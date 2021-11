El teatro, con muchas ganas, sube el telón

Después de más de un año y debido a la pandemia, hace varios meses las casas teatrales volvieron a abrir sus puertas, primero con pequeños aforos que han ido aumentando. Fueron días difíciles. Los creadores adquirieron deudas, pero no se dejaron vencer: vendieron funciones virtuales, hicieron talleres vía web y participaron en convocatorias.



“El reto es sostener y aumentar el consumo, que la comunidad tenga confianza al volver a los espectáculos y que se siga reactivando el sector”, dijo la semana pasada Angélica Mayolo, ministra de Cultura.



El teatro es optimista. Y varios gestores nos hablan de este regreso.

Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.



El director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Ramiro Osorio, dice que se están dando “pasos muy importantes para la recuperación de las artes escénicas, tanto de sus públicos como de sus modelos económicos. Hay una reactivación creciente que va en sintonía con la confianza que la gente siente al comprobar que las salas de artes escénicas, como las del Teatro Mayor, son espacios con todos los protocolos de bioseguridad".



Este escenario del norte de Bogotá, que antes de la pandemia tenía lleno completo en casi todas sus funciones, reabrió primero con pilotos y luego empezó a presentar los espectáculos a los que sus visitantes frecuentes estaban acostumbrados.



Recientemente se han hecho funciones con el Ballet de Guadalajara y las orquestas Filarmónica y Sinfónica, así como propuestas para los jóvenes, con Julio Victoria y Armenia, entre otros.



Y del 12 al 15 de noviembre será el Festival Internacional de Música Clásica, con el lema ‘Bogotá es Barroco: Bach, Händel, Vivaldi’, que será en el Mayor y en varios escenarios de Bogotá, con exponentes clásicos de varios países. “Y cuento, muy contento, que la venta de boletería va casi por el 50 por ciento”, dice.

Alejandra Borrero, directora de Casa E Borrero

Alejandra Borrero, actriz y gestora cutural.



“El teatro siempre ha salvado mi vida, el arte siempre es transformador para vivir y pasar los momentos difíciles”, dice Alejandra Borrero.



La payanesa, mujer de cine, teatro y televisión, ha vuelto luego de pasar muchos inconvenientes durante la pandemia.



Su espacio, Casa E, ahora se llama Casa E Borrero. La casa del Park Way bogotano, sin embargo, sigue en venta y ella se quedó con el teatro Arlequín, detrás de esa edificación, “que será el espacio de artistas, directores, dramaturgos y creadores”.



A Borrero le duele tener que vender la casa y también haber tenido que liquidar a muchos de sus colaboradores. Pero, dice, “aquí estoy resurgiendo de las cenizas. Si de algo nos dimos cuenta en este tiempo es que el teatro es el alimento del espíritu”, agrega.



Con 'Judith Perpetua, obra de Primo Rojas, reabrió Arlequín. “Primo es un ser increíble, un hombre inteligente que tiene su manera de hacer las cosas y esta obra tiene unos momentos de éxtasis delirantes. No necesita entrar en la morbosidad, para hablar de temas que han sido vetados para las mujeres”.

Fabio Rubiano, director del Teatro Petra

Fabio Rubiano, del Teatro Petra.



Fabio Rubiano, desde su Teatro Petra, que fundó con Marcela Valencia, contesta el teléfono ya “listo para la función” que viene. Está contento, pero atento a lo que ha sucedido recientemente en Rusia, donde el gobierno mandó a las personas 11 días para sus casas con el fin de mitigar la pandemia, y en China, donde hay alerta de nuevo.



“Sin embargo, no me puedo quejar. Desde la reapertura hemos tenido acompañamiento del público. Cuando abrimos de nuevo, por el aforo, podíamos tener 38 personas y ese número llegaba. Luego ya eran 50 y llegaban, y ahora 75 y vienen. En los días de toque de queda pusimos la función a las 5 de la tarde y aquí teníamos público”.



Agrega que aunque las deudas se acumularon están cumpliendo con los compromisos. Además, han tenido funciones de 'Historia de una oveja', 'Yo no estoy loca' y 'Labio de liebre' en Manizales y Marinilla, y van para Medellín, Ríonegro y Cali.



“Tenemos un plus y es que la Universidad Nacional le hizo un estudio a la sala y las corrientes de aire que llegan de los cerros nos ayudan, así como el diseño”. Eso se suma a los estrictos protocolos. En cartelera está 'Labio de liebre'.

Jorge Hugo Marín, director de La Maldita Vanidad

Jorge Hugo Marín está presentando 'Si me muero es suya', en La Maldita Vanidad.



“La gente viene sin saber qué estamos presentando”, dice Jorge Hugo Marín, fundador y director de La Maldita Vanidad, en el barrio Palermo de Bogotá. “Y entra”, sigue.



“Ha sido positivo ver cómo el público ha reaccionado y de acuerdo a los aforos siempre hemos estado casi full. Además, la gente ya empezó a reservar de nuevo”, agrega.



Para él y su equipo fue muy dura la pandemia. “Pero sabíamos que necesitábamos hacer cosas y mantenernos. Trabajamos día a día en lo que queríamos y soñábamos”.



Y en ese regreso tiene una obra maravillosa, 'Si me muero es suya', protagonizada por una de las más importantes actrices colombianas, Carmenza Gómez. “Nos demoramos año y medio en poder presentarla y al fin lo logramos”, afirma. Ha sido tal la acogida, que los sábados hacen dos funciones.



Igualmente han presentado otros montajes en su sala de 45 personas, que, de acuerdo a los aforos, siempre está completa. “Hicimos un pequeño incremento en el precio de la boleta y la gente nos ha apoyado, pero seguimos manteniendo los descuentos a estudiantes, que son fundamentales”, agrega.

“Todo lo que pasó nos enseñó que no hay que aplazar los sueños. Aquí seguimos, esperando que todos podamos recuperarnos”.

Juan Ricardo Gómez, director de los teatros Santafé y Belarte

Los teatros Santafé y Belarte son dirigidos por Juan Ricardo Gómez.

Hace más de una década, Juan Ricardo Gómez pudo recuperar el teatro Santa Fe, que encontró casi en ruinas y lleno de roedores, y lo volvió un referente del sector de Chapinero central, en Bogotá, involucrando al entorno: restaurantes, parqueaderos, cafeterías.



Con los años también asumió la dirección de Belarte y, con el tiempo, llegó la pandemia. “Las salas se cerraron, pero las deudas estaban y había que ser positivo para ampliar las expectativas... endeudándome más. Así nació teatronline.com.co. Mis amigos pensaron que yo estaba loco y más cuando decía que estaba creando un pequeño Netflix teatral”.

Esa fue su supervivencia. El portal tiene 16 obras entre comedias, familiares e infantiles. “Tuve flujo de caja real a partir de octubre del año pasado con una oferta que yo considero diferente. Así cubrí los costos básicos, de la familia y los servicios”.



Ahora, con la reapertura, dice que lo más bonito es “ver a la gente feliz con este regreso. Nos ha ido muy bien con el cumplimiento de los aforos y con el paso de los días han llegado al 50 y 75 por ciento real. Como gestor, creo que las crisis hacen que tengas que mirar opciones sin dejar de hacer lo que te gusta. Y esto ha ayudado a los vecinos comerciantes de los dos teatros también”.

Pamela Hernández, directora comercial Teatro Nacional

Pamela Hernández, directora comecial del Teatro Nacional.

Luego de presentar obras por su sala virtual TN Digital, con una programación variada, volvimos a abrir las salas, primero con un aforo del 30 por ciento, ajustando presupuestos pero manteniendo siempre la calidad de los espectáculos y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, algo muy importante para generar tranquilidad”, dice Pamela Hernández, directora comercial del Teatro Nacional.



Agrega que con este regreso, “el publico acudió a nuestra oferta agotando boletería y apoyando la reactivación cultural. Las personas tenían muchas ganas de volver, de encontrarse, de disfrutar del teatro, de la música, de las obras en familia y de todo lo que genera el volver a las salas a vivir una experiencia entrañable”.



Actualmente, el Teatro Nacional tiene abiertas sus tres salas: Calle 71, La Castellana y la Casa del Teatro.



Con las disposiciones gubernamentales, “nos preparamos para recibir el 100 por ciento de nuestro publico a partir del 16 de noviembre de 2021 y con el decreto acataremos las indicaciones que nos planteen y para seguir activándonos”, agrega Hernández.​