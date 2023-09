Con una propuesta que incluye todas las expresiones de las artes escénicas, desde la música y la danza, hasta el teatro, el circo, la ópera y la creación multidisciplinar, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentó su programación 2024.



Serán 100 espectáculos que reflejan la excelencia en la creación artística nacional e internacional, y que, además, son una muestra de la diversidad de manifestaciones culturales, la amplitud de visiones de mundo y, sobre todo, de inclusión.

El primer espectáculo del año ocurrirá el 25 de enero: será una presentación del Ballet Győr, una destacada compañía de danza de Hungría con más de 40 años de recorrido que traerá a Colombia una versión única de ‘Anna Karenina’ una coreografía que convierte la novela de Tolsto en un drama que se narra a través del movimiento.



La temporada de Danza, presentará también a lo largo del año otras destacadas agrupaciones internacionales como la Compañía Antonio Najarro y el bailaor Eduardo Guerrero, que presentarán nuevos espectáculos de danza flamenca; la Compagnie Olivier Dubois, de Francia; Led Silhouette, de España, y la finlandesa Tero Saarinen Company.



Por su parte, la representación colombiana en esta temporada estará a cargo de L’Explose, con ‘Origánika’, una colaboración entre la dramaturga colombiana Juliana Reyes y la coreógrafa y bailarina española Paloma Hurtado, el ‘Proyecto Alkφra’, de Carolina Ramírez, y la presentación del ballet ‘Cascanueces’ por parte de la reconocida compañía del Valle del Cauca Incolballet, que cerrará la temporada en el mes de diciembre.



La lírica tendrá una presencia significativa con tres importantes espectáculos: dos de las óperas más representativas del repertorio universal y una adaptación de uno de los grandes éxitos de la zarzuela. El 21, 23 y 25 de febrero se presentará ‘Così fan tutte’, una de las colaboraciones entre Wolfgang Amadeus Mozart y el libretista Lorenzo Da Ponte, que tendrá la dirección escénica del argentino Marcelo Lombardero y la dirección musical del mexicano José Arean; además contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia.



Posteriormente, el 14 y 16 de junio se presentará ‘Cuanto tiempo sin verte… Luisa Fernanda’, una adaptación de la reconocida zarzuela de Federico Moreno Torroba, con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde, en la que participará la cantante española Nancy Fabiola Herrera en el papel principal.



Por último, el 12, 13 y 14 de julio, en coproducción con La Compañía Estable, se presentará ‘La traviata’, de Giuseppe Verdi, bajo la dirección escénica de Pedro Salazar y la dirección musical de Andrés Orozco-Estrada, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia.



La temporada Grandes Conciertos Armonía Sura presentará algunas de las orquestas y directores más destacadas del mundo. La Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) estará en el escenario del Teatro Mayor bajo la dirección de uno de los directores latinoamericanos más destacados del mundo, el Venezolano Gustavo Dudamel, con dos conciertos, uno de ellos junto a la violonchelista estadounidense Alisa Weilerstein como solista.



La Orquesta Nacional de España también tendrá dos conciertos bajo la dirección del alemán David Afkham, uno junto al guitarrista Pablo Sáinz-Villegas, quien interpretará el ‘Concierto de Aranjuez’, de Joaquín Rodrigo, y el otro junto al violonchelista Pablo Ferrández.



Además, dos de las más importantes orquestas nacionales, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, presentarán numerosos conciertos junto a destacados solistas como la pianista francesa Célimène Daudet, la violinista sueca Ava Bahari y el violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia, entre otros.



En la temporada Música de Cámara destacan la visita del violinista Joshua Bell, uno de los más premiados del mundo, quien es además director de la Academy of St Martin in the Fields y regresará para presentar su recital como solista, la de la pianista española Judith Jáuregui; el recital de la violonchelista alemana Raphaela Gromes y el pianista Julien Rien; el de la violinista ucraniana Ala Voronkova y el pianista ruso Guerassim Voronkov; el del violinista colombiano Juan Carlos Higuita y el pianista estadounidense Mac McClure y el del reconocido cuarteto español Alos Quartet, que llegará como parte de la ya tradicional Ventana Vasca.



El Teatro Mayor también continuará presentando agrupaciones dedicadas al estudio e interpretación con criterios históricos en la temporada Música Antigua, de la que harán parte el conjunto vocal e instrumental español La Grande Chapelle, que se presentará bajo la dirección de Albert Recasens; el cuarteto canadiense Infusion Baroque, quien ha sido reconocido por sus propuestas innovadoras en el campo, y el Ensamble Barroco de Bogotá.



La temporada Colombia es Música, que se ha consolidado como un espacio que muestra la diversidad cultural de nuestro país, tanto para artistas consolidados como para nuevos talentos, tendrá este año conciertos de agrupaciones y artistas como Puerto Candelaria, Superlitio —que celebrará dos décadas de uno de sus álbumes más exitosos—, Lucio Feuillet, Julio Victoria y el Quinteto Leopoldo Federico, entre otros.



Adicionalmente, presentará los lanzamientos de tres de los festivales musicales más importantes del país: el Festival de la Leyenda Vallenata, que tendrá este año como protagonista al cantante Iván Villazón, el Festival de Música Colombiana Mono Núñez, que celebra en 2024 su edición número 50, y el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.



Asimismo, la franja Shock Presenta presentará algunos de los nuevos talentos más destacados del país, entre ellos Pilar Cabrera, DELFINA DIB y Junior Zamora.



Para cerrar la parte musical de la programación, la temporada Voces del Mundo traerá a Rodrigo Cuevas, un artista asturiano que se ha consolidado en los últimos años por sus proyectos que encuentran nuevos públicos para la música tradicional del norte de España, y el tradicional Festival de Fado, que se ha celebrado en el Teatro Mayor desde 2015.



Las temporadas de Teatro Internacional y Teatro Colombiano presentarán obras de reconocidas compañías que demuestran la actualidad de la producción dramatúrgica actual.



La compañía española La Ventana Mágica presentará una de las obras más tradicionales del teatro cubano: ‘Fresa y Chocolate: 30 años después’; Kulunka Teatro, como parte de la Ventana Vasca, llegará con ‘André y Dorine’, una historia sobre el Alzheimer, y finalmente Rapid Eye, de Dinamarca, realizará ‘Snowdrops’, una obra que presenta una historia de misterio y de terror con un estilo único caracterizado por el minimalismo nórdico.



Además, las compañías colombianas La Maldita Vanidad, Esquina Latina, Teatro Tierra y Casa del Teatro de Medellín, Compañía Señor M y La Navaja de Ockham harán presencia en el Teatro Estudio.



El circo también hará parte con dos compañías que están a la vanguardia de la escena circense actual y que llegarán con espectáculos que integran la dramaturgia, la acrobacia y la tecnología: la compañía húngara Recirquel presentará ‘Solus amor’ y la canadiense Cirque Alphonse llegará con ‘Animal’.



El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo tendrá también una programación en la temporada de Familia, enfocada en atraer a los niños y niñas al teatro y generar nuevos públicos para las artes escénicas.



En 2024 llegará la compañía Flotante, desde Argentina y Perú, con una obra novedosa que presenta una instalación sensorial para bebés. Asimismo, se presentará El Baúl de la Fantasía, agrupación ganadora del Concurso de Creación Escénica para la Infancia del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y María del Sol y Cantaclaro con su nueva obra ‘La familia zarigüeya a una sola voz’.



La creación multidisciplinar, también tendrá presencia como un espacio para visibilizar nuevos lenguajes y formatos no convencionales. Entre ellos, estará Circuito Liquen, con una obra dirigida por Saaed Pezeshki, y ‘Mundear’, de Jenny Ocampo, además de los Estrenos Nueva Escena Colombiana, beca de creación que otorga el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo junto al Teatro Jorge Eliécer Gaitán.



En 2024 el Teatro Mayor continuará con el trabajo de sus programas de responsabilidad social: Teatro Digital, en alianza con Bancolombia; Teatropedia, con el apoyo de Sura, y Cien Mil Niños al Mayor.



También el Teatro seguirá comprometido con estrechar los lazos con las comunidades de las dos localidades más cercanas, Suba y Usaquén, para que continúen utilizando este espacio en espacios que reflejan procesos de gestión artística comunitaria, como el Festival de las Localidades, el Festival Gala Hip Hop, Semilla Fest y Suba de Antaño.



Las personas interesadas en asistir al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en 2024 podrán comprar sus boletas en preventa con el 20 % de descuento, para eventos seleccionados, entre el 28 de descuento y el 31 de diciembre de 2023 a través de la página web www.teatromayor.org. Allí también podrán encontrar planes de abonos especiales.