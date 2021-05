‘El Palmeral’, el lugar que une la muerte y la palabra

Siglo XI y una historia triste: el poeta e historiador Abu Hâssan se enamora de un soldado, Tahir. Pero –y peor en esa época– es un amor prohibido que va contra la moral.

Los amantes son descubiertos y su pena es morir degollados públicamente en El Palmeral. Hasta allí llegan las esposas de cada uno, el que los delató y el personaje que va a ejecutarlos.



Este es un corto resumen de El Palmeral, la obra que está en temporada en La Maldita Vanidad, en Bogotá, bajo la dirección de Jorge Hugo Marín.



El montaje, del dramaturgo español Albert Tola, es protagonizado por Ella Becerra, Saeed Pezeshki y Santiago Lozano. Cada uno representa dos personajes, “con distintos puntos de vista y una construcción detallada en imágenes e iluminación”, dice Marín.



Pero lo más importante, agrega el director, es que se trata de una obra “que nos transporta al pasado y que, sin embargo, se vuelve actual en un momento de pensamientos radicales, extremos. Estamos en el universo de los fundamentalismos, de las posiciones políticas de si no estás conmigo eres mi enemigo. También, la obra está relacionada con la ausencia del rol femenino. Aunque se trate de una obra enmarcada en otra época, historia y territorio, es lo que vivimos hoy, no es un discurso lejano”.

En este proceso también encontraron que hay mucho en común con los conceptos de religión, costumbres y conflictos humanos, “como si se hablara de lo que vivimos en estos días”.



Tola, cuenta Marín, hizo parte de una residencia artística entre Colombia y Cataluña, donde se trabajaron, entre otros temas, textos para cicatrizar heridas. “Albert nos entregó El Palmeral para la Maldita Vanidad y para que estuviera Ella en la obra. Se hicieron varias versiones hasta encontrar esta dramaturgia preciosa, que no solo resalta al autor sino también el lenguaje de la compañía. Es parte de nuestra renovación, de saber para dónde vamos”.



Buena parte del montaje como tal fue durante el tiempo del paro que vive el país. “Íbamos a las marchas y luego nos encerrábamos en la casa a ensayar. Oíamos las troneras de la ciudad mientras se decían los textos”, sigue Marín.



También ha sido un buen momento para volver a sentir la sala con gente. Aunque ya desde hace algún tiempo reabrieron, con esta obra, cuenta Marín, “todos nos hemos sentido más privilegiados. La gente rogaba por las obras, por ver a los artistas, y nosotros por estar más con el público. Esa sensación es bella, antes y después del espectáculo”.



La compañía, sin embargo, no paró. “En la pandemia, encerrados en la casa de la Maldita, transformamos el espacio y nos preparamos para volver. También, tuvimos otras acciones (talleres, obras por internet). Así no nos hayamos visto las caras y aun en momentos muy difíciles, buscamos la forma de estar juntos con la firme decisión de mantenernos a flote”.

¿Dónde y cuándo?

Viernes, 8 p. m. Sábado, 7:30 y 8:30 p. m. Domingo, 6:30 p. m. Boletas: 25.000 y 38.000 pesos. Carrera 19 N° 45a-17, Bogotá. Informes para físico y virtual: lamalditavanidadteatro.com.



