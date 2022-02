Miguel Ángel Buonarroti, considerado como uno de los artistas más grandes de la historia, dejó obras excepcionales en la escultura y la pintura, dentro de las que se destaca el techo de la Capilla Sixtina. Sin embargo, parece ser que él no estaba muy interesado en realizar aquella intervención.

Nacido en Roma en el año 1475, fue un arquitecto, escultor y pintor renacentista que destacó en todas las artes en las que trabajó, caracterizándose por su perfeccionismo.



A pesar de su reconocimiento, hay algunos detalles de su vida que son poco conocidos y resultan fascinantes para quienes saben de ellos por primera vez. Uno de estos es la poca motivación y el poema que escribió sobre su trabajo pintando los frescos bíblicos en la Capilla.



Al parecer, cuando el papa Julio II le pidió a Miguel Ángel que interviniera el techo del lugar en el año 1508, este declaró que no estaba interesado, pues la escultura era su predilecta y prefería realizar otro tipo de obra diferente a frescos bíblicos por la poca experiencia que tenía con estos.



Sin embargo, se dispuso a trabajar en aquella obra de pinturas casi como una imposición por parte del papa Julio II, pero terminó siendo un legado excepcional para la historia del arte universal.



Esta pintura, realizada por Miguel Ángel, es de los nueve frescos bíblicos pintados por él en el techo de la Capilla Sixtina. Foto: Capilla Sixtina

Aunque parezca increíble que aquella obra de arte renacentista, calificada por muchos como majestuosa, fuese realizada casi que de manera obligada.



Como muestra de esto, existe un poema en italiano escrito por Miguel Ángel y dedicado a su amigo Giovanni da Pistoia, en el que decidió plasmar la 'tortura' que significó pintar aquel techo.



A continuación, puede leer en español el poema 'Michelangelo': 'To Giovanni da Pistoia, when the author was painting the vault of the Sixtine Chapel’ que se encuentra descrito en el libro musical 'They can't take that away from me’ de Gail Mazur.

Cuando el autor pintaba la Bóveda de la Capilla Sixtina

Miguel Ángel: A Giovanni da PistoiaCuando el autor pintaba la Bóveda de la Capilla Sixtina

Ya me ha salido un bocio de esta tortura,

encorvado aquí como un gato en Lombardía

(o en cualquier otro lugar donde el veneno del agua está estancada).



Mi estómago está aplastado bajo mi barbilla, mi barba

apunta al cielo, mi cerebro está aplastado en un ataúd,

mi pecho se retuerce como el de una arpía. ¡Mi pincel,

encima de mí todo el tiempo, gotea pintura

para que mi cara sea un buen piso para los excrementos!



Mis ancas se clavan en mis entrañas,

mi pobre trasero se esfuerza por hacer de contrapeso,

cada gesto que hago es ciego y sin sentido.

Mi piel cuelga suelta debajo de mí,

mi columna está toda anudada por doblarse sobre sí misma.

Estoy tenso como un arco sirio.



Porque estoy atascado así,

mis pensamientos son estupideces locas, pérfidas:

cualquiera dispara mal por una cerbatana torcida.



Mi pintura está muerta.

Defiéndelo por mí, Giovanni, protege mi honor.

No estoy en el lugar correcto, no soy pintor.

Fotografía del poema original de Miguel Ángel en italiano. Foto: Capilla Sixtina

Obras poéticas

Las líneas escritas por Miguel Angel sobre su pintura en aquel techo no fueron las únicas creaciones poéticas del artista, pues de acuerdo con lo descrito en el portal web de la Capilla Sixtina, a su poder llegaron 302 fragmentos y composiciones de él.



“El número total de poemas que han llegado hasta nosotros es de 302, incluidos fragmentos y composiciones sin terminar, aunque tenemos la certeza que Miguel Ángel Buonarroti escribió más versos que los que conservamos. El más temprano de los que conservamos es de 1503, y el último de 1560”, describen en su página web.



Quizá la obra poética que más llama la atención es 'Cuando el autor pintaba la bóveda de la Capilla Sixtina' que, para sorpresa de muchos, expresa su descontento con el hecho de pintar el techo de la Capilla, que además, es considerada una de las obras cumbres de la pintura y de los lugares turísticos más importantes de Europa.

