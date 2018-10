La fiesta del teatro de Manizales llega a medio siglo

'If: festejan la mentira', la nueva obra del dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón habla sobre una familia que... No, es mejor no contar muchos detalles. Las obras de Calderón han demostrado que lo importante es que los espectadores lleguen con la disposición de sorprenderse.

Eso se demostró en 'Mi muñequita', una cruda farsa sobre el abuso intrafamiliar, y 'Ex: que revienten los actores', un drama sobre la dictadura uruguaya en el que aparece una máquina del tiempo. Ambas obras se han podido ver en el Festival de Teatro de Manizales, que desde hoy empieza la celebración de sus 50 años con creaciones de artistas de varias generaciones.

Ahí estará 'If: festejan la mentira', con la que Calderón retoma su pentalogía fantástica después de seis años de estrenar 'Ex'.



“La principal demora ha sido la responsabilidad de no hacer más de lo mismo. Algo que creo que separa a los que hacemos teatro artísticamente y no de manera industrial ni comercial es no tratar de exprimir lo que encontramos sino siempre hallarle un valor nuevo. Y a mí me pasa que yo me aburro haciendo siempre lo mismo”, explica, desde Uruguay, Calderón, cuyos textos han sido montados en Argentina, España y Francia, entre otros país.



'If: festejan la mentira', que tiene en su elenco a viejos conocidos de Complot Teatro como Gustavo Saffores y Dahiana Méndez, guarda la línea de unos dramas familiares a los que se les incluye un inesperado elemento de fantasía.

Antes fueron ovnis o la mencionada máquina del tiempo y en esta nueva obra serán... Para no arruinar la sorpresa, es mejor decir que el drama familiar parte del duelo por la muerte de un abuelo.



“Me gustaba tomar la muerte como el inicio de una historia”, explica Calderón, quien continúa diciendo que el hecho de volver a la pentalogía le implicó un doble reto.

“Yo tenía que encontrar dentro de una serie, dentro de una repetición, la originalidad, para que por un lado a mí no me aburriera y que por el otro tuviese una relación con lo que venía haciendo antes”.



Otro elemento importante, añade el uruguayo, es su obsesión con los actores, que ya había profundizado en trabajos anteriores. En este caso, los actores tienen que hacer varios personajes y además contar algunos relatos, lo que implica utilizar diferentes técnicas teatrales. Y también será fundamental, por supuesto, la sorpresa.



“Siempre que pienso en el espectador para mí es muy importante defraudarlo, desde el punto de vista de no darle lo que espera. No es un fraude, no es que prometa una cosa que no doy, sino no cumplir con las expectativas inmediatas y generar nuevas... A mí me gusta por eso el público de Manizales, yo siempre lo siento muy abierto a jugar el juego que nosotros proponemos y no a demandarnos que cumplamos con expectativas”, concluye Calderón.

Doble mirada

En la edición de este año, que irá hasta el 14 de octubre, el Festival de Manizales también tendrá como invitados a grupos de gran experiencia, como La Candelaria, el Libre, Petra y Matacandelas, de Colombia; La Zaranda, de España; El Galpón, de Uruguay; Yuyachkani, de Perú, y Malayerba, de Ecuador.



Este último, es dirigido por el argentino Arístides Vargas y presentará su obra l corazón de la cebolla'.



“El Festival de Manizales es un hito en América Latina, marca una manera de encontrarse entre la gente de teatro de la región. Yo creo que es un festival de iniciación, es decir, a partir de ahí se multiplican los festivales en los diferentes países del continente”, explica Vargas, quien también dirige la obra 'Jacinta en el umbral', del grupo Celcit de Argentina, y además escribió el mensaje del Día del Teatro Latinoamericano, que se celebrará el 8 de octubre.



'El corazón de la cebolla' se inspira en un cuento homónimo del fallecido nobel de literatura alemán Günter Grass. En el relato, ante la imposibilidad de llorar, las personas van a un restaurante donde únicamente sirven cebollas; pero no se las comen, solo las parten.

'El corazón de la cebolla' está inspirada en un cuento de Günter Grass. Foto: Cortesía artista

“Partiendo cebollas se emocionaban, lloraban y recordaban. Esa necesidad de llorar y recordar es importante entre la gente de nuestros países, para fundamentalmente reconstruir nuestra historia, poder llorar juntos y de alguna manera curarnos de nuestras heridas”, comenta Vargas.



A partir de esa idea, los actores escribieron textos llenos de reflexiones personales, que Vargas fue recogiendo y usando para organizar una dramaturgia general. Según el director, fue una pieza que se construyó a partir de la creación colectiva, en el mejor estilo del teatro latinoamericano que instituyeron maestros como Enrique Buenaventura o Santiago García.



'Jacinta en el umbral', que también hace parte de la programación del festival, tuvo otro tipo de proceso, pues, para crearla, los integrantes del grupo Celcit reunieron varios textos de Vargas, creador de obras como La edad de la ciruela e Instrucciones para abrazar el aire.



El director y dramaturgo llegó a Ecuador huyendo de la dictadura de su país. Ese tema del exilio impregna sus obras, pero no es el único norte de este montaje, pues también se habla de los seres exiliados.



“La compañía ha sabido interpretar mi universo, lo hicieron de una manera muy poética e intensa... Siento que en ese sentido hicieron una selección bastante interesante, porque no están los textos míos tan conocidos, hay distintas textualidades y registros. Ellos crearon un discurso escénico a partir de lo diverso”, añade.

¿Dónde y cuándo?

‘If: festejan la mentira’, de Gabriel Calderón, se presenta el 11 y el 12 de octubre. ‘El corazón de la cebolla’ y ‘Jacinta en el umbral’, de Arístides Vargas, el 9 y el 10 de octubre.

Programación primeros días

Teatro los Fundadores.

​‘Antígona’, Teatro Unam (México) Viernes y sábado, 7 p. m.

‘Ahora todo es noche’ de La Zaranda (España) Domingo y lunes, 7 p. m.

‘Incendios’, de El Galpón (Uruguay) Martes y miércoles, 7 p. m.



Auditorio Universidad Nacional

‘Primer amor’, Teatro matacandelas. Viernes, 5 y 9 p. m.

‘Manú o la ilusión del tiempo’, Casa del Silencio. Sábado, 5 y 9 p. m.

‘Los músicos ambulantes’, de Yuyachkani (Perú) Domingo y lunes, 5 p. m.



Teatro el Galpón

‘Electra’, Teatro do Chapitó (Portugal) Viernes, 11 p. m. Sábado, 7 p. m.

‘Después del ensayo’, de Cornamusa (México) Domingo, 7 y 11 p. m. Lunes, 7 p. m.



Teatro el Escondite

‘El viejo sauce’, de X2 Teatro Sábado, 5 y 8 p. m. ‘Jajajahamblet’, de Malditasea Producciones Domingo, 5 y 8 p. m.

‘Bocetos para un retorno’, El Giro Lunes, 5 y 8 p. m.

‘Robledo, el usurpador’, Cicuta Teatro Martes, 5 y 8 p. m.

‘La madre pasota’, Punto de partida Miércoles, 5 y 8 p. m.



Hotel Rokasol

‘Promesa de fin de año’ y ‘Nos hemos olvidado de todo’, de La Maldita Vanidad’.

Martes a jueves, 7 y 8:45 p. m.

Teatro Confa

Nidos, Teloncillo (España) Martes, miércoles y jueves, 11 a. m.



