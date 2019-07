El paro cívico visto desde el lente de un chocoano

La falta de un sistema de acueducto y alcantarillado, la crisis hospitalaria y los retrasos en las obras de la principal vía de Chocó, fueron algunas de las razones por las que esta población llegó a un paro cívico que empezó en el 2016 y se extendió hasta el 2017.



Para mostrar estas manifestaciones desde adentro, el fotógrafo chocoano Jeison Riascos -más conocido como ‘El murcy’-, expondrá hasta el 13 de julio en el restaurante A seis manos, una retrospectiva del paro cívico en Quibdó.



“Con estas imágenes quiero hacer memoria de esos momentos históricos que vivió el departamento y de cómo tanta gente se unió para luchar por un mismo fin, que era la dignidad de nuestro pueblo”, asegura Riascos.

El fotógrafo quiere mostrar con su exposición ‘Retratos de una lucha’ la fuerza de los chocoanos, que por vivir en un territorio históricamente olvidado, se unió valientemente para pedir la presencia y el apoyo de las entidades oficiales, para que así, su gente y su espacio puedan desarrollarse adecuadamente.



Riascos, que es conocido como ‘El murcy’ -por su obsesión con salir a la calle de noche como un murciélago-, al principio se interesaba en retratar paisajes, sin embargo, por una plataforma que él creó, llamada ‘Talentos chocoanos’, se enamoró de la fotografía documental.



“En ese momento empezaron las manifestaciones en mi tierra y me llamó mucho la atención cómo el pueblo se unió para llevar un mismo mensaje, cómo luchaban, peleaban y lloraban juntos, así que dije: ‘hay que dejar esto en la historia’”, agrega ‘El murcy’.



La mayoría de sus fotos son a blanco y negro porque le gusta resaltar la fuerza de las personas y siente que con este efecto detalla esos rasgos valerosos. Por el contrario, en las pocas que tiene a color, quiere darle protagonismo a los colores de la bandera del Chocó. Esa que tanto lo enorgullece.



Para él, no fue fácil retratar estos momentos. En primer lugar, las dificultades físicas fueron altas debido al exceso de gas lacrimógenos que se encontraba en el ambiente, sin embargo, lo más difícil fue presenciar el dolor de su gente. “Es muy duro ver a la gente que tú conoces luchando y derramando sangre. Se veía a las autoridades peleando con señoras y muchas cosas difíciles que uno no está acostumbrado a ver”, relata.



Pero a pesar de las adversidades que se pueden presentar, considera que es un trabajo reconfortante porque deja memoria. “Las nuevas generaciones deben saber cómo se vivieron estas manifestaciones que no buscaban otra cosa diferente a la dignidad del Chocó”, puntualiza.



MARIA CAMILA BOTERO CASTRO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO