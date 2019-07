Prepárese para el ‘mundial de teatro’

En julio del año pasado, en las afueras del Teatro Colón se formaban corrillos de gente que discutían sobre los enfrentamientos que acababa de ver, como puede pasar en cualquier estadio o coliseo después de un partido deportivo. En el caso del Colón, los contendores eran dos textos teatrales de autores anónimos que buscaban pasar a la siguiente ronda del Torneo de Dramaturgia, un novedoso formato que busca darles visibilidad a las nuevas plumas de la escena colombiana.

“Se quedaban hablando cuarenta minutos fuera del teatro, debatiendo por qué uno ganó, por qué no el otro, y de quién podía haber sido el texto”, recuerda Manuela Valdiri, una de las productoras del torneo, que después de esa primera experiencia se prepara para su segunda edición, la cual comienza el 24 de julio con el sorteo de los enfrentamientos y la conformación de los equipos artísticos (un director y dos actores).

Este año, en la primera ronda clasificatoria, un jurado conformado por el actor Diego León Hoyos, el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco y el director español Mateo Feijóo escogió los ocho finalistas que cumplieran los requerimientos –textos inéditos de 45 minutos de duración, creados para dos personajes y que no tuvieran acotaciones de acción–.



Como se hace en el sorteo de un mundial de fútbol, hoy se elegirán los enfrentamientos entre los ocho textos elegidos: 'Raquel', 'Mala conciencia', 'Mamá', 'Justo por pecador', 'Mi primer muerto', 'Humor de ascensoristas', 'Manos de espuma' y 'Vanum Orare'.



El productor Daniel Álvarez Mikey cuenta que la experiencia del año pasado les dejó la sorpresa de ver que tantas personas, y tan diferentes, estaban escribiendo textos teatrales, además de presenciar la comunión que se generó entre los dramaturgos, los artistas invitados y el público. En ese primer torneo, el texto ganador fue 'Jacob y Esaú o ¿por qué no debo hablar con extraños en los torneos de dramaturgia?', del seudónimo Gao Liang.



Pero, este año, el equipo organizador decidió hacer varios cambios. Por ejemplo, en la fase clasificatoria se incluyó la regla de que no hubiese acotaciones de acción, un parámetro que está incluido en el formato original del torneo, que fue creado por el escritor y dramaturgo Jordi Casanovas y que se desarrolló en el Festival Internacional Temporada Alta de Girona (España).



“Las acotaciones de acción fueron claramente un gran tema en esta fase. Muchos escribieron, muchos se quejaron, y esto sí fue un punto que sacamos de las bases del torneo original; el año pasado, la ignoramos, pero este sí dijimos: ‘Ya hicimos esto una vez, ¿por qué no poner un grado de dificultad?’ ”, explica Valdiri.

Manuela Valdiri y Daniel Álvarez Mikey son los productores del Torneo de Dramaturgia del Teatro Colón. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

Para Álvarez Mikey, esta decisión ejerce cierta presión sobre los dramaturgos, que están acostumbrados a indicar cómo deben ser los movimientos. “En lo positivo, creo que los dramaturgos habrán entendido muy bien el juego de tratar de convencer solamente con la historia, que el núcleo de la historia fuera lo que cautivara”, asegura.



La siguiente fase también tuvo varios cambios fundamentales. El año pasado, durante el sorteo se seleccionaban también el director y los artistas que representarían los textos durante todo el torneo. En esta edición, en cada fase se sorteará quién representará las obras, de un grupo de artistas conformados por Alejandra Lara, Carmenza Gómez, Diana Belmonte, Carolina Cuervo, Cony Camelo, Carlos Carvajal, Érik Rodríguez, Felipe Botero, Johan Velandia, Manolo Cruz, entre otros.



“El año pasado, cada texto tenía un equipo, como era un torneo se vuelven competitivos y quieren ganar ellos, mas no que el texto gane. Para las semifinales les habíamos dado derecho a vestuario, utilería, luces; ahora son lecturas dramáticas puras, sin distracción, sin puesta en escena, y siempre es una lectura distinta. Es el texto el que está compitiendo, no un equipo de actores”, añade Valdiri.



Antes, durante los intermedios de los enfrentamientos había un espectáculo de lucha libre y ahora se modificarán, haciendo una pausa musical pero con la idea de que sea un verdadero intermedio para que los espectadores descansen unos minutos. “Quizás esos intermedios extendían las jornadas; nos pasó que algunos de los participantes que tenían que leer de segundos sentían que el público ya estaba un poquito cansado. Es un poco volver a esa equidad en el juego, tratar de darles a todos la misma oportunidad; la idea es que sea mucho más ágil”, afirma Álvarez Mikey.



Los ocho autores de los textos seleccionados, cuyas identidades se revelarán después de la final, participarán en una clínica de dramaturgia con un invitado especial: el uruguayo Gabriel Calderón, uno de los dramaturgos más celebrados de la escena latinoamericana.

Fechas de los duelos

Luego del sorteo, que se realizará el 24 de julio a las 10:30 a. m., el torneo comenzará con la fase de cuartos de final: 30, 31 de julio, 5 y 6 de agosto. Luego serán las semifinales, 13 y 20 de agosto, y la final será el 27 de agosto (todos los enfrentamientos serán a las 7:30 p. m.).



Teatro Colón. Calle 10 n.° 5-32, Bogotá. Boletas: 18.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza