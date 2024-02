El Tesoro Quimbaya y el debate en España: ‘Es un regalo estatal’

El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, hizo un anuncio que levantó un huracán cultural y político. Dijo que se harían revisiones de las colecciones de los museos estatales para “superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones”, la visión del patrimonio, de la historia y del legado del arte. “Se trata de establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar este marco colonial”.



No bien terminó de pronunciar sus palabras, los contradictores políticos ponían el grito en el cielo. Urtasun es militante de Sumar, partido de izquierda. Y, por tanto, los seguidores de la derecha no tardaron en criticarlo, dentro del ambiente politizado español.



Borja Sémper, vicesecretario de Cultura del conservador Partido Popular, aseguró que la medida busca “importar forzadamente un debate que existe en otros países por una cultura revisionista y que en España no ha tenido por tradición ni por historia y que ahora no tiene encaje”. Y pregunta: “¿En qué museo español se hace un relato colonialista de la historia?”



Él mismo contesta que el Museo de América tiene algunas piezas, “pero no hay ni una sola institución en la que nos encontremos con un relato colonialista, por lo que esto responde a una posición exclusivamente ideológica, a un dogmatismo exagerado”. Y en alusión a museos como el Británico, agregó: “No tenemos columnas del Partenón, nuestra realidad no es la de otros países”.

El tesoro Quimbaya

La mención al Museo de América es importante para Colombia. Allí se expone el Tesoro Quimbaya: 122 piezas de oro que le regaló el presidente colombiano Carlos Holguín Mallarino a la reina María Cristina en 1892, en agradecimiento por su intervención a favor en una disputa limítrofe con Venezuela. Hoy Colombia lo reclama al gobierno español.



Sin embargo, al parecer no hace parte de ese “proceso de descolonización”. A principios de este mes, en respuesta parlamentaria a la pregunta registrada en el Congreso de los Diputados por varios diputados del PP, encabezados por Sémper, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aseguró que “no hay dudas” sobre la pertenencia a España del conjunto indígena ni sobre la legalidad de su obtención.



Recuerda que es parte de las colecciones del Estado Español desde que recibió la donación, pero reconoce que “hay un debate internacional abierto acerca de las piezas y obras de arte del periodo colonial que se encuentran fuera de sus países de origen, debate que el Ministerio de Cultura seguirá muy de cerca”.



El asunto también se airea en la academia. La antropóloga Alicia Perea, experta en esta colección, dice que no hay duda de que “el Tesoro Quimbaya es un regalo estatal”; agrega que la clave está en cómo se presenta a la sociedad actual, de manera “que no tenga ese sesgo colonialista o etnocentrista o eurocentrista”. Opina que, aunque el tesoro estaba bien expuesto, “no se hablaba de él, no se hacía propaganda de la joya de la corona del Museo de América”.

Una discusión sin resolver

Asegura al diario ABC que “es hora de descorrer el telón y descorrer todos los velos y todas las telas que tapaban todo eso y darlo a conocer para que la gente lo vea, se exprese y después se abra un diálogo entre la sociedad, los especialistas y los políticos”. Piensa que “todos tienen que opinar” y “mejorar ese discurso expositivo”.

El debate le da luz al tesoro, que se halla expuesto en un salón del Museo de América de Madrid, con algunos carteles explicativos, sin mayor gloria. La mayoría de los visitantes lo observan sin ser conscientes de su valor.



Pese a que en 2017 la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno de Juan Manuel Santos comenzar las gestiones para la devolución del Tesoro Quimbaya, poco se ha avanzado. En la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a España en mayo del 2023, el mandatario hizo una breve alusión a que España había ofrecido llevar a Colombia el conjunto de piezas precolombinas.



En ese mismo mes, un grupo de abogados, encabezados por Felipe Robledo, inició una acción internacional con el propósito de recuperarlo, basado en la inconstitucionalidad de la donación.



Las alusiones al Tesoro del ministro español son vagas. En diciembre dijo que “el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Museo de América están trabajando en propuestas concretas de cooperación técnica”.

¿Cómo se descoloniza un museo? Preguntó el exministro Miquel Iceta en 2022. Respondió el crítico de arte Iván de la Nuez en El País: “Para empezar, afrontando la devolución patrimonial a los países de origen y, al mismo tiempo, el traspaso de poder en la representación y construcción de los discursos e imágenes que hasta ahora le han sido usurpadas a las comunidades provenientes de ese origen”.



Hace poco el ministro Urtasun aseguró que la revisión de la descolonización “está incorporada como eje transversal en las programaciones temporales, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología o el Museo de América”. Y, sin aludir a la devolución de objetos, aclaró que “se trabaja en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos”.



De cualquier forma, en museos españoles se ve el esfuerzo por conjugar el lenguaje políticamente correcto: incorporan y rescatan artistas, mujeres marginadas por el patriarcado, por ejemplo. Y ahora hablan de una “descolonización” que aún debe definirse mejor y mostrar resultados.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid

