Premios internacionales de innovación para EL TIEMPO

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (The World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-Ifra, por su sigla en inglés) escogió cuatro productos de la Casa Editorial EL TIEMPO como los ganadores en dos de las categorías en las que conceden sus galardones de innovación para medios impresos.

EL TIEMPO y ‘Portafolio’ fueron galardonados en el apartado de innovación en producto impreso, mientras que en innovación en publicidad impresa ganaron la revista ‘DONJUÁN’ y el proyecto de formatos de alto impacto denominado ‘En el blanco’. Los cuatro proyectos colombianos compitieron con 54 participantes de 19 países: periódicos y revistas de Alemania, el Reino Unido, Francia, España, México, Austria, Camerún, Croacia, la República Checa, Hungría, India, Indonesia, Liechtenstein, Malasia, Noruega, Pakistán, Puerto Rico y Tailandia.



Los criterios de evaluación para estos premios fueron innovación, creatividad, excelencia, relevancia y valor para el cliente. Los jurados que hicieron la selección son miembros del World Printers Forum (Foro Mundial de Impresos).



Pero aún hay más: el próximo 9 de octubre, durante el World Publishing Expo 2018 en Berlín, Alemania, se anunciará quiénes recibirán las medallas de oro, plata y bronce, entre las publicaciones ganadoras de cada categoría.



En marzo pasado, la nueva presentación gráfica de EL TIEMPO se quedó con el premio más prestigioso del diseño de periódicos, que concede anualmente la SND (Society for News Design), una organización que reúne a cerca de mil afiliados de todo el mundo.



El galardón se llama Awards of Excellence, y es la distinción máxima dentro de los cuatro niveles que entrega la SND (los otros son medalla de oro, medalla de plata y reconocimiento especial de los jueces). En el caso de EL TIEMPO, el premio se produjo justamente en la categoría de rediseño de periódicos, y en ella participaron medios impresos de los cinco continentes.



El rediseño de EL TIEMPO comenzó a publicarse en octubre del año pasado, y fue el resultado del trabajo de varios meses de un talentoso equipo de colombianos, por lo cual este premio es también un reconocimiento a la creatividad nacional.



Este es el primer premio de innovación que concede la WAN- Ifra, con 80 asociaciones miembro que representan 18.000 publicaciones en 120 países.

