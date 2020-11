El majestuoso legado de ocho gigantes de las artes

Estuvieron unidos por las artes plásticas, la fotografía y la escritura. Y haber nacido en la década de los años 20 del siglo pasado.

Se trata de ocho gigantes: Alejandro Obregón, Édgar Negret, Lucy Tejada, Cecilia Porras y Enrique Grau; los reporteros gráficos Manuel Humberto Rodríguez (Manuel H) y Nereo López, y el escritor Manuel Zapata Olivella. Sus legados reciben un homenaje en el Museo Nacional, en la exposición ‘Cien por ocho’.



El periodo de análisis va de 1944 a 1966, que fue su tiempo de mayor experimentación y un momento marcado por tensiones bipartidistas en el país y por la Guerra Fría.



A través de 186 obras, de las cuales 87 no se habían visto, o han sido poco mostradas, se analiza, como cuenta Daniel Castro, director del museo, “que las relaciones de amistad entre ellos se van tejiendo por amables coincidencias en espacios comunes.



Uno imagina el ambiente festivo y efervescente del bar La Cueva, en Barranquilla, mientras beben juntos y pintan un cuadro a varias manos. O los encuentros en la ‘colina de la deshonra’ en el Bosque Izquierdo, en Bogotá, donde se canta ópera y se disfrazan estrafalariamente, y los intercambios cotidianos de conocimientos y prácticas en el ‘espacio taller’ de Cali entre Lucy Tejada, su hermano Hernando y artistas de esa ciudad”.

Para las nuevas generaciones, su legado puede no ser claro o, incluso, desconocido, pero en el recorrido que propone el museo aparecen obras que van entregando no solo la historia personal de cada creador, sino su visión del país y del mundo.



Entre ellas están La ceiba dorada, de Lucy Tejada; Perros, de Enrique Grau; Masacre del 10 de abril, de Alejandro Obregón; la fotografía de la primera votación femenina en Colombia, de Manuel H, y una de la visita de John F. Kennedy y su esposa al país, de Nereo López; el Proyecto Columna conmemorativa, de Édgar Negret; una carátula de La hojarasca, de Gabriel García Márquez, diseñada por Cecilia Porras, y el libro He visto la noche, de Manuel Zapata Olivella”.



Para el curador Juan Darío Restrepo, se muestra “un periodo en el cual estos ocho actores evidencian un relevo generacional en un momento de tensiones en aspectos artísticos y políticos. A nivel visual y narrativo, la exposición se centra en etapas tempranas de su total libertad, que se mezclan con historias personales y familiares”.



‘Cien por ocho’ tiene varios caminos para seguir y empieza con retratos de cada uno de los homenajeados. También aparecen otros artistas que hicieron parte de la escena, como Miguel Díaz, Luis Alberto Acuña, Alfonso Ramírez, Ómar Rayo, Gonzalo Ariza, Luis Ángel Rengifo, Ignacio Gómez Jaramillo, Guillermo Wiedemann y Eduardo Ramírez Villamizar.

El país como tal tiene cinco visiones: sus gobernantes en ese periodo, los acontecimientos políticos, el territorio con su fauna submarina y fenómenos naturales; la llegada de personas a los centros urbanos, donde se empezó a fomentar la industria y la búsqueda de un futuro mejor, y una mirada de los quehaceres en el campo y la ciudad.



Además, están lo místico y lo religioso, en un país que une estas dos facetas; la enseñanza del arte a través dibujos hechos en academias a lápiz sobre papel y obras donde se unen la anatomía, la geometría y los medios de comunicación.



“Sus obras son producto de un ejercicio de dedicación y trabajo sostenido, donde la prueba y el error fueron determinantes”, dice Castro. Es un recorrido por un país que ya no está, pero su legado artístico, por supuesto, continua imperturbable.

¿Dónde y cuándo?

Museo Nacional, carrera 7.ª calle 28, Bogotá. Martes a domingo, de 9 a. m. a 5 p. m. Agendar visita en museonacional.gov.co.



Aporte: 1.000 pesos.



Domingos, entrada libre e igual los miércoles, de 3 a 5 p. m.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO