El teatro de vanguardia, según Thomas Richards

Terremoto de Chile del 2010. Cuatro personajes, que hacen parte de una ONG, miran de manera distinta el dolor.

“Dos mujeres y dos hombres representan diferentes puntos de vista en relación con el sufrimiento humano. Hay una mujer, que es la jefa y ama ayudar, pero ama más verse a ella misma ayudando. Un hombre tiene una visión comunista ingenua, es como un Robin Hood, y este momento es una oportunidad para expropiar a los ricos, que son ladrones, para que los pobres tengan.



“Otro ve el sufrimiento desde un punto de vista interno, con un contenido espiritual, que a través de él algo en nosotros pueda crecer. Y la otra mujer, que es como el amor duro, está convencida de que la mejor estrategia es contarles a los niños que han vivido este desastre que aunque es terrible, ocurre todo el tiempo y hay que prepararse porque la vida es sufrimiento”.



Habla Thomas Richards, maestro neoyorquino de actuación, sobre la obra 'Sin fronteras', que el grupo Workcenter presenta en Bogotá (ver ‘dónde y cuándo’).

Discípulo y colaborador del director y teórico teatral Jerzy Grotowski, Richards hace un recorrido por distintos escenarios de la ciudad, también con 'Gravedad'.



En 'Gravedad', una familia forzada a la expatriación durante la dictadura chilena se ve en la necesidad de construir y sentir pertenencia en una tierra extranjera. No será un trabajo fácil. Lo primero que deben vencer es el dolor.



Richards llega con este teatro de vanguardia. Con Grotowski desarrolló una línea de performance conocida como El arte es el vehículo.



De paso, creció en una casa artística en Nueva York. “No solo mi padre y mi madre, mi abuela era directora de orquesta. Mi tío abuelo era experto en música medieval. Así que las artes estaban siempre a mi alrededor”.



Agrega que, sin embargo, no sintió presión para ir a las artes, “pero sí hubo una relación con el teatro que empezó a formarse dentro de mí desde niño. El escenario es un lugar para los sueños. Me encantaba estar detrás de la escena. Mi padre era un director muy conocido en Estados Unidos, Lloyd Richards, y el decano de la Universidad de Yale. También dirigía en Broadway, era un ganador. Me encantaba ir al escenario cuando nadie más estaba en el teatro y estar allí, en una cocina completamente falsa que parecía real, era feliz con ese contraste”, dice.

(Tal vez quiera leer: Tilda Swinton: 'Colombia era el lugar')



Hijo de una blanca y un afroamericano, sentía que su casa era como una isla en el Central Park West, en Manhattan. Isla de lo bueno y lo negativo, porque hacer parte de una familia interracial también trajo algunos hechos negativos.



“Comencé a trabajar como actor desde niño en diferentes piezas. En los últimos años del bachillerato obtuve el papel de Jesús en un musical llamado Godspel, y luego me dieron el papel principal en el musical Guys and Dolls. Fue cuando comencé a trabajar con mi madre. Era invierno y le pregunté si me ayudaba a trabajar en mi personaje.

Quería que me dijera que yo era fantástico, y llegó de su parte una ducha muy fría cuando me preguntó en más y más detalle todo lo que me pasó como personaje esa mañana, antes del momento de entrar en escena. Ahí entendí la disciplina del teatro”, cuenta.



En Yale encontró a Ryszard Cieslak, discípulo de Grotowski, y a este último, que llegaron “cuando mi cuerpo y yo estábamos frustrados, dormidos” porque, dice, necesitaba más trabajo artístico.



Con Grotowski estuvo en la Universidad de California. “Me volví su aprendiz. Trabajé con él durante trece años hasta su muerte”, proceso que está en dos libros, Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas y Heart of Practice.

(Le puede interesar: El feliz regreso de ArtBo)



Lo suyo es recorrer lugares para mostrar sus obras y hablar de la forma de hacer del teatro un experimento y un performance, una reflexión del mundo que vivimos.



¿Dónde y cuándo?

‘Sin fronteras’. 27 de septiembre. ‘Gravedad’. 28 y 29 de septiembre, 7:30 p. m. Teatro Libre sala Centro. Entradas disponibles en www.pintiket.com