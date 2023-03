Con más de once metros de largo y casi cuatro y medio de alto, Trinity, el primer esqueleto de tiranosaurio que se subastará en Europa y el tercero en todo el mundo, fue presentado este miércoles en una sala de conciertos de Zúrich, donde saldrá a la venta el próximo 18 de abril por un precio estimado de entre 5 y 8 millones de dólares (entre 4,6 y 7,4 millones de euros).



Si se cumplen estas previsiones, la cantidad que se pague por este gigante quedará muy lejos de la que alcanzó uno de sus dos predecesores, Stan, que fue vendido por 31,8 millones de dólares a un comprador de Dubái por la casa Christie’s de Londres en 2020.

Sin embargo, de lo que nadie duda es del carácter “único y raro” de un fósil como este, original en un 50,17 % y compuesto de los restos de tres ejemplares distintos de

tiranosaurio que fueron desenterrados entre 2008 y 2013 en varias excavaciones estadounidenses de las Montañas Rocosas, en los estados de Montana y Wyoming.



“El año pasado tuvimos una llamada de un particular estadounidense que nos ofreció esta pieza”, explicó el consejero delegado de la casa de subastas Koller, Cyril Koller, que se mostró muy entusiasmado por poder culminar de este modo muchos meses de trabajo.



“Tan pronto como supimos de Trinity, iniciamos nuestras investigaciones para saber cómo de originales eran estos restos y qué historia había detrás de los dinosaurios que lo componen”, apuntó.



Los expertos aún no tienen del todo claro cómo pudieron morir los tres t-rex, pero sospechan que sus muertes no se debieron a causas naturales y creen que estos pudieron morir ahogados en varias inundaciones o perecer tras una cruenta pelea.



La veterana firma familiar pondrá a la venta los restos junto a otros “objetos extraordinarios”, como el traje de un cosmonauta soviético o un meteorito marciano.



Respecto a quiénes podrían pujar por Trinity, Koller prefirió no dar más detalles a la prensa por discreción con las personas que se han mostrado interesadas en el dinosaurio, pero aseguró que el comprador será probablemente un particular.



“Que vaya a pasar a manos privadas no impide que el público vaya a poder verlo. De hecho, algo similar pasa con las obras de arte, y en muchas ocasiones las personas que las tienen en propiedad acceden a mostrarlas en los museos o a ponerlas a disposición de la ciencia”, aclaró.

Los restos de Trinity fueron desenterrados entre 2008 y 2013 en las Montañas Rocosas, de Montana y Wyoming (EE. UU.). Foto: EFE

Una polémica subasta

Las anteriores ventas al mejor postor de dinosaurios también fueron polémicas y pusieron en alerta a la comunidad científica, que calificó de “absurdos” sus altísimos precios y advirtió del peligro de este tipo de prácticas para la investigación.



Presente en la sala , el arqueólogo zuriqués Hans-Jakob Siber reconoció que “en un mundo ideal, la cultura sería gratis”, pero lamentó que los costes de las excavaciones y el posterior montaje de los esqueletos sean imposibles de asumir para una industria “tan poco desarrollada” como la paleontología.



En este sentido, admitió entre risas que los tiranosaurios no solo son una innegable fuente de fascinación para todos los aficionados a los dinosaurios, sino que además suponen un incentivo económico para los museos que cuentan con algún ejemplar en su colección.



“En mi opinión, es poco probable que un particular compre a Trinity y lo coloque en su casa, de manera que nadie pueda disfrutar de su majestuosidad”, indicó el experto, que avisó a quienes puedan caer en esta tentación de que “un fósil como este no es fácil de mantener en buen estado”.



Por el momento, las fantasías de grandes magnates que atesoran dinosaurios en sus mansiones se quedan en la ficción y en los sueños de los más pequeños, que correteaban hoy con la boca abierta por el suntuoso vestíbulo de conciertos, mientras en el hilo musical sonaba la melodía compuesta por John Williams para la película "Jurassic Park".



