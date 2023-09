Como si se tratara de un trabajo detectivesco, las embajadas colombianas han desarrollado una labor de búsqueda y ubicación de nuestras piezas precolombinas en colecciones privadas, museos y mercados de arte. Cuando hay un hallazgo, la diplomacia hace lo suyo: se activa un proceso de diálogo amable con los poseedores para convencerlos sobre la importancia de que las piezas regresen al país dado su valor histórico, simbólico, ceremonial y ancestral.

Devolverlas al país cuesta mucho. Por eso, el mismo presidente Gustavo Petro ha decidido montarlas al avión presidencial en sus viajes al extranjero para retornarlas. Un estudioso en patrimonio comentaba hace poco que al actual gobierno pueden criticarlo por muchas cosas; pero al mandatario hay que aplaudirle esa decisión porque de otra manera resultaría muy demorado y difícil recuperar estos tesoros ancestrales.



Desde que se posesionó, al primer mandatario se le volvió una obsesión la recuperación de las piezas precolombinas que se encuentran en colecciones privadas o en museos de distintas partes del mundo. La Cancillería y sus embajadas, en un trabajo en equipo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icahn) y el Ministerio de Cultura, se han encargado de activar un plan que en un año ha dejado 625 piezas recuperadas. Esto significa que, en promedio, el país ha adelantado la repatriación de más de 50 objetos por mes.



Dos de los bienes que retornaron a Colombia son las máscaras kogui Kágaba, que fueron entregadas a esa comunidad el mes pasado. Son dos piezas de carácter ceremonial, que estaban extraviadas desde hace años, y que el presidente Petro devolvió a los mamos kogui, que se comprometieron en su custodia y conservación con los parámetros exigidos.



Los últimos nueve objetos llegaron el miércoles pasado provenientes de Costa Rica, como le contó a EL TIEMPO Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Yo diría que este es uno de los mayores compromisos del Gobierno con las comunidades indígenas, frente a esos patrimonios que de alguna manera se perdieron o desaparecieron de nuestro país. Estamos en esta campaña para recuperar lo que más podamos, para reivindicar esas memorias históricas”, comenta.



El retorno de las piezas se ha realizado en varias etapas, según se lo explicó a EL TIEMPO la viceministra. Un primer lote de 274 piezas llegó el 25 de septiembre del año pasado desde Nueva York. Un segundo lote conformado por 11 piezas recuperadas que estaba en la Embajada de Suiza, 50 que estaban en la de Francia y 15 provenientes de los Países Bajos llegaron el 15 de noviembre pasado.



Otras dos piezas retornaron del Reino Unido el 30 de noviembre de 2022. De Italia, llegaron 179 piezas el pasado 23 de enero. Luego, seis se trajeron desde San Francisco el 22 de abril pasado. Las famosas dos máscaras Kogui que llegaron al país el pasado 16 de junio desde Berlín. “Y el 30 de agosto llegaron nueve objetos que estaban en la República de Costa Rica”, anota la funcionaria. Hasta esa fecha, la cifra de piezas que han vuelto al territorio nacional es de 548, y subirán a 625 cuando lleguen las 77 de Alemania que fueron entregadas el 22 de agosto en el consulado colombiano de Fráncfort del Meno.



Taylor resalta que todas han sido embaladas y empacadas bajo los estándares ordenados para el transporte de este tipo de objetos históricos, como lo ordena el Icahn, que se encarga de velar por la conservación y cuidado de estos bienes patrimoniales e históricos.

“Tenemos un protocolo para el traslado de estas piezas, para asegurar su integridad y protección, pero también que cuando lleguen a Colombia se puedan preservar de manera adecuada”, explica Taylor.



Anota que es importante destacar que no es la primera vez que un gobierno colombiano se propone repatriar este patrimonio. Según datos de la Cancillería, durante la primera administración de Juan Manuel Santos fueron repatriadas 355 piezas, y en la segunda, 1.020. Por su parte, en el gobierno de Iván Duque se retornaron 18. Las recuperadas por la actual administración equivalen, entonces, al 45 por ciento de las 1.393 que se repatriaron en los 12 años anteriores.

Unas de las piezas de oro que llegó. Foto: cortesía Cancillería

Histórica devolución a comunidades

EL TIEMPO consultó con algunos arqueólogos, que expresaron la preocupación de si estas piezas recuperadas van a quedar embodegadas, por la dificultad que tienen nuestros museos de espacio, o si van a poder ser observadas por los colombianos.



“Muchas de estas piezas van a quedar en colecciones de museos a nivel nacional, pero otras, como las máscaras Kogui, por la significancia para los rituales que se mantienen hasta hoy, se les devolvieron a las comunidades, con las recomendaciones del caso para su preservación”, explica Taylor.



Para la antropóloga Alhena Caicedo, directora del Icahn, la devolución de las máscaras a los Koguis es algo “novedoso”. “Lo que ocurrió con las máscaras Kogui es un hito en Colombia, pero forma parte de los procesos que están ocurriendo en el mundo de repatriar patrimonio a países que fueron colonias y de llevarlos a sus dueños originales. Esto marca un precedente en gestión del patrimonio”, le dijo a este diario.



La funcionaria explica que desde lo ceremonial es muy importante la recuperación porque, por ejemplo, esas máscaras son rituales y siguen teniendo una importancia grandísima en la cosmovisión de los pueblos de la Sierra.



“Con las máscaras Kogui hicimos un consenso con la autoridad de los pueblos de la Sierra Nevada para establecer los protocolos de conservación desde el Icanh y lo que ellos como autoridad indígena establecen. De ese modo no solo hablamos de algo patrimonial sino de uso de un bien que recuperan”, comenta Caicedo.



A su turno, la viceminitra Taylor destaca que estos objetos son una muestra del genio creador de los pueblos originarios de Colombia. De allí que algunas de ellas se van a enviar a museos donde estaban asentadas las comunidades que las crearon como Tumaco-La Tolita, Quimbaya, Tayrona, Calima, Sinú y Nariño.



Sobre los objetos recuperados, además de las máscaras Kogui, la viceministra también resalta los materiales o el tipo de piezas. “Fueron elaboradas en cerámica, roca, concha y oro. Hay copas, ollas, urnas, volantes de huso, sellos, collares, moldes, ocarinas, vasijas, figuras antropomorfas y zoomorfas, sellos y colgantes”.



Mientras se les encuentran los lugares puntuales, la funcionara destaca que las piezas son resguardadas por el Icanh, “donde se cumplen todos los protocolos también para preservación de estas piezas. Pero lo que queremos es que los nacionales y visitantes tengan la oportunidad de conocerlas y visibilizarlas, como se está trabajando también con el Ministerio de Cultura”.



Aunque expresa su satisfacción por la recuperación de estos objetos, una de las preocupaciones que asiste a Carl Henrik Langebaek, arqueólogo y profesor de la Universidad de los Andes consultado por EL TIEMPO, es por qué traer al país, puntualmente, piezas precolombinas nuestras que están siendo lucidas y conservadas en museos extranjeros, que encontraron ese buen camino y que, tal vez, de otra manera quedarían en un depósito o hubieran sido destruidas.



Al respecto, de la manera más amable, la viceministra Taylor se aventura a responderle al investigador, con otra pregunta retórica: “¿Y por qué no?”.



“Primero, la salvaguarda y preservación de esas piezas que están retornando está teniendo un sumo cuidado cumpliendo todos los protocolos. Pero yo quisiera también hacer la reflexión de la otra manera: este es un bien patrimonial de los colombianos y por qué no tenerlas acá”, comenta.



La funcionaria destaca que esta repatriación, incluso, puede servir de atractivo para esa otra estrategia que está buscando el gobierno de incentivar el turismo, más allá de las playas. “Necesitamos motivar un turismo más responsable hacia nuestro país y esta es una forma de atraer también a los visitantes, que vienen a conocer sobre nuestra cultura”, dice.

Llegaron piezas de las comunidades Tumaco-La Tolita, Quimbaya, Tayrona, Calima, Sinú y Nariño. Foto: cortesía Cancillería

Mayores recursos

Para Héctor García Botero, director del programa de antropología de la Universidad del Rosario, “Colombia sí está preparada para recibir estos tesoros. El país tiene una larguísima tradición de cuidado de sus bienes, en cuanto a la formación del personal en el manejo de los bienes y la gestión”.



En igual sentido se muestra también el profesor Langebaek, quien aprovecha para hacer una llamado para que se se consigan mayores recursos para la conservación de estos objetos, pues muchas veces no son suficientes.



“El Icanh necesita herramientas para poder conservarlas en buenas condiciones, tiene la gente, la técnica y la legislación, lo que no tiene es plata. Esto sin recursos es complejo, porque la alegría del comienzo se puede convertir en un problema”, anota el investigador.



Por su parte, la viceministra Taylor anota que de todas maneras en las embajadas de Colombia en otros países se dejan piezas precolombinas inventariadas, como estrategia también de imagen de nuestra cultura a los visitantes en esas sedes diplomáticas.



Así mismo, explica que este deseo de repatriación de piezas precolombinas está en consonancia con las batallas que están dando muchos otros países por recuperar sus tesoros, como es el caso de Egipto o China, entre otros.



A manera de anécdota, la funcionaria revela en el caso de las piezas que estaban en colecciones privadas, sus propietarios contaron que muchas de estas piezas fueron compradas por antepasados familiares y habían sido heredadas.



“Hay personas que por ejemplo tuvieron estas colecciones toda su vida y tenían algunos sentimientos asociados a los objetos, pero de repente se envejecieron y las nuevas generaciones no estaban muy interesadas en ellas. Y lo que hicieron fue sentirse un poco más tranquilos de que estas colecciones iban a seguir siendo preservadas al volver al país y al Estado”, comenta Taylor.



Finalmente, otro de los frentes que incluye esta estrategia de recuperación patrimonial será el caso de piezas que se encuentren en lotes de subastas comerciales internacionales o de coleccionistas que se nieguen a devolverlas, en cuyo caso es posible que se necesite apoyo legal.



“Ese es un tema bastante complejo, que habría que analizar a nivel jurídico. Pues hay piezas que están en colecciones privadas en nuestro continente. El primer paso es la persuasión, pero dependiendo del valor de las piezas y de las cantidades también estamos analizando la posibilidad de adelantar algunas acciones judiciales a nivel internacional”, comenta.



Hacia futuro, aunque todavía no se puede revelar nada, la funcionaria comenta que se están adelantando conversaciones para recuperar piezas muy particulares que reposan en museos de Europa. Unas de ellas sería un lote de objetos de la cultura de San Agustín, que se encuentran en Alemania. “Pero no puedo en este instante dar el detalle porque los tramites que estamos adelantando son confidenciales. Cuando lo podamos compartir con el público, tenga la certeza que lo informaremos”, anota.

Collar precolombino repatriado. Foto: cortesía Cancillería

El valor de una pieza precolombina

Héctor García Botero, director del programa de antropología de la Universidad del Rosario, consultado por EL TIEMPO, ayuda a entender el valor patrimonial y cultural de una pieza precolombina.



El investigador explica que el valor de estas piezas producidas por las sociedades indígenas no se expresa en dinero, sino en la relevancia en la vida y en la historia de un país. “Están vinculados a la memoria y la experiencia de las sociedades indígenas minoritarias”, explica.



Anota que el Icanh ha impulsado que lo arqueológico no es solo lo prehispánico sino una condición de bienes que se convierten en vestigios, cuando son abandonados o salen de las relaciones sociales en las cuales se concibieron. Es decir, hay patrimonio arqueológico de la época colonial o republicana.



En términos culturales y patrimoniales estas piezas representan mucho más de lo que nos pueden decir a primera vista. Ellas son, como lo ha dicho el Icahn, recursos no renovables, son únicas y son testimonios de la capacidad creadora y los saberes ancestrales de los pueblos originarios. La repatriación es también un poderoso mensaje de que la riqueza cultural del país si bien es universal tiene un profundo arraigo con nuestro territorio y nuestros saberes, sobre todo cuando vuelve completa a sus contextos originarios.



