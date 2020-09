Mes del jazz virtual / Opinión

El ya tradicional mes del jazz, que se viene celebrando todos los septiembres en Colombia, será virtual en esta ocasión y tendrá algunas ausencias lamentables.

El entusiasta público pastuso no podrá celebra la décima edición de Pastojazz este año, en parte porque el festival no está recibiendo apoyo oficial, puesto que los recursos de la cultura se están destinando a la seguridad alimentaria de los artistas regionales.



(Le puede interesar: Despertó la dignidad)



La Gobernación de Bolívar no se ha pronunciado sobre la realización del Mompox Jazz Festival 2020, y su continuidad es una incógnita. Barranquijazz anuncia que va a celebrar una versión online gratuita, pero no ha publicado la programación a estas alturas, solo sabemos que va del 30 de septiembre al 4 de octubre.



El Teatro Libre sí realizará una franja de cuatro conciertos virtuales gratuitos todos los miércoles de septiembre a las 7 p. m. por Facebook Live. Han invitado a ganadores de las convocatorias de años anteriores como al grupo de Álex Pastrana, que abrió el pasado 9 de septiembre y próximamente estará Nowhere Jazz Quintet, ambos con conciertos pregrabados desde sus casas.



Jazz al Parque no ha lanzado su festival, pero se sabe que prepara varios productos digitales y programación artística a lo largo de este trimestre para suplir la ausencia del habitual encuentro masivo de músicos y espectadores en el parque del Country.



El festival Ajazzgo de Cali tendrá siete conciertos entre el 10 y el 13 de septiembre, incluyendo una franja académica con talleres y clases magistrales.Participan artistas nacionales y extranjeros como Chucho Valdés, Jacobo Vélez, Harold López y Carolina Calvache. Es el único que cobra por la boletería, pero a un precio muy bajo que, además, permite que asista toda la familia por el precio de una boleta.

​

Entre el 2 y el 10 de octubre, Medejazz realizará diez conciertos virtuales y seis clases magistrales, todos en modalidad no presencial. Es importante anotar que muchas bandas aceptaron participar en estos eventos recibiendo solo un reducido porcentaje de los honorarios que cobraban antes de la pandemia.

La Gobernación de Bolívar no se ha pronunciado sobre la realización del Mompox Jazz Festival 2020, y su continuidad es una incógnita FACEBOOK

TWITTER

Con este gesto solidario de los músicos se hace posible la celebración virtual de una temporada única en el mundo.



Solo falta que el público apoye los festivales desde sus casas para mantener viva la llama del mes del jazz.

ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com