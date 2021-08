El río  Magdalena, escenario del 46° Salón Nacional de Artistas 

El Magdalena, ese gran río que recorre Colombia de sur a norte y que desemboca en el mar Caribe, es el centro del 46 Salón Nacional de Artistas. Y se espera que con este encuentro artístico, su historia y características sociales, políticas, culturales, artísticas,

patrimoniales y económicas se reflejen.

El pasado 14 de agosto se lanzó en Honda, Tolima, esta edición del Salón, que tendrá exposiciones, residencias artísticas y talleres en al menos 20 municipios a lo largo del río.



El objetivo, además, es que participen al menos 250 artistas y que durante su permanencia llegue a 800.000 espectadores. Igualmente, se espera la creación de 1.300 oportunidades de empleo relacionados con oficios asociados a las artes, la cultura y el patrimonio.

(Tal vez quiera leer: Chimilas dicen que hallazgos arqueológicos en Ruta del sol les pertenecen)



La reflexionar inicial está en la la historia del río y sus características sociales, políticas, culturales, artísticas, patrimoniales y económicas en municipios como San Agustín, Neiva, Ibagué, Mariquita, Honda, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Barrancabermeja,

Mompox, El Banco, Gamarra, Puerto Wilches y Barranquilla. Bogotá estará presente a través de la conexión que se da con Girardot.



Se trata de un espacio en el que convergen distintos pisos térmicos, agricultura, fauna y poblaciones. Igualmente, miradas históricas y científicas, sentido de poder, discursos y también el dolor de la guerra, por la gran cantidad de cuerpos que fueron dejados en el río luego de asesinatos selectivos y masacres.

(Le puede interesar: ‘Tejer una roca’: la retrospectiva de Olga de Amaral en Houston)



Para Jaime Cerón, artista y director artístico del Salón, “la idea es que haya una heterogeneidad y una polifonía que debe estar presente en cada núcleo, en cada sede y ciudad, que permita entender la diversidad de historias, representaciones y de imágenes potenciales que trae consigo el río, que hablen de manera distinta, y tener la semilla del origen de todas las culturas del país”.



Y agrega: “En ese sentido, habrá muchos más aprendizajes para las instituciones, de este encuentro con todas las comunidades: públicos que nunca han tenido acceso a una experiencia de este orden, personas que no habían podido participar con sus impulsos creativos, y otro nivel de encuentro con las entidades de estos municipios que no han tenido esa actividad cultural en el pasado”.



En este trabajo lo acompañan Ximena Gama Chirolla, curadora independiente e investigadora de arte contemporáneo latinoamericano, y Yolanda Chois Rivera, licenciada en Artes Visuales, quien ha vivido los últimos años entre Panamá y

Colombia.



Entre septiembre de este año y mayo del 2022 se realizarán 15 residencias artísticas y 15 talleres regionales, creando experiencias de intercambio con artistas de diferentes regiones y potenciando este proceso con laboratorios; también, exposiciones (30 en salas y 10 en espacios no convencionales) y actividades de memoria.