EL TIEMPO gana dos premios de Society News Design

EL TIEMPO ganó dos galardones de la Society News Design (SND, por sus siglas en inglés), galardón que "honra la excelencia periodística, visual y técnica" del diseño digital, como describe en su presentación.

Los trabajos premiados son ‘No más niñas invisibles’, en la categoría de diseño de historias relacionadas con temas de género y problemas sociales, y el especial interactivo ‘próximo nivel: de las maquinitas a los grandes estadios’, en el apartado de diseño experimental.



Un jurado, conformado por 21 expertos de Estados Unidos y otros países, revisó y evaluó las 1.764 propuestas que concursaron.



Los trabajos fueron realizados por un equipo liderado por el editor de Diseño de EL TIEMPO, Beiman Pinilla, y la jefe de esta área, Sandra Rojas, y los diseñadores Claudia Cuadrado, Giovany Ariza, Sebastián Márquez, Daniel Celis, Katherine Orjuela y Juan Sebastián Forero.



En este concurso participan medios como The New York Times, The Washington Post, ABC, Los Ángeles Times, Reuters y CNN, entre otros.