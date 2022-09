El coqueteo sensual de Barú es una de las principales fuentes de inspiración del artista plástico Germán Quintana (Bogotá, 1955), cuando se sienta frente a su caballete con sus pinceles. Barú es su gato, cuyas poses únicas, lo convierten en protagonistas de varias de las obras del artista. En especial de su reciente muestra ‘Pequeño formato’, que presenta en el espacio La Comuna, en el barrio de Chapinero Alto.

“Barú me espera todos los días, desde las 5 de la mañana, para que yo lo pinte. Es mi gran inspiración”, anota Quintana.



La muestra –hasta finales de octubre– consta de 20 obras, en las que Quintana plasma momentos y personajes de Cartagena, donde reside, pintadas con técnica mixta sobre papel con pigmentos naturales. “Yo trabajo con resinas naturales, que era la técnica de Da Vinci, y hago unos colores distintos, y suelo mezclar pasteles y resinas”, explica sobre su proceso creativo.



Con este nuevo trabajo, el artista reflexiona sobre aquellos actos cotidianos y naturales que solían hacer las personas antes de la pandemia. De esta manera, están presentes la señora que frita carimañolas o el jardinero, que combina con su pasión por la naturaleza, en especial las hojas de mafafa.

Quintana trabaja su obra con técnica mixta sobre papel con pigmentos naturales y pastel. Foto: cortesía del artista

Las obras en “pequeño formato” obedecen a la necesidad de movilidad de Quintana. “A mí me gusta dibujar con las persona en frente. Soy como de la escuela antigua con modelo presente”, explica.



Este trabajo reciente del artista se combina con los grandes formatos de dos metros, que ha expuesto en espacios como el Grand Palais de París.



Quintana comenzó en la pintura, muy joven, a los 14 años. Siempre se escapaba de las clases que no le gustaban en el colegio, como la de educación física, la química o las matemáticas, para sumergirse en su pasión por la pintura. “Yo salía del colegio y para mí la mejor hora eran las 6 o 7 de la noche cuando comenzaba a pintar con modelo”.



La pasión por la pintura le viene a Quintana de la influencia de sus padres, quienes, luego de cada viaje, llegaban con libros de arte. “La biblioteca de mi casa tenía todos los pintores del Renacimiento, allí descubrí, por ejemplo, la ‘Gioconda’, de Leonardo Da Vinci, que para mí fue algo maravilloso”, explica Quintana.



Luego, cuando él comenzó a viajar, uno de sus destinos preferidos fue Italia, donde puede pasar horas metido en los museos, disfrutando de sus pinacotecas. Quintana de la mano de artistas como Antonio Roda, David Manzur, Umberto Giangrandi, que combinó con estudios en escuelas de Boston, Ginebra y Zurich. Allí se empapó también del gusto por el diseño de interiores y de moda.



De esta manera, su pasión por la pintura la fue combinando a lo largo de 40 años con la del diseño, y en compañía de su socio, el también diseñador y arquitecto Francisco Ayerbe, crearon la firma Ayerbe y Quintana, que fue un ícono nacional del diseño de modas.



La Comuna queda en la calle 69A no. 4-77, Bogotá