seriedad con la que el artista, el gestor cultural y el comunicador lo toma, y la única forma de no banalizar depende de la calidad artística y de la comunicación”, comenta.



En Colombia, desde lo institucional, se han creado espacios como el Centro de Memoria y el contramonumento Fragmentos, de Doris Salcedo, y cuyo suelo fue construido con el armamento entregado por las Farc en 2016, tras los acuerdos de paz, que sirven de ejemplo de cómo el arte puede contribuir en el posconflicto y abrirles espacio a las víctimas para contar sus historias e incluso sanar.



Salcedo invitó a un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual que fueron abusadas por hombres de grupos armados, para martillar el metal de las armas, que hace parte del suelo de la obra.



“Una de ellas decía que era consciente de que estaba haciendo historia, y que era la primera vez que se sentía parte de algo tan grande, de un hecho que iba a ser permanente, y que les contaría a los colombianos lo que le había sucedido”, le manifestó Salcedo a EL TIEMPO.



Para Sokoloff, en el mundo hay grandes ejemplos de estos procesos artísticos, como lo son Documenta, que trata de reconstruir Alemania desde las artes.



“De ahí en adelante se puede pensar en la arena artística del Líbano, por ejemplo, donde algunos artistas de ese país han trabajado de cerca temas de las insurrecciones, y actualmente tienen un ambiente artístico muy interesante y diferente. Y es que todos pasamos por un momento más o menos de resistencia a través de las artes”.

