El Pérez Art Museum de Miami compra obra de 13 artistas mujeres

El Pérez Art Museum de Miami (PAMM) anunció la incorporación de trece nuevas obras a su colección permanente, con las que renueva su compromiso de dar representación a los artistas de la diáspora africana y latinoamericanos, caribeños e hispanos de EE.UU.

Entre las nuevas obras destacan Penetrável Macaléia (Malaceia Penetrable, 1978), del brasileño Hélio Oiticica; y Tabla de salvación (1994), una instalación de la cubana Tania Bruguera.



Once de las trece obras adquiridas ahora son de mujeres artistas, entre ellas las brasileñas Leda Catunda y Sonia Gomes y las cubanas radicadas en EE.UU., Coco Fusco y Liset Castillo.



"La colección no es solo un reflejo de quiénes somos, sino de quiénes aspiramos a ser", dijo el director del museo, Franklin Sirmans. "Tania Bruguera, como Oiticica, es de vital importancia para los puntos focales de nuestra colección y esta pieza en particular es uno de los ejemplos más documentados y conocidos de la artista-activista", señaló en referencia a Tabla de Salvación, una obra inspirada en la llamada "crisis de los balseros" cubanos.

La instalación de Oiticica, "verdaderamente una obra maestra del arte experiencial y conceptual", sumerge al espectador o participante en un mundo de color que evoca las celebraciones de las comunidades de las favelas de Río de Janeiro.

"Somos afortunados de tener recursos y patrocinadores que están comprometidos con el crecimiento de la colección de una manera que promueve nuestra visión del arte como un catalizador para conversaciones significativas en la sociedad", dijo . Karon Davis, Bisa Butlers, Kenturah Davis, Christine Kim Sun, Thania Petersen, Veronica Ryan y Nathaniel María Quinn son los autores de las otras obras adquiridas por el PAMM.



