El nueva ascenso del tirano Arturo Ui

Hace casi 80 años, el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht creó una sátira sobre el poder tan potente y locuaz que aún sigue retumbando. Es una pieza que tiene ecos de grandes dramas universales como 'Ricardo III', de Shakespeare, y de comedias clásicas como 'El gran dictador', de Charles Chaplin.

Brecht, un renovador del teatro en la primera mitad del siglo XX y creador de obras inmortales como 'El círculo de tiza caucasiano', 'La ópera de los tres centavos' y 'Madre coraje', escribió en 1941 'La evitable ascensión de Arturo Ui', una obra que hablaba sobre las mieles y los peligros de la adicción al poder.



La pieza ha tenido protagonistas como Al Pacino y Christopher Plummer, y el año pasado, el Teatro Libre de Bogotá creó una versión protagonizada y dirigida por Diego Barragán.



“La capacidad que tuvo Brecht de hacer teatro con su momento, con lo que sucedía socialmente y políticamente en su país, pues es la capacidad de un genio. Al sintetizar eso y ponerlo en escena hace que, incluso, 50, 60 años después, haya gente que todavía esté pensando en montarla, en entregársela a un público para que le llegue el mensaje”, cuenta el director sobre la producción, que está en temporada en la sala del centro del grupo.

La historia plantea una clara referencia sobre el ascenso del nazismo y de Adolf Hitler; de hecho, el dramaturgo huyó de Alemania ante la persecución de aquel régimen. La adaptación del Libre incluso tiene algunos detalles de vestuario y escenografía que recuerdan la estética del Tercer Reich, además del bigote y el peinado de Barragán, que así no sean iguales a los del Führer, tienen un elocuente parecido.



Sin embargo, Barragán especifica que la obra plantea un juego muy interesante porque Brecht decidió no hablar literalmente de Hitler ni de Alemania, sino que sitúa la historia en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y pone a Arturo como un mafioso.



“Brecht distancia la cosa de la historia de los alemanes y la pone en otro lado, con los mismos elementos, y funciona muy bien en ese contexto de Chicago”, añade el actor y director.



El trabajo del grupo entonces fue acercarse a la propuesta de Brecht y a partir de ahí empezar a construir la escenografía y el vestuario, para tratar de transmitirle al público ese peligroso ambiente de gánsteres que llevaban sombreros bonitos y gabanes elegantes. Según Barragán, en el imaginario colectivo hay referencias muy claras de esa figura criminal gracias a dramas como la saga de 'El padrino'.



“De ahí parte la idea estética de la obra para meter al público en un juego de teatro, proponerles a los asistentes: ‘Ustedes están en Chicago y van a ver la ascensión de un tipo’”, asegura Barragán.

La obra estará en el Teatro Libre de Bogotá. Foto: Cortesía Teatro Libre

Arturo entonces se plantea como un mafioso audaz que quiere controlar un particular negocio: la seguridad de la venta de coliflor. Para conseguir su meta, empieza a eliminar toda la competencia, y así comienza su violento ascenso al poder.



La pieza genera además una conexión con el público por el estilo teatral de Brecht, que en sus obras buscaba una relación más directa entre el actor y el espectador, con el fin de generar un espíritu de reflexión.



“Como Arturo le habla tanto al público, entonces yo sentía a la gente a veces vibrando como de indignación o de rabia; hay gente que estaba en contra o a favor. Yo creo que es una obra en la que uno no puede permanecer indiferente sobre lo que está pasando en el escenario, ya sea porque le moleste o esté de acuerdo”, añade Barragán.



Arturo Ui es un personaje atractivo para los actores no solo por la complejidad argumental que plantea Brecht, sino por el profundo viaje que debe atravesar, lo que lo equipara a personajes shakespereanos como el mencionado 'Ricardo III'.



“Definitivamente, para mí, como actor, lograr rasguñar un poco esa ambición del poder y tratar de transmitírsela al público es algo que me llena mucho sobre el escenario. Como que uno se mete en el personaje y a veces siente lo embriagante que puede ser el poder, hablarle a las masas, manejar los hilos”, dice Barragán.



El actor y director cuenta que muchas personas le han preguntado por qué no ubicó la acción de la historia en Colombia, y su respuesta es que el teatro tiene la virtud de hablar de cosas que suceden en contextos y en lugares lejanos, pero que a medida que avanza el relato, se da cuenta de que la obra habla sobre nosotros. “Si eso se parece a la realidad del país nuestro, es otra cosa; usted reflexione, saque sus conclusiones... A mí me interesa mucho cuando una obra logra que el público haga ese proceso”, finaliza.

Grupo residente en la sala de Chapinero

Este año, el Teatro Libre creó el proyecto de ‘Grupo residente’, que busca reafirmar sus salas como un espacio de circulación para la escena local.



Para ello, cada año tendrá como invitado un grupo residente, que en el 2019 será La Congregación, dirigida por Johan Velandia, que comenzó su temporada en la sala de Chapinero con la obra El libro de Job.



El ciclo continuará con Trío, concierto payaso, que se presentará del 10 al 25 de mayo. Esta pieza se centra en el grupo musical Trinidad, que hace una delirante presentación sobre lo que significa ser artista en Bogotá.



La temporada finalizará con El ensayo (21 al 29 de junio y 5 y 6 de agosto), una especie de thriller costumbrista en el que tres actores le dan vida a tres mujeres adultas que se reúnen en un barrio de Medellín y guardan un oscuro secreto.

Dónde y cuándo

Jueves y viernes, 7:30 p. m. Hasta el 25 de mayo. Teatro Libre del Centro. Calle 12B n.° 2-44, Bogotá. Boletas: 39.200 pesos. Informes: www.eticket.co.

CULTURA@CulturaET