Alejandra Borrero encenderá 8.000 luces por los derechos de la mujer

En su oficina de Casa E, el centro cultural que fundó hace diez años en Bogotá, Alejandra Borrero tiene una repisa repleta por todos los premios que ha ganado en su carrera como actriz. Además de todas esas estatuillas, en aquella amplia e iluminada habitación también hay otros elementos, como pequeñas muñecas blancas, botones con pétalos rojos y camisetas que llevan la frase ‘Ni con el Pétalo de una Rosa’. Esos símbolos, que promueven la campaña contra la violencia de género que lidera Borrero, cada vez ganan más espacio en su oficina, convirtiéndose en una metáfora del lugar que este activismo ha alcanzado en la vida de esta reconocida actriz.

“Ha tomado mucho de mi tiempo, y cada día más. La campaña ‘Ni con el Pétalo de una Rosa’ va a seguir creciendo, se ha vuelto un norte de mi vida, como les decía en Buenaventura a varias mujeres: ‘Yo me siento muy feliz de estar aquí, mucho más feliz que estar faranduleando en cualquier lugar’... Realmente le he hallaado un sentido al trabajo que hago, a esta fama que tengo, para ponerlo al servicio de las mujeres que tanto han sufrido”, dice Borrero.



Este domingo, con su bicicleta roja, la actriz liderará la ciclovía por las mujeres que inaugura la quinta edición del Festival Ni con el Pétalo de una Rosa, que cuenta con el apoyo de ONU Mujeres y se prolongará hasta el 25 de noviembre, con varias presentaciones artísticas y pedagógicas.

Pero el trabajo no solo se centra en esta semana de festival, pues Borrero recorre el país constantemente con charlas y talleres, y creando redes de mujeres con las que busca ampliar el empoderamiento femenino.



“Ha sido un aprendizaje increíble; uno no se da cuenta en qué momento empieza a empoderarse, a entender la problemática y en qué momento ya este tema se convierte en parte de la vida de uno. Pero así ha sido, poco a poco, porque no es que de un momento a otro uno se volvió feminista y decidió defender estas banderas.

Por el récord mundial

La fecha clave en esta semana será el sábado, día en el que el festival tiene preparada una presentación especial, 'Lucis', en la plaza de Bolívar. El espectáculo empezará a las 7 p. m. y contará con la participación de 300 artistas.



Borrero cuenta que será una espacio de concierto-'performance', liderado por Aterciopelados, el grupo de rock que conforman Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, que llegan precedidos de su triunfo en los Grammy Latinos en la categoría de mejor álbum de música alternativa.



También estarán el coro de niños Bogotá Canta, las cantantes Natalia Bedoya, Ilona, Adriana Ferrer y Eka, además de un grupo de percusión corporal y mujeres víctimas del conflicto armado, de comunidades indígenas y afrocolombianas y de varias localidades de Bogotá.



En el momento en que estas últimas tomen el escenario sonará la canción 'Soñemos con un bosque verde'. “Ese va a ser el momento de todas ellas, donde cada una va a decir una frase sobre lo que soñamos las mujeres en Colombia... Es el momento de batir el Guinness Record”, asegura Borrero.

'Victus' es una de las obras que se presentará en el festival. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Así, tal como dice la actriz, esa noche, el festival busca romper un récord mundial, que en este caso será el de la mayor cantidad de personas rompiendo un palo de neón ('globstick') al mismo tiempo. Para lograrlo, se dispondrán 8.000 manillas audiorrítmicas que se encenderán cuando los asistentes aplaudan.



“La idea es enseñarle al público percusiones diferentes que vamos a poder hacer con las canciones de Andrea y con un montón de cosas, así que va a ser absolutamente interactivo... A la gente de los Guinness Record le interesa mucho este tema de empoderamiento de la mujer, así que nos mandaron varios récords y escogimos este. Es realmente especial para nosotros batir un récord por las mujeres”, asegura Borrero.



Con esta ceremonia, el festival conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mundialmente el 25 de noviembre. Usualmente, la presentación es de día pero, este año, Borrero decidió hacerlo de noche para mandar un mensaje: “Queremos entregarles a las mujeres la ciudad de otra manera. 34 por ciento de las mujeres no salen en la noche por el miedo a los peligros, un gran número no accede a las cosas que hay para ellas. Entonces queremos que vayan las familias, que vayan niños”, explica la actriz.

Creo que transformar una sociedad y cambiar imaginarios lleva tiempo, toma muchos años FACEBOOK

TWITTER

Con la mirada y el verbo seguros, Borrero lanza una frase que resume su convicción en la lucha por los derechos de la mujer: “Le quiero decir una cosa, esto no es una tendencia, esto no se va a acabar mañana, yo creo que las mujeres del mundo se están despertando en el sentido de que queremos equidad, igualdad y tener las mismas oportunidades. Tan sencillo como eso”.



Aunque el último año han nacido movimientos como #MeToo, que batalla contra el abuso sexual después de las denuncias en Hollywood, Borrero destaca que en Colombia se ha hecho un trabajo sostenido al respecto, con campañas como No Es Hora De Callar, creada por Jineth Bedoya, periodista de EL TIEMPO.



“Es tan fácil armar una noticia, generar bombo con alguna cosa, pero yo creo que transformar una sociedad y cambiar imaginarios lleva tiempo, toma muchos años... Esperemos que no muchos, esperemos que no sea el milenio de las mujeres, esperemos que sea la década de las mujeres, y que dentro de diez años podamos decir que las mujeres ya están en una posición diferente”, concluye.

Los destacados de la programación

Casa E será el epicentro del Festival Ni con el Pétalo de una Rosa y presentará obras como Fallaste corazón, de Natalia Bedoya; el monólogo Kassandra, protagonizada por Ella Becerra, y Victus, un montaje en el que participan más de 20 protagonistas del conflicto colombiano, como víctimas civiles, militares heridos en combate y excombatientes de las guerrillas de las Farc y el Eln y exparamilitares.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza